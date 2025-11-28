899 Euro: Mova Z60 Ultra Roller Complete massiv im Preis gesenkt

Als wir den Reinigungsroboter Z60 Ultra Roller Complete von Mova im vergangenen Monat ausführlich vorgestellt haben, war dieser mit einem Verkaufspreis von 1.399 Euro gelistet. Mit Blick auf diesen Preis haben wir damals bereits empfohlen, auf eine Sonderaktion des Herstellers zu warten. Wer diesen Rat befolgt hat, kann jetzt definitiv zuschlagen. Mova hat den Preis für das Gerät auf vorübergehend nur 899 Euro gesenkt. Das Sonderangebot ist sowohl im Onlineshop des Herstellers als auch über Amazon verfügbar.

Beim Mova Z60 Ultra Roller Complete handelt es sich um einen Saug- und Wischroboter, der sich bei uns auch im Dauereinsatz über mehrere Wochen hinweg bislang sehr gut geschlagen hat. Das Gerät verfügt über eine enorme Saugleistung von 28.800 Pa, wobei wir die höchste Leistungsstufe eigentlich nie verwenden.

Leise und schnell

Im Standardbetrieb arbeitet das Gerät ausgesprochen leise und nimmt dennoch Staub, Hundehaare und was sonst noch so rumliegt zuverlässig auf. Wenn ihr von einem älteren Gerät auf den Mova wechselt, werdet ihr zudem von dessen Geschwindigkeit beeindruckt sein. Das Gerät steuert seine Ziele extrem schnell mit zuverlässiger Navigation an. Dank seiner ausfahrbaren Stützräder kann der Roboter dabei Schwellen mit bis zu 4,5 Millimetern Höhe überwinden.

Für die Nassreinigung setzt der Mova Z60 auf eine breite Wischwalze, die er an den Raumkanten seitlich ausfahren kann. Auch hier stellt uns die Reinigungsleistung bislang absolut zufrieden. Die Walze wird in der Basisstation des Saugers automatisch gereinigt und getrocknet.

Mithilfe der zugehörigen App für Mobilgeräte kann man das Gerät unglaublich vielseitig und detailliert konfigurieren.

Alle Black-Friday-Angeobte von Mova

Mova hat im Rahmen seiner Black-Friday-Angebote auch andere Saugroboter sowie weitere Geräte wie Nass-Trocken-Sauger und Mähroboter im Preis gesenkt. Eine Übersicht aller Aktionsartikel findet sich hier beim Hersteller sowie hier bei Amazon.