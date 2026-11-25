WhatsApp arbeitet an einer neuen Möglichkeit, Unterhaltungen etwas lebendiger zu gestalten. Künftig lassen sich animierte Sticker mit Ton versehen und direkt innerhalb eines Chats abspielen. Die Funktion wird bereits an erste Nutzer der iPhone-Beta verteilt. Gleichzeitig erweitert die Tagesschau ihr Angebot innerhalb des Messengers um einen eigenen Kanal für Nachrichten in Einfacher Sprache.

Eigene Sticker mit Ton erstellen

Wie WABetaInfo berichtet, unterstützt die aktuelle WhatsApp-Testversion 26.46.10.70 für iOS sogenannte Sound-Sticker. Dabei handelt es sich um animierte Sticker, die zusätzlich eine kurze Tonspur enthalten.

Eigene Sound-Sticker lassen sich direkt im Sticker-Editor erstellen. Dazu wird zunächst ein Video aus der Fotomediathek ausgewählt, das WhatsApp automatisch in einen animierten Sticker umwandelt. Über eine neue Schaltfläche kann anschließend ein passender Ton hinzugefügt werden.

Zur Auswahl stehen der Originalton des Videos, verschiedene vorgefertigte Geräusche sowie eigene Aufnahmen. Auch Audiodateien aus der Dateien-App lassen sich verwenden. Wer möchte, kann direkt im Editor eine kurze Sprachnachricht aufnehmen.

Wiedergabe erst nach Antippen

Damit Gruppenchats nicht plötzlich zur Geräuschkulisse werden, spielen die Sticker ihren Ton nicht automatisch ab. Stattdessen erscheint ein kleines Lautsprechersymbol, über das die Wiedergabe gestartet werden kann. Der Ton wird anschließend dreimal wiederholt.

Die Neuerung ist zunächst für ausgewählte Betatester verfügbar. Vereinzelt soll sie bereits in der regulären App-Store-Version auftauchen. Wann WhatsApp die Funktion für alle Nutzer freischaltet, ist noch offen. Schon bisher konnten Anwender eigene Sticker aus Fotos erstellen.

Tagesschau startet Kanal in Einfacher Sprache

Abseits der neuen Sticker gibt es auch Neuigkeiten bei den WhatsApp-Kanälen. Die ARD bietet ihre „Tagesschau in Einfacher Sprache“ ab sofort über einen eigenen WhatsApp-Kanal an. Damit erweitert der Sender sein seit 2024 bestehendes Nachrichtenangebot.

Von Montag bis Freitag veröffentlicht die Redaktion von ARD-aktuell dort Texte zu ausgewählten Nachrichten sowie einen Link zur vollständigen Sendung. Regelmäßig wird außerdem auf weitere Nachrichtenangebote in Leichter und Einfacher Sprache hingewiesen.

Das Format richtet sich unter anderem an Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen oder Lernen, Menschen mit kognitiven Einschränkungen sowie Personen, die Deutsch lernen. Kurze Sätze und verständliche Begriffe sollen den Zugang zu aktuellen Nachrichten erleichtern.

Parallel hat die ARD eine neue Übersichtsseite eingerichtet, auf der sämtliche entsprechenden Nachrichtenangebote gebündelt werden. Wer dem neuen Kanal folgt und die Glocke aktiviert, kann sich über neue Beiträge benachrichtigen lassen.