ADAC Maps: Geplante Routen in der Drive-App öffnen

Mit ADAC Maps bietet der ADAC auf seiner Webseite einen kostenlosen Routenplaner und Reiseführer an. Die Anwendung bietet über den Standard-Leistungsumfang eines Routenplaners hinaus zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung. Man kann beispielsweise die Streckenführung an Wohnmobile oder Wohnwagen anpassen oder die Fahrtkosten auf Basis von selbst eingegebenen Werten für Benzinpreis und Verbrauch berechnen.

ADAC-Mitglieder haben die Möglichkeit, die auf der Webseite geplanten Routen als persönliche Favoriten zu speichern und so beispielsweise auch umfangreichere Touren oder Urlaubsreisen vorab zu planen. Mit der neu verfügbaren Version 5.1.2 der App ADAC Drive ist es nun auch möglich, die so vorbereiteten Routen auf dem iPhone abzurufen.

Hierfür wird allerdings vorausgesetzt, dass man ADAC-Mitglied ist und sowohl in der Drive-App als auch auf der Maps-Webseite mit seinem Mitgliedskonto angemeldet ist. Drückt man dann im Rahmen seiner Routenplanung auf den Speichern-Knopf, wird die Strecke in den persönlichen Favoriten hinterlegt und lässt sich so auch auf dem iPhone aufrufen.

Routen auch für Nichtmitglieder sichtbar

Ebenfalls neu wurde eine Teilen-Funktion auf der ADAC-Maps-Webseite integriert. Damit lässt sich die Routenplanung dann unabhängig von einer ADAC-Mitgliedschaft an beliebige Nutzer weitergeben. Die Funktion „Route teilen“ erzeugt einen Link mit der geplanten Route, den man dann per E-Mail oder Messenger weitergeben kann. Die Darstellung auf der Maps-Webseite ist auch ohne Anmeldung angenehm übersichtlich und aufgeräumt.

Die in ADAC Maps integrierte Reiseführerfunktion unterteilt sich in eine POI-Übersicht, mit deren Hilfe man Sehenswürdigkeiten, Tankstellen, Restaurants und mehr nach Kategorien sortiert finden kann und in einen konkreten Reiseführerbereich. Hier finden sich Tipps von Parkmöglichkeiten und Restaurants bis hin zu Konzerten und Events.