“Netflix mit Werbung” zum Spiele-Abo gratis dazu

Apples mobiles Spiele-Abonnement, Apple Arcade, kostet derzeit 6,99 Euro pro Monat. Dafür bietet Apple den Zugriff auf “mehr als 200 Spiele”, die sich unterwegs auf dem iPhone zocken lassen, ohne dass zusätzliche In-App-Käufe oder sonstige Mikrotransaktionen fällig werden. Ohne Werbeanzeigen und ohne Folgekosten. Für den Zugriff auf Apple TV+ muss allerdings gesondert bezahlt werden.

Das von Netflix angebotene Standard-Abo mit Werbung kostet derzeit 4,99 Euro und beinhaltet den vollen Zugriff auf alle von Netflix angebotenen Handyspiele. Dies sind im App Store derzeit bereits über 100 Stück. Jetzt hat Netflix angekündigt, das schon überaus umfangreiche Angebot massiv ausbauen zu wollen.

80 neue Titel in der Entwicklung

Wie der Streaming-Dienst bekannt gegeben hat, werden derzeit 80 neue Titel entwickelt, die nach und nach veröffentlicht werden sollen. Die Freigaben neuer Spiele sind dabei in einem monatlichen Rhythmus geplant.

Bei einem Großteil der neuen Titel soll es sich um sogenannte „interactive narrative games“ handeln, also Spiele die interaktive Geschichten erzählen, die auf den Streaming-Inhalten des Unternehmens basieren. Diese Spiele sollen als „Netflix Stories“ veröffentlicht werden.

Wie Netflix im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen-Bekanntgabe mitgeteilt hat, baue man auf den Erfahrungen auf, die man aus den bislang freigegebenen 100 Spielen gewonnen habe. Diese Erkenntnisse sollen nun genutzt werden, um das Angebot weiter zu optimieren.

Netflix mit Werbung” gratis dazu

Unterm Strich bedeutet dies, dass das Spieleangebot bei Netflix, zudem auch viele Drittanbieter-Titel wie „Grand Theft Auto: Vice City“ oder „World of Goo“ zählen, bald in etwa so umfangreich wie Apples eigener Spieledienst ausfallen wird.

Dabei ist der Spielzugriff bei Netflix nicht nur günstiger als bei Apple, iPhone-Nutzer erhalten den Zugriff auf das Netflix Standard-Abo mit Werbung quasi als gratis Dreingabe mit dazu.

