Xbox Nano ausprobiert: Kleiner Controller für weniger als 50 Euro

Ein Xbox-Controller, der in die Jackentasche passt und kaum mehr als eine Tafel Schokolade wiegt: Der Xbox Nano ist ein ungewöhnlich handlicher Begleiter für iPhone und iPad. Wir haben Microsofts Mini-Gamepad ausprobiert. Für aktuell 49,99 Euro gefällt uns das kleine Gadget ausgesprochen gut – auch wenn es sich zunächst fast zu leicht anfühlt.

Im Vergleich zum Elite Controller fällt der Nano natürlich sehr klein aus.

Vorgestellt hatten wir den Nano bereits im Oktober. Mit rund 13 Zentimetern Breite und etwa 100 Gramm Gewicht fällt er deutlich kompakter aus als ein gewöhnlicher Xbox-Controller. Das macht sich nicht nur beim Verstauen bemerkbar, sondern sofort beim ersten Anfassen.

So leicht, dass etwas fehlt

Tatsächlich wirkt der Nano im ersten Moment beinahe billig. Nicht wegen einer misslungenen Bedienung, sondern weil das vertraute Gewicht fehlt. Dazu trägt der Verzicht auf Vibrationsmotoren bei: Eine spürbare Rückmeldung bei Treffern oder holprigen Rennstrecken gibt es nicht. Für unterwegs ist das geringe Gewicht angenehm, beim Spielen fehlt allerdings ein Stück Atmosphäre.

Die Bedienung gefällt uns trotzdem. Tasten und Sticks lassen sich gut erreichen, das vertraute Layout bleibt erhalten. Trotz der geschrumpften Abmessungen stecken sämtliche 18 Standard-Bedienelemente im Gehäuse. Der Nano ist damit kein auf wenige Tasten reduzierter Reisecontroller. Die ausgeformten Griffe geben den Händen Halt, statt das Gerät auf eine möglichst flache Platte zu reduzieren.

Der kleine Controller verzichtet auf überschüssigen Ballast.

Mit iPhone und iPad verbunden

Die Verbindung zu Apples Mobilgeräten erfolgt über Bluetooth. Du kannst den Nano für Spiele nutzen, die externe Controller unterstützen, und musst dafür keine Xbox besitzen. Zusätzlich funktioniert er mit Xbox-Konsolen, Macs, Windows-PCs und Android-Geräten.

Praktisch ist der integrierte Akku, der sich über USB-C laden lässt. Separate Batterien sind nicht erforderlich. Ein Ladekabel legt Microsoft allerdings nicht bei.

Direkt in die Cloud – vorerst nur in den USA

Eine zusätzliche Möglichkeit steckt im WLAN-Modul. Mit Cloud Connect kann der Nano Eingaben direkt an Xbox Cloud Gaming senden, statt sie zunächst per Bluetooth über das Abspielgerät weiterzuleiten. Der kürzere Weg soll die Eingabeverzögerung reduzieren.

Gerade die Schultertasten könnten für manche etwas gewöhnungsbedürftig sein.

Microsoft testet die Funktion seit dem 4. November zunächst nur in den USA. Die Einrichtung benötigt die Xbox-Beta-App für Android oder die Xbox-Zubehör-App unter Windows. Für deutsche iPhone-Nutzer ist das deshalb vorerst ein Ausblick, kein sofort nutzbares Kaufargument. Die gewöhnliche Bluetooth-Verbindung ist davon unabhängig.

Fazit: Kleiner Controller, großer Sympathiefaktor

Der Xbox Nano ist handlich, sehr leicht und insgesamt angenehm bedienbar. Gerade als Begleiter für unterwegs gefällt uns das Konzept. Wer Vibrationen oder ein schweres, besonders satt in der Hand liegendes Gamepad erwartet, wird dagegen nicht glücklich. Für 49,99 Euro bei Amazon ist der Mini-Controller aber ein gelungenes Gadget – auch ohne die zusätzliche Cloud-Verbindung.

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