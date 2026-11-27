Die XREAL 1 Pro+ bringt einen großen virtuellen Bildschirm vor die Augen und erweitert damit iPhone, iPad, Mac und andere kompatible Geräte. Im Alltag gefällt uns das Konzept: Die Brille ist schnell eingerichtet, liefert ein klares Bild und lässt sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen. Gegenüber einer Apple Vision Pro fällt sie erheblich kompakter aus. Beim Funktionsumfang, der Stromversorgung und der Bedienung muss man allerdings genauer hinsehen.

XREAL 1 Pro+ lässt sich mit vielen Geräten verbinden.

Einfach anschließen – wenn das Gerät mitspielt

Die Einrichtung ist erfreulich unkompliziert. Das mitgelieferte USB-C-Kabel verbindet die Brille mit dem Zuspieler, anschließend lässt sich die Bildausgabe nutzen. Für diesen grundlegenden Betrieb ist keine zusätzliche iPhone-App nötig. Am iPhone wird üblicherweise die Anzeige gespiegelt; unterstützte Video-Apps können stattdessen eine eigene externe Wiedergabe ausgeben.

Ein USB-C-Anschluss allein reicht jedoch nicht. Er muss auch Bildsignale über DisplayPort ausgeben können. Das unterstützen beispielsweise die iPhone-15-Modelle sowie die regulären iPhone-16- und iPhone-17-Modelle einschließlich ihrer Pro-Varianten. Ausnahmen sind unter anderem iPhone 16e und 17e. Die Kompatibilitätsangaben von Apple sollte man deshalb vor dem Kauf prüfen. Auch USB-C-iPads und Macs mit entsprechendem Videoausgang lassen sich anschließen. Bei älteren Lightning-Geräten funktioniert diese einfache Kabelverbindung nicht.

Updates setzen den Anschluss an einen Mac voraus.

Die Brille nutzt den Akku des iPhone

Die XREAL besitzt keinen eigenen Akku. Ihren Strom bezieht sie über das Kabel vom angeschlossenen iPhone, iPad oder Computer. Das hält die Brille kompakt, verkürzt im mobilen Betrieb aber die Laufzeit des Zuspielers. Wie stark sich das bemerkbar macht, hängt unter anderem von Helligkeit, Darstellung und dem verwendeten Gerät ab.

Für längere Sitzungen ist daher eine Möglichkeit zum Nachladen sinnvoll. Mit einem passenden Adapter wie dem XREAL Hub kann das Quellgerät während der Nutzung mit Strom versorgt werden. Dadurch kommen allerdings weiteres Zubehör und zusätzliche Kabel hinzu. Alternativ kann man beim iPhone auf eine MagSafe-Powerbank setzen.

Kein Akku drin? Dadurch bleibt die Brille leicht und kompakt.

Klares Bild und drei Verdunkelungsstufen

Die Bilddarstellung gefällt uns. Zwei kleine OLED-Displays liefern jeweils 1.920 × 1.080 Pixel, also Full HD pro Auge. Das Sichtfeld beträgt 57 Grad, die Bildwiederholrate reicht je nach Zuspieler und Betriebsart bis 120 Hertz. Im Alltag wirkt die Anzeige ordentlich klar und vermittelt den Eindruck eines großen Bildschirms vor den Augen. Die tatsächlich nutzbare Auflösung bleibt dabei unabhängig von der eingestellten virtuellen Bildschirmgröße gleich.

Besonders gelungen finden wir die elektrochrome Verdunkelung: Die Gläser lassen sich elektrisch in drei Stufen abdunkeln. Je nach Situation bleibt dadurch mehr von der Umgebung sichtbar oder der Bildinhalt tritt stärker in den Vordergrund. Das ist eine praktische Möglichkeit, die Darstellung an hellere Räume, wechselnde Lichtverhältnisse oder einen Filmabend anzupassen. Seitlich bleibt die Brille offen; eine vollständig abgeschirmte Umgebung entsteht dadurch nicht.

Für ein klares Bild müssen Augenabstand und Sitz passen. XREAL bietet zwei Größen sowie anpassbare Nasenpolster und Bügel an. Für den Ton sind Lautsprecher integriert.

XREAL setzt auf zwischen FullHD-Displays.

Viele Einstellungen, nicht immer intuitiv erreichbar

Die Brille kann den virtuellen Bildschirm mit der Blickrichtung mitführen oder ihn in einer gewählten Richtung festhalten. Im zweiten Fall bleibt das Bild bei Kopfdrehungen an seiner Position, statt jeder Bewegung zu folgen. Bildschirmgröße und virtueller Abstand lassen sich ebenfalls verändern. Diese Funktionen laufen direkt auf der Brille; ein zusätzliches Gerät wie der Beam Pro ist dafür nicht erforderlich.

Weniger gut gefällt uns die Menüführung. Bedient wird über Tasten am Bügel, deren Aufgaben sich je nach Situation unterscheiden. Die X-Taste wechselt etwa zwischen mitgeführtem und fixiertem Bild, öffnet per Doppelklick das Menü oder zentriert bei längerem Drücken den Bildschirm neu. Dazu kommen Schnellmenü und weitere Einstellungen. Das lässt sich lernen, wirkt im Alltag aber umständlicher, als es bei einem ansonsten so einfach angeschlossenen Zubehör sein müsste.

Hinzu kommt, dass nicht alle Bildfunktionen gleichzeitig verfügbar sind. Die AI-HDR-Verarbeitung lässt sich beispielsweise nicht parallel mit der 3D-Umwandlung oder dem Ultrawide-Modus nutzen. Eine klarere Menüstruktur und verständlichere Hinweise auf solche Abhängigkeiten würden die Bedienung erleichtern. Hier sehen wir noch Verbesserungspotenzial durch Software-Updates.

Über die Tasten am rechten Bügel navigiert man durch das Menü.

Deutlich kompakter als die Vision Pro

Die geringe Baugröße gehört für uns zu den wichtigsten Vorteilen. Als Erweiterung für vorhandene Geräte ist die XREAL im Alltag praktisch und wesentlich weniger klobig als eine Apple Vision Pro. Die Inhalte und Anwendungen laufen jedoch auf dem angeschlossenen Gerät. Eine eigenständige räumliche App-Umgebung wie bei Apples Headset bietet die Brille nicht.

Ganz auf zusätzliche Möglichkeiten verzichtet XREAL dennoch nicht. An kompatiblen Computern lässt sich eine breitere virtuelle Arbeitsfläche nutzen. Mit „Real 3D“ können gewöhnliche zweidimensionale Inhalte direkt auf der Brille in eine räumlich wirkende Darstellung umgewandelt werden. Eine vollständige räumliche Verankerung, die auch Positionsänderungen beim Bewegen durch den Raum berücksichtigt, erfordert wiederum die separat erhältliche Kamera XREAL Eye. Die einfache Richtungsverankerung bei Kopfdrehungen ist bereits eingebaut.

Einfach an das iPhone anschließen und Film starten.

Fazit: Eine praktische Erweiterung mit Bedienhürden

Die XREAL 1 Pro+ gefällt uns als kompakter Zusatzbildschirm für iPhone, iPad und Co. Die einfache Einrichtung, das klare Bild und die verschiedenen Verdunkelungsstufen machen sie im Alltag nützlich. Besonders überzeugend ist, dass sich ein großer persönlicher Bildschirm mitnehmen lässt, ohne ein vergleichbar ausladendes Headset wie die Vision Pro einzuplanen.

Die weniger intuitive Menüführung und die Stromversorgung über den Akku des angeschlossenen Geräts bleiben die wichtigsten Einschränkungen. Für aktuell 649 Euro bei Amazon sollte man zudem wissen, wofür die Brille regelmäßig genutzt werden soll. Als Ergänzung für Filme, Spiele und gelegentliche zusätzliche Bildschirmfläche ist sie interessant.

Produkthinweis

XREAL 1 Pro+ AR Brille, 1200nits, KI HDR, Real 3D, 171" Display, 57°FOV | X1 Chip, X-Prism Optik, Native 3 DoF, 120Hz... 649,00 EUR

Produkthinweis