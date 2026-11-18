Mit dem Xiaomi 18 Pro und dem Xiaomi 18 Pro Max bringt Xiaomi seine aktuellen Flaggschiff-Smartphones offiziell nach Deutschland. Beide Modelle wollen mit leistungsstarker Hardware, Leica-Kameras und einem zusätzlichen Bildschirm auf der Rückseite überzeugen. Besonders erfreulich: Die nun bestätigten Preise liegen jeweils 50 Euro unter den zuletzt durchgesickerten Angaben. Das kleinere Xiaomi 18 Pro startet bei 1.399 Euro, für das Pro Max werden mindestens 1.599 Euro fällig.

Zwei 200-Megapixel-Kameras und ein zweiter Bildschirm

Das Xiaomi 18 Pro besitzt ein 6,4 Zoll großes OLED-Display, während das Pro Max mit 6,9 Zoll deutlich größer ausfällt. Beide unterstützen Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz und erreichen laut Hersteller eine Spitzenhelligkeit von 4.000 Nits.

Die Besonderheit befindet sich auf der Rückseite: Ein zusätzliches AMOLED-Display mit 2,7 beziehungsweise 2,9 Zoll zeigt Benachrichtigungen, Musiksteuerung und weitere Informationen an. Außerdem lässt es sich als Sucher verwenden, um Selfies mit den rückseitigen Hauptkameras aufzunehmen.

Bei den Kameras setzt Xiaomi erneut auf Leica. Sowohl die Hauptkamera als auch das Periskop-Teleobjektiv lösen mit jeweils 200 Megapixeln auf. Hinzu kommt eine Ultraweitwinkelkamera mit 50 Megapixeln. Das Pro Max bietet zusätzlich einen verbesserten Hauptsensor mit LOFIC-HDR-Technologie, der insbesondere bei starken Helligkeitsunterschieden Vorteile verspricht.

Samsung hat es vorgemacht und andere Hersteller machen es nach – hoffentlich auch Apple.

Unterschiedliche Prozessoren und große Akkus

Im Xiaomi 18 Pro arbeitet der Snapdragon 8 Elite Gen 6, während das Pro Max den leistungsfähigeren Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 erhält. Beide Chips werden im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt.

Die Akkukapazität beträgt 6.000 mAh beim Pro und 7.050 mAh beim Pro Max. Geladen wird kabelgebunden mit bis zu 90 beziehungsweise 100 Watt. Kabelloses Laden ist bei beiden Modellen mit bis zu 50 Watt möglich.

Ebenfalls an Bord ist das bereits von uns vorgestellte Privacy Display. Der integrierte Sichtschutz reduziert bei Bedarf die seitliche Einsehbarkeit des Bildschirms. Als Betriebssystem kommt Xiaomi HyperOS 4 zum Einsatz.

Das Display im Kamerabuckel ist bei Selfies besonders hilfreich.

Deutschlandpreise liegen unter den Erwartungen

Beide Smartphones sind mit 12 GB Arbeitsspeicher erhältlich. Die offiziellen Preise lauten:

Xiaomi 18 Pro: 256 GB für 1.399 Euro, 512 GB für 1.599 Euro

256 GB für 1.399 Euro, 512 GB für 1.599 Euro Xiaomi 18 Pro Max: 256 GB für 1.599 Euro, 512 GB für 1.799 Euro

Zur Auswahl stehen die Farben Schwarz, Weiß, Cosmic Blue und Velvet Red. Damit bewegt sich Xiaomi weiterhin im Preisbereich der aktuellen Pro-iPhones. Ob die auf dem Papier umfangreichere Ausstattung auch im Alltag überzeugt, müssen unabhängige Tests zeigen.

Begleitend hat Xiaomi weitere Produkte vorgestellt, darunter die Watch S5 mit 41 Millimetern, das Smart Band 11 sowie die offenen Xiaomi-Clip-Kopfhörer. Auch mehrere neue Haushaltsgeräte gehören zum erweiterten Sortiment.

Produkthinweis Xiaomi 18 Pro Max, Smartphone 12+256GB, White, Flagship Back Display 1.599,90 EUR

Produkthinweis Xiaomi 18 Pro, Smartphone 12+256GB, Red,Flagship Back Display 1.399,90 EUR