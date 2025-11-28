iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 901 Artikel

Zum Black Friday nochmals günstiger

899 Euro: Mova Z60 Ultra Roller Complete massiv im Preis gesenkt
Als wir den Reinigungsroboter Z60 Ultra Roller Complete von Mova im vergangenen Monat ausführlich vorgestellt haben, war dieser mit einem Verkaufspreis von 1.399 Euro gelistet. Mit Blick auf diesen Preis haben wir damals bereits empfohlen, auf eine Sonderaktion des Herstellers zu warten. Wer diesen Rat befolgt hat, kann jetzt definitiv zuschlagen. Mova hat den Preis für das Gerät auf vorübergehend nur 899 Euro gesenkt. Das Sonderangebot ist sowohl im Onlineshop des Herstellers als auch über Amazon verfügbar.

Mova Z60 3

Beim Mova Z60 Ultra Roller Complete handelt es sich um einen Saug- und Wischroboter, der sich bei uns auch im Dauereinsatz über mehrere Wochen hinweg bislang sehr gut geschlagen hat. Das Gerät verfügt über eine enorme Saugleistung von 28.800 Pa, wobei wir die höchste Leistungsstufe eigentlich nie verwenden.

Leise und schnell

Im Standardbetrieb arbeitet das Gerät ausgesprochen leise und nimmt dennoch Staub, Hundehaare und was sonst noch so rumliegt zuverlässig auf. Wenn ihr von einem älteren Gerät auf den Mova wechselt, werdet ihr zudem von dessen Geschwindigkeit beeindruckt sein. Das Gerät steuert seine Ziele extrem schnell mit zuverlässiger Navigation an. Dank seiner ausfahrbaren Stützräder kann der Roboter dabei Schwellen mit bis zu 4,5 Millimetern Höhe überwinden.

Mova Z60 2

Für die Nassreinigung setzt der Mova Z60 auf eine breite Wischwalze, die er an den Raumkanten seitlich ausfahren kann. Auch hier stellt uns die Reinigungsleistung bislang absolut zufrieden. Die Walze wird in der Basisstation des Saugers automatisch gereinigt und getrocknet.

Mova Z60 1

Mithilfe der zugehörigen App für Mobilgeräte kann man das Gerät unglaublich vielseitig und detailliert konfigurieren.

Alle Black-Friday-Angeobte von Mova

Mova hat im Rahmen seiner Black-Friday-Angebote auch andere Saugroboter sowie weitere Geräte wie Nass-Trocken-Sauger und Mähroboter im Preis gesenkt. Eine Übersicht aller Aktionsartikel findet sich hier beim Hersteller sowie hier bei Amazon.

Produkthinweis
Mova Z60 Ultra Roller Complete Saugroboter mit Wischfunktion 28.000 Pa, LiftPro-Gehäuse, 8 cm Hindernisse, DToF+Dual... 899,00 EUR 1.399,00 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
28. Nov. 2025 um 11:55 Uhr von chris Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • 28.800 Pa, wie soll das leise gehen?
    Mein Ecovacs T89 Omni hat schon 18000 Pa und das ist definitiv nicht leise, das war mir aber auch vorher schon klar.

  • Wie sollen 28800 Pa leise sein können?
    Mein Ecovas T80 Omni hat 18000 Pa und ist definitiv nicht leise, was mich auch nicht stört, weil mir das vorher schon klar war.

  • Aktueller Liefertermin dann am 24. Dezember. Na gut, macht nix. Schöne Bescherung. Und: Selbst beschenken macht ja am meisten Laune.

