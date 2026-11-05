Für iPhone, iPad und Mac
Xbox Nano ausprobiert: Kleiner Controller für weniger als 50 Euro
Ein Xbox-Controller, der in die Jackentasche passt und kaum mehr als eine Tafel Schokolade wiegt: Der Xbox Nano ist ein ungewöhnlich handlicher Begleiter für iPhone und iPad. Wir haben Microsofts Mini-Gamepad ausprobiert. Für aktuell 49,99 Euro gefällt uns das kleine Gadget ausgesprochen gut – auch wenn es sich zunächst fast zu leicht anfühlt.
Im Vergleich zum Elite Controller fällt der Nano natürlich sehr klein aus.
Vorgestellt hatten wir den Nano bereits im Oktober. Mit rund 13 Zentimetern Breite und etwa 100 Gramm Gewicht fällt er deutlich kompakter aus als ein gewöhnlicher Xbox-Controller. Das macht sich nicht nur beim Verstauen bemerkbar, sondern sofort beim ersten Anfassen.
So leicht, dass etwas fehlt
Tatsächlich wirkt der Nano im ersten Moment beinahe billig. Nicht wegen einer misslungenen Bedienung, sondern weil das vertraute Gewicht fehlt. Dazu trägt der Verzicht auf Vibrationsmotoren bei: Eine spürbare Rückmeldung bei Treffern oder holprigen Rennstrecken gibt es nicht. Für unterwegs ist das geringe Gewicht angenehm, beim Spielen fehlt allerdings ein Stück Atmosphäre.
Die Bedienung gefällt uns trotzdem. Tasten und Sticks lassen sich gut erreichen, das vertraute Layout bleibt erhalten. Trotz der geschrumpften Abmessungen stecken sämtliche 18 Standard-Bedienelemente im Gehäuse. Der Nano ist damit kein auf wenige Tasten reduzierter Reisecontroller. Die ausgeformten Griffe geben den Händen Halt, statt das Gerät auf eine möglichst flache Platte zu reduzieren.
Der kleine Controller verzichtet auf überschüssigen Ballast.
Mit iPhone und iPad verbunden
Die Verbindung zu Apples Mobilgeräten erfolgt über Bluetooth. Du kannst den Nano für Spiele nutzen, die externe Controller unterstützen, und musst dafür keine Xbox besitzen. Zusätzlich funktioniert er mit Xbox-Konsolen, Macs, Windows-PCs und Android-Geräten.
Praktisch ist der integrierte Akku, der sich über USB-C laden lässt. Separate Batterien sind nicht erforderlich. Ein Ladekabel legt Microsoft allerdings nicht bei.
Direkt in die Cloud – vorerst nur in den USA
Eine zusätzliche Möglichkeit steckt im WLAN-Modul. Mit Cloud Connect kann der Nano Eingaben direkt an Xbox Cloud Gaming senden, statt sie zunächst per Bluetooth über das Abspielgerät weiterzuleiten. Der kürzere Weg soll die Eingabeverzögerung reduzieren.
Gerade die Schultertasten könnten für manche etwas gewöhnungsbedürftig sein.
Microsoft testet die Funktion seit dem 4. November zunächst nur in den USA. Die Einrichtung benötigt die Xbox-Beta-App für Android oder die Xbox-Zubehör-App unter Windows. Für deutsche iPhone-Nutzer ist das deshalb vorerst ein Ausblick, kein sofort nutzbares Kaufargument. Die gewöhnliche Bluetooth-Verbindung ist davon unabhängig.
Fazit: Kleiner Controller, großer Sympathiefaktor
Der Xbox Nano ist handlich, sehr leicht und insgesamt angenehm bedienbar. Gerade als Begleiter für unterwegs gefällt uns das Konzept. Wer Vibrationen oder ein schweres, besonders satt in der Hand liegendes Gamepad erwartet, wird dagegen nicht glücklich. Für 49,99 Euro bei Amazon ist der Mini-Controller aber ein gelungenes Gadget – auch ohne die zusätzliche Cloud-Verbindung.Produkthinweis Xbox Nano Controller – Kompatibel, PCs, Mobilgeräten und mehr 49,99 EUR
Ich habe ihn auch seit gestern. Bin soweit zufrieden. Allerdings denke ich, ist er für längeres Gaming nicht geeignet, da er etwas zu klein ist und die Hände sich beim Spielen dann irgendwann verkrampfen werden.
Weiß man das nicht vorher?
War bei dem Namen „nano“ nicht ganz klar.
Wie habt ihr den am iPad zum laufen bekommen? Ich kann ihn zwar mit dem iPad (M1) per Bluetooth koppeln, er wird mir unter Allgemein – Spielecontroller aber nicht als Controller angezeigt und hat auch keine Funktion in iOS oder in spielen. :-/
Hast du nicht die Möglichkeit, den Controller im Kontrollzentrum anzeigen zu lassen? Bei mir erscheint das seit iOS.x? automatisch.
Denke, darüber sollte er dann auch zu konfigurieren sein.
Für Kinderhände denke ich ideal
Ich habe den Controller vorbestellt gehabt und gestern geliefert bekommen. Liegt super in der Hand und funktionert 1 A. Einig zu bemängeln wäre, es gibt keine Ladeanzeige wenn man ihn am Kabel zum aufladen hat.
Tatsächlich unter 50€. 0,01€ gespart! ;D
Würde das auch für Apple TV gehen?
Ja geht! Habe den Controller genau dafür gekauft.
Ich warte auf BF – OVP Preise meide ich schon länger.
Lassen sich damit „alle“ Spiele zocken oder müssen sie für den Controller programmiert sein?
Habe noch den freigeschalteten Google Controller im Schrank.
Für lau ist der Ok.
Den hab ich auch und finde ihn durchaus ansprechend. Und allein schon das Google es ermöglicht hat, dass man ihn weiter verwendet ist schon für mich Grund genug dies auch zu tun. Andere Firmen hätten Ihnen Elektroschrott verwandelt.
Checke die Zielgruppe absolut gar nicht. Für 30-40 € bekommt man einen zehn mal besseren Controller von 8bitdo – oder wenn es halt unbedingt ein original Xbox Controller sein soll, dann für 51€ den „normalen“.