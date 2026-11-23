Die Yoto-Player gehören für uns zu den interessantesten Audioplayern für Kinder. Wir nutzen privat sowohl den kleinen Mini als auch den größeren Yoto Player und schätzen an beiden Geräten vor allem die Offenheit des Systems. Anders als bei vielen konkurrierenden Angeboten beschränkt sich Yoto nicht auf einen Katalog kostenpflichtiger Inhalte.

Der neue Yoto Mini der 4. Generation

Auch eigene MP3-Dateien, Podcasts und Internetradiosender lassen sich einbinden. Wer die Sendung mit der Maus, Anna und die wilden Tiere oder andere Kinderpodcasts hören möchte, kann diese ebenso nutzen wie reine Kindermusiksender, eigene Sprachaufnahmen oder selbst gerippte CDs.

Damit können die Geräte weit mehr, als ihre zunächst recht einfache Bedienung vermuten lässt. Im Familienalltag hat sich dieses Konzept bewährt. Die Kinder können ihre Inhalte selbst auswählen, während Eltern die Übersicht behalten und nicht für jeden neuen Hörinhalt zusätzliches Geld ausgeben müssen. Wir haben uns in den vergangenen Jahren viele Kinder-Audioplayer angesehen und sogar eigene Musikboxen gebaut. Letztlich sind wir bei Yoto geblieben, weil das System für uns die fairsten Nutzungsgrenzen mit einer der einfachsten Bedienoberflächen verbindet.

Yoto Mini 4 liefert Musik und Hörspiele

Mit dem Yoto Mini der vierten Generation hat der Hersteller sein kompaktes Modell nun überarbeitet. Die neue Ausgabe kostet in Deutschland 99,99 Euro und bringt neben mehr Speicher und aktueller Funktechnik auch eine wichtige Veränderung bei der Bedienung mit. Über einen zusätzlichen grünen Dreh- und Druckknopf lassen sich erstmals mehrere Lieblingsinhalte direkt am Gerät auswählen, ohne dass dafür eine Karte benötigt wird. Gleichzeitig bietet der Mini ein höher aufgelöstes Display und ist besser gegen Wasser und Staub geschützt. Das sind keine grundsätzlichen Veränderungen des bisherigen Konzepts, sondern Verbesserungen, die uns im Alltag durchaus gefallen.

Hörspielkarten bleiben Teil des Konzepts

Yoto setzt auch bei der neuen Generation auf physische Karten, mit denen Kinder ihre gewünschten Inhalte starten können. Eine Karte wird in den Player gesteckt und ruft das zugehörige Hörspiel oder andere Audioinhalte auf. Diese Form der Bedienung ist bewusst einfach gehalten und kommt ohne Smartphone aus. Die Karten machen die verfügbaren Inhalte zudem greifbar. Kinder können ihre Sammlung durchsehen, eine Geschichte auswählen und selbstständig starten. Für die jüngeren Nutzer ist das ein nachvollziehbares Konzept, das sich deutlich von der Bedienung gewöhnlicher Bluetooth-Lautsprecher unterscheidet.

Unsere Sammlung besteht inzwischen aus über 50 Karten

Besonders gut gefällt uns seit jeher, dass Yoto nicht auf den eigenen Kartenkatalog beschränkt ist. Mit den sogenannten „Make Your Own“-Cards lassen sich eigene Inhalte hinterlegen. Dazu gehören beispielsweise Hörspiele aus der persönlichen MP3-Sammlung, selbst zusammengestellte Wiedergabelisten oder andere Audiodateien. Auch Podcasts und Internetradio spielen im Yoto-System eine wichtige Rolle. Die Inhalte werden über die zugehörige App und eine Weboberfläche verwaltet. Auf diese Weise lässt sich der Player an die Vorlieben der Kinder anpassen, ohne vollständig von den Veröffentlichungen und Preisen eines einzelnen Anbieters abhängig zu sein.

Wir nutzen beispielsweise keine fertig bespielten Hörspielkarten, sondern kaufen ausschließlich die leeren Karten, die wir anschließend selbst mit unseren Inhalten verknüpfen. Neue Hörspiele kommen aus der eigenen Sammlung, werden gekauft, aus der Bücherei ausgeliehen oder im Freundeskreis weitergegeben.

Die bunte Bibliothek setzt auf selbst zusammengestellte Inhalte

CDs lassen sich in die persönliche Musikbibliothek übernehmen, die dann auch auf dem Rechner, über Sonos-Lautsprecher oder später auf dem eigenen Smartphone verwendet werden kann. Yoto ist für uns lediglich eine zusätzliche Möglichkeit, diese Sammlung in den frühen Kinderjahren zugänglich zu machen. Das ist aus unserer Sicht deutlich nachhaltiger, als sämtliche Hörspiele ausschließlich innerhalb eines geschlossenen Systems zu sammeln.

Eigene MP3s und faire Nutzungsgrenzen

Die Verwaltung der eigenen Inhalte ist unkompliziert. Über die Weboberfläche von Yoto laden wir unsere MP3-Dateien hoch, erstellen Wiedergabelisten, sortieren einzelne Titel und stellen unterschiedliche Sammlungen zusammen. Anschließend lässt sich eine Playlist mit einer Make Your Own Card verknüpfen. Besonders angenehm ist, dass diese Zuordnung direkt über die iPhone-App funktioniert. Dazu halten wir die Karte kurz an die Rückseite des iPhones und legen fest, welche Wiedergabeliste sie künftig aufrufen soll. Sobald das Kind die Karte in seinen Yoto Player steckt, startet die entsprechende Zusammenstellung.

Für die „Make Your Own“-Cards, die im Zehnerpack rund 25 Euro kosten, gelten ausgesprochen faire Grenzen: Pro selbst erstellter Karten-Playlist können bis zu 100 Titel mit insgesamt höchstens 500 MB beziehungsweise fünf Stunden Audio hinterlegt werden. Ein einzelner Track darf maximal 100 MB groß beziehungsweise eine Stunde lang sein. Zum Vergleich: Die sogenannten Kreativ-Tonies, die auf der Toniebox eine vergleichbare Funktion erfüllen, bieten lediglich 90 Minuten für eigene Hörinhalte und kosten einzeln 13 Euro. Wer regelmäßig neue Inhalte zusammenstellt, merkt diesen Unterschied schnell.

Die Cleo Fischer Geschichten stammen aus der ARD Audiothek

Yoto erlaubt zudem, eigene Grafiken für Wiedergabelisten und einzelne Titel zu hinterlegen. Diese werden auf dem kleinen Display des Players angezeigt, wenn eine Karte eingelegt oder ein bestimmtes Kapitel abgespielt wird. Damit lassen sich auch selbst zusammengestellte Hörspiele visuell ansprechend aufbereiten. Die Grafiken helfen Kindern, ihre Inhalte wiederzuerkennen, ohne dass sie bereits lesen können müssen. Wir schätzen diese Möglichkeit, weil sich damit auch die eigene Hörspielbibliothek ähnlich komfortabel bedienen lässt wie offiziell angebotene Karten.

Grüner Knopf für häufig genutzte Inhalte

Die auffälligste Neuerung der vierten Generation ist ein grüner Dreh- und Druckknopf auf der Vorderseite. Er ergänzt die bisherige Kartenbedienung um einen direkten Zugriff auf häufig gehörte Inhalte. Eltern können dafür in der Yoto-App zwei Sammlungen von Wiedergabelisten zusammenstellen, eine für den Tag und eine für die Nacht. Jede dieser Sammlungen darf bis zu 20 Einträge enthalten. Die Auswahl kann jederzeit über die App verändert werden. So lassen sich neue Lieblingsgeschichten hinzufügen und ältere Inhalte wieder entfernen, ohne dass dafür eine zusätzliche Karte benötigt wird.

Der Grüne Knopf lässt sich mit eigenen Wiedergabelisten belegen

Die Bedienung ist ausgesprochen einfach. Ein Druck auf den grünen Knopf öffnet die Favoritenauswahl auf dem ebenfalls überarbeiteten, höher aufgelösten Display. Durch Drehen des Knopfs blättert man anschließend durch die hinterlegten Inhalte und ihre zugehörigen Grafiken. Hat man die gewünschte Geschichte gefunden, wird diese direkt gestartet. Für Kinder, die bereits mit dem Yoto Player vertraut sind, ist das schnell verstanden. Bei uns war die Gewöhnung an die neue Taste nach ungefähr zwei Minuten abgeschlossen.

Besonders interessant ist die Offenheit dieser Favoritenfunktion. Die Listen sind nicht auf gekaufte Yoto-Karten begrenzt. Auch eigene Make-Your-Own-Zusammenstellungen, Podcasts und Radiosender können verwendet werden. Ebenso lassen sich bereits in der Yoto-Bibliothek vorhandene Inhalte auswählen. Damit wird der grüne Knopf zu einer zweiten Möglichkeit, den Player zu bedienen. Die klassische Karte bleibt für einzelne Hörspiele und Geschichten erhalten, häufig genutzte Angebote können daneben unmittelbar am Gerät bereitstehen.

Yoto mini: Der neue, grüne Knopf in Aktion

Lieblingshörspiele auch ohne Karte

Gerade mit Kindern kennt man die Situation, dass die gerade gewünschte Hörspielkarte nicht dort liegt, wo sie eigentlich sein sollte. Mal befindet sie sich in einer anderen Tasche, mal im Kinderzimmer und manchmal ist sie schlicht nicht aufzufinden. Hier bietet die neue Funktion einen echten Vorteil. Der Mini kann auf Reisen mitgenommen werden, ohne dass zusätzlich eine Auswahl physischer Karten eingepackt werden muss. Bis zu 20 Lieblingsinhalte stehen in jeder der beiden Sammlungen direkt über den grünen Knopf zur Verfügung.

Yoto mini im Regelbetrieb: Karte rein und loshören

Die getrennten Listen für Tag und Nacht erlauben es außerdem, unterschiedliche Inhalte bereitzustellen. Tagsüber könnten beispielsweise Musik, Podcasts oder längere Hörspiele angeboten werden, während abends ruhigere Geschichten zur Auswahl stehen. Für uns ist dabei weniger die konkrete Trennung der Tageszeiten entscheidend als die Möglichkeit, den Player ohne zusätzliche Karten mit einer sinnvollen Auswahl an Inhalten auszustatten. Das macht ihn vor allem für Kinder interessant, die ihre Lieblingsgeschichten bereits kennen und gezielt auswählen möchten.

Der grüne Knopf verändert damit auch ein Stück weit die Rolle der Hörspielkarten. Diese bleiben eine schöne Möglichkeit, neue Inhalte zu verschenken, Sammlungen anzulegen oder den jüngeren Kindern eine unmittelbar verständliche Bedienung zu bieten. Mit zunehmendem Alter dürfte die direkte Auswahl am Gerät aber immer wichtiger werden. Der Yoto Mini wächst dadurch besser mit seinen Nutzern mit, ohne dass das bisherige Bedienkonzept aufgegeben werden muss.

64 GB Speicher für Offline-Inhalte

Ein weiterer Fortschritt betrifft den internen Speicher. Sowohl der neue Yoto Mini als auch der größere Player verfügen jetzt über 64 GB. Eine Kapazität, die laut Hersteller für mehr als 1.000 Stunden Audiomaterial reicht, das anschließend auch ohne aktive Internetverbindung abgespielt werden kann. Besonders bei einem für Kinder gedachten Audioplayer halten wir ausreichend Offline-Speicher für wichtig. Im Auto, auf Reisen oder unterwegs steht schließlich nicht immer eine WLAN-Verbindung zur Verfügung. Ein Player, auf dem bereits eine größere Auswahl an Geschichten gespeichert ist, lässt sich entsprechend unabhängiger einsetzen.

Wilder Mix aus Lerninhalten, gerippten Kauf-CDs, Podcasts und Internet-Hits

Sehr gut gefällt uns, wie Yoto die Offline-Verfügbarkeit organisiert. Die auf dem eigenen Konto hinterlegten Inhalte werden automatisch auf den Player geladen, wenn dieser mit dem WLAN verbunden ist und am Strom hängt. Wir müssen uns deshalb nicht vor jeder Reise darum kümmern, welche Hörspiele noch schnell übertragen werden sollen. Stattdessen befinden sich die regelmäßig genutzten Inhalte bereits auf dem Gerät. Ob die gewünschten Dateien vollständig heruntergeladen wurden, lässt sich zudem in der iPhone-App kontrollieren. Gerade vor längeren Autofahrten oder einem Urlaub ohne zuverlässiges WLAN ist das hilfreich.

In die Yoto-Cloud geladen werden die Inhalte über eine Web-Oberfläche

Dabei sollte man den internen Speicher nicht mit dem persönlichen Cloud-Speicher für selbst erstellte Karten verwechseln. Die 64 GB befinden sich direkt auf dem Yoto Mini und dienen der lokalen Wiedergabe. Die Grenzen von 100 Titeln und 500 MB für eine eigene Karten-Playlist bleiben davon unberührt. Es ist also nicht notwendig, zusätzliche Make Your Own Cards zu besitzen, um den internen Speicher vollständig nutzen zu können. Umgekehrt erhöht ein großer interner Speicher nicht automatisch die Kapazität einer einzelnen selbst erstellten Playlist. Yoto hat uns diese Trennung auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Für Familien, die viele eigene Audiodateien einbinden möchten, ist das eine wichtige und gute Information.

Robuster und weiterhin kompakt

Ebenfalls erneuert wurde die Funktechnik. Der Yoto Mini 4 unterstützt Wi-Fi 6 und Bluetooth 6.1. Damit ist die technische Grundlage für die Verbindung zum Heimnetz und zu Bluetooth-Zubehör aktualisiert worden. Ob daraus im Alltag spürbare Vorteile gegenüber der Vorgängergeneration entstehen, hängt allerdings von der jeweiligen Nutzung ab. Wir haben keine großen Leistungssprünge wahrgenommen. Beim gewöhnlichen Abspielen eines Hörspiels sind die Anforderungen an die Datenübertragung ohnehin gering.

Yoto und Yoto mini: Links die 3. rechts die 4. Generation

Auch bei der Hardware hat Yoto nachgebessert. Der neue Mini ist nach IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Gerade für ein Gerät, das Kinder regelmäßig selbst in die Hand nehmen und überallhin mitnehmen, ist das eine sinnvolle Verbesserung. Im Unterschied zu einem stationären Audioplayer landet der Mini schließlich auch im Rucksack, im Auto oder unterwegs neben anderen Spielsachen. Das Gewicht gibt Yoto mit 185 Gramm an. Damit bleibt der Mini ein vergleichsweise handliches Gerät, das Kinder gut transportieren können.

An der grundsätzlichen Ausrichtung hat sich nichts geändert: Der kleine Player funktioniert bei heruntergeladenen Inhalten unabhängig von einer Internetverbindung und lässt sich ohne komplizierte Menüs bedienen. Im Unterschied zu einem gewöhnlichen Bluetooth-Lautsprecher müssen Kinder nicht darauf warten, dass ein Erwachsener die gewünschte Wiedergabe am Telefon startet. Stattdessen greifen sie zur passenden Karte oder zum grünen Favoritenknopf. Diese Selbstständigkeit gehört für uns zu den größten Vorteilen des gesamten Yoto-Konzepts.

Kopfhöreranschluss und zwölf Stunden Akku

Erfreulich ist außerdem, dass Yoto den klassischen Kopfhöreranschluss beibehält. Kinder können damit weiterhin kabelgebundene Kopfhörer verwenden. Zusätzlich lassen sich Bluetooth-Kopfhörer verbinden. Gerade auf Reisen ist diese Wahlmöglichkeit praktisch. Die Akkulaufzeit gibt Yoto beim Mini mit bis zu zwölf Stunden an. Geladen wird per USB-C. Insgesamt bleibt der kompakte Player damit ein Gerät, das sich ebenso gut für die Hörspielstunde im Kinderzimmer wie für längere Autofahrten oder den Urlaub eignet.

Gummihülle und Schlaufe sollte man sich auf jeden Fall zulegen

Wer sich für das Yoto-System interessiert, hat weiterhin die Wahl zwischen dem kompakten Mini und dem größeren Player. Beide Geräte der vierten Generation erhalten den neuen grünen Knopf, 64 GB Speicher und die aktualisierte Funktechnik. Der große Yoto Player 4 kostet 129,99 Euro und bringt zusätzliche Eigenschaften für den stationären Einsatz mit. Dazu gehören ein überarbeitetes Nachtlicht mit sieben Farben, drahtloses Laden und eine vom Hersteller angegebene Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden. Außerdem soll sich dessen Akku austauschen lassen. Ein entsprechendes Ersatzset wurde für 2027 angekündigt.

Der Mini richtet sich dagegen weiterhin stärker an Familien, die ihren Audioplayer regelmäßig mitnehmen möchten. Seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht und der zusätzliche Schutz gegen Wasser und Staub passen gut zu diesem Einsatzbereich. Das größere Modell ist mit seinem Nachtlicht und den zusätzlichen Lademöglichkeiten eher für einen festen Platz im Kinderzimmer gedacht. Wir würden diese Unterschiede nicht als grundsätzliche Vor- oder Nachteile bewerten. Entscheidend ist, wo das Gerät hauptsächlich verwendet werden soll.

Die Software bleibt das wichtigste Argument

Aus unserer langjährigen Nutzung verschiedener Kinder-Audioplayer wissen wir, dass die Qualität eines solchen Geräts nicht allein von seiner Hardware abhängt. Entscheidend ist vielmehr, wie unkompliziert sich Inhalte verwalten und den Kindern zugänglich machen lassen. Hier hat Yoto mit seinen wiederbeschreibbaren Karten, der Weboberfläche und der Unterstützung eigener Audiodateien eine sehr gute Grundlage geschaffen. Die neue Favoritenfunktion baut diese Stärke weiter aus. Schön ist, dass der grüne Knopf auf Wunsch auch ausschließlich eigene Inhalte, ausgewählte Podcasts, Radiosender und selbst erstellte Zusammenstellungen zur Verfügung stellt. Hier werben keine kostenpflichtigen Inhalte um Aufmerksamkeit, und der Anbieter versucht nicht, die Kinder bei jeder Gelegenheit zum Kauf weiterer Hörspiele zu bewegen.

Die eigene Yoto-Sammlung lässt sich auch auf dem iPhone wiedergeben

Besonders wichtig ist uns dabei, dass die eigene Hörspielbibliothek auch außerhalb des Yoto-Systems erhalten bleibt. Wer seine MP3-Sammlung selbst pflegt, kann dieselben Geschichten später auf anderen Geräten verwenden. Das betrifft den heimischen Computer ebenso wie vorhandene Sonos-Lautsprecher oder irgendwann das eigene Smartphone der Kinder. Yoto bietet für diese Inhalte eine besonders kindgerechte Oberfläche, ohne dass man die eigene Sammlung dafür aufgeben müsste. Genau diese Kombination aus eigenständiger Bedienung und vergleichsweise offenen Nutzungsmöglichkeiten hat uns schon bei den früheren Generationen überzeugt.

Unterm Strich ist die vierte Generation des Yoto Mini eine nachvollziehbare Weiterentwicklung, die noch besser mit älter werdenden Kindern mitwächst. Mehr Offline-Speicher, ein höher aufgelöstes Display und die zusätzliche Möglichkeit zum direkten Starten von Lieblingsinhalten passen gut zu den Anforderungen, die wir aus der bisherigen Nutzung kennen. Die größte Neuerung ist für uns nicht Wi-Fi 6 oder Bluetooth 6.1, sondern der unkomplizierte Zugriff auf digitale Favoriten. Kinder können ihre Inhalte selbstständig auswählen, und Eltern bleiben bei der Zusammenstellung der Hörspielbibliothek flexibel. Für uns ist Yoto deshalb weiterhin das überzeugendste Konzept für junge Kinder und Eltern, die deren Audioinhalte gerne selbst zusammenstellen.

Produkthinweis