Yeelight: Neue Akku-Tischleuchte mit Matter-Unterstützung an

Wer auf der Suche nach einer Akku-Lampe mit Matter-Unterstützung ist, kann jetzt auch bei Yeelight vorbeischauen. Der Hersteller hat mit der Ambient Lamp S2 nun ebenfalls ein entsprechendes Modell im Programm. Yeelight setzt schon seit geraumer Zeit auf den aktuellen Smarthome-Standard und bietet unter anderem auch eine eigene Matter-Zentrale an.

Die Ambient Lamp S2 ist als Stimmungsleuchte konzipiert und soll durch ihren zylindrischen Aufbau das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilen. Neben verschiedenen Weißtönen mit einer Farbtemperatur zwischen 1.800 und 6.500 Kelvin stehen auch frei wählbare RGB-Farben zur Verfügung. Die Lampe bietet zudem mehr als 70 vorgefertigte Lichteffekte, eine Musiksteuerung und einen speziellen Nachtlichtmodus mit 2.700 Kelvin.

Akkulampe mit Matter-Support

Matter-Anbindung über Thread

Die Integration in Smarthome-Systeme erfolgt über Matter over Thread. Damit lässt sich die Ambient Lamp S2 unter anderem mit Apple Home und Amazon Alexa verbinden. Voraussetzung ist allerdings ein kompatibler Thread-Border-Router. Als Thread-Border-Router können beispielsweise ein HomePod mini oder entsprechend ausgestattete Apple-TV-Modelle dienen.

Per App oder direkt steuerbar

Über die Matter-Anbindung lassen sich die grundlegenden Funktionen der Lampe steuern. Dazu gehören das Ein- und Ausschalten sowie die Anpassung von Helligkeit und Lichtfarbe. Für erweiterte Funktionen, darunter spezielle Lichteffekte, ist die App des Herstellers erforderlich. Über Bluetooth kann die Hersteller-App auch direkt mit der Leuchte kommunizieren.

Akkubetrieb für bis zu 6,5 Stunden

Die Ambient Lamp S2 verfügt über einen integrierten Akku, der bei einer Helligkeit von 60 Prozent eine Betriebsdauer von bis zu 6,5 Stunden ermöglichen soll. Alternativ zur Steuerung per App oder Matter lässt sich die Lampe auch über ein Tastenfeld auf der Oberseite bedienen.

Die Yeelight Ambient Lamp S2 ist in Deutschland für 69,99 Euro über Amazon erhältlich.

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