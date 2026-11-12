Wie Apple HomeKey: Google Wallet öffnet jetzt kompatible Haustüren

Google erweitert seine Wallet-Anwendung um digitale Hausschlüssel. Über die Google-Home-App lassen sich künftig Schlüssel für kompatible Türschlösser hinterlegen, um die Haustür mit einem Android-Smartphone zu öffnen. Grundlage ist der herstellerübergreifende Aliro-Standard. Zu den ersten unterstützten Lösungen gehört das Nuki Keypad 2 NFC, das damit neben Apple HomeKey und Samsung Digital Home Key nun auch Google Wallet unterstützt.

Ein Hausschlüssel für mehrere Türschlösser

Google setzt auf den bereits im Frühjahr vorgestellten Aliro-Standard. Dieser soll digitale Zugangsschlüssel über verschiedene Hersteller und Smartphone-Plattformen hinweg vereinheitlichen. Ein in Google Wallet gespeicherter Hausschlüssel kann für mehrere kompatible Schlösser desselben Haushalts verwendet werden.

Zum Öffnen genügt es, das Smartphone an das NFC-Lesegerät zu halten. Auf Wunsch funktioniert dies auch ohne vorheriges Entsperren des Telefons. Unterstützen sowohl Smartphone als auch Türschloss Ultrabreitband-Funk (UWB), ist außerdem eine automatische Entriegelung bei Annäherung möglich. Diese Funktion steht allerdings nicht mit dem Nuki Keypad 2 NFC zur Verfügung.

Die Neuerung startet zunächst innerhalb der öffentlichen Vorschau von Google Home. In den kommenden Wochen soll die Funktion schrittweise für weitere Nutzer freigegeben werden. Eine Unterstützung für Wear-OS-Smartwatches gibt es zum Start noch nicht.

Zum Keypad gehört natürlich auch ein entsprechendes Smart Lock.

Nuki Keypad 2 NFC unterstützt Google Wallet

Nuki erweitert mit der Neuerung sein im März vorgestelltes Keypad 2 NFC. Das Zubehör ermöglicht bereits das Öffnen kompatibler Nuki-Schlösser mit einem iPhone oder einer Apple Watch über Apple HomeKey. Jetzt lässt sich die Haustür auch mit einem Android-Smartphone öffnen, ohne dafür die Nuki-App starten zu müssen.

Das Nuki Keypad 2 NFC kostet 179 Euro und wird außen neben der Tür montiert. Neben dem kontaktlosen Entsperren bietet es einen Fingerabdrucksensor für bis zu 20 Personen sowie die Möglichkeit, 200 individuelle Zahlencodes zu vergeben. Das Keypad ist mittlerweile auch in Weiß erhältlich.

Nuki funktioniert nun mit allen gängigen Standards.

Smart Lock und Matter-Hub erforderlich

Das Keypad allein genügt allerdings nicht. Für die Einbindung in Google Wallet wird zusätzlich ein Matter-kompatibles Nuki-Schloss benötigt. Unterstützt werden unter anderem das Nuki Smart Lock Go, das Smart Lock Pro der fünften Generation und das Smart Lock Ultra. Auch Matter-fähige Modelle der vierten Generation sind kompatibel.

Hinzu kommt ein mit Google Home kompatibler Matter- und Thread-Hub. Der digitale Schlüssel wird anschließend über die Google-Home-App eingerichtet und in Google Wallet hinterlegt. Die eigentliche Entriegelung erfolgt durch das kurze Antippen des Keypads mit dem Smartphone.

Mit der Unterstützung von Google Wallet wird das Nuki-Zubehör vor allem für Haushalte interessanter, in denen iPhones und Android-Smartphones parallel verwendet werden. Während Apple-Nutzer die Haustür weiterhin per HomeKey und Apple Watch öffnen können, steht Android-Nutzern künftig eine vergleichbare NFC-Lösung zur Verfügung.

Produkthinweis Nuki Keypad 2 NFC (2026) Türschloss öffnen mit Tap & Fingerprint (schwarz) | Zubehör für Nuki Smart Lock, Apple Home... 179,00 EUR

Produkthinweis Nuki Smart Lock Go (2025) mit Bluetooth, WLAN & Matter, elektronisches Türschloss macht Smartphone zum Schlüssel... 109,00 EUR 149,00 EUR