Ältere Eltern? iPhone überwacht Stabilität beim Gehen und gibt Bescheid

Die Gesundheitsfunktionen von iPhone und Apple Watch werden oft genutzt, um Schritte zu zählen oder Trainingseinheiten zu erfassen. Weniger bekannt ist eine Funktion, die besonders für Familien mit älteren Angehörigen wichtig sein kann.

Das iPhone analysiert automatisch die Stabilität beim Gehen und dokumentiert Veränderungen in der App Health. Auf Basis dieser Daten lassen sich Mitteilungen aktivieren, die auf nachlassende Mobilität hinweisen. Für viele Nutzer eröffnet dies eine einfache Möglichkeit, frühzeitig Verschlechterungen zu erkennen und Angehörige bei Bedarf zu unterstützen.

Voraussetzung für die Auswertung ist ein iPhone 8 oder neuer, das in Hüfthöhe getragen wird. Die integrierten Bewegungssensoren erfassen Werte wie Gehgeschwindigkeit, Schrittlänge oder Asymmetrien beim Gang. Aus diesen Daten berechnet das Gerät ein persönliches Stabilitätsniveau. Fällt dieses über einen längeren Zeitraum auf einen niedrigen oder sehr niedrigen Bereich, informiert das iPhone auf Wunsch automatisch.

Gehstabilität einrichten und Werte einsehen

Die Funktion wird über die Gesundheits Checkliste aktiviert. Nutzer öffnen dazu die App Health, rufen ihr Profil auf und wählen die Gehstabilitätsmitteilungen aus. Anschließend führt die App Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Die erfassten Daten finden sich im Bereich Mobilität. Dort zeigt die App auch Diagramme zu den gemessenen Werten und beschreibt die Bedeutung der drei Stabilitätsstufen.

Wer die Entwicklung der eigenen Mobilität im Blick behalten möchte, kann die Daten täglich oder wöchentlich prüfen, ohne selbst Messungen starten zu müssen. Die Erfassung erfolgt vollständig automatisch.

Gesundheitsdaten mit Angehörigen teilen

Für Familienmitglieder ist besonders relevant, dass sich die Mitteilungen auch teilen lassen. iPhone-Nutzer können ausgewählte Gesundheitsdaten freigeben und damit Personen ihres Vertrauens informieren. Dies geschieht über den Bereich Teilen in der Health App. Eingeladene Kontakte entscheiden selbst, welche Werte sie anzeigen möchten.

Neben der Gehstabilität lassen sich auch Aktivitätsdaten oder langfristige Trends freigeben. Die App zeigt diese Informationen bei Bedarf an und ermöglicht eine direkte Kontaktaufnahme per Nachricht oder Telefon. Auf diese Weise können Angehörige reagieren, wenn sich die Mobilität einer älteren Person verschlechtert.