WhatsApp: Neuer Kontakte-Tab zeigt, wer gerade online ist

WhatsApp baut die Navigation seiner iPhone-App um. In der aktuellen Testversion erscheint bei ersten Nutzern ein neuer Reiter namens „Kontakte“, der den bisherigen Bereich „Communitys“ ersetzt. Wie WABetaInfo berichtet, wird die Neuerung mit der WhatsApp-Beta 26.44.10.70 über TestFlight verteilt. Die Übersicht soll den direkten Zugriff auf Kontakte erleichtern und zeigen, wer gerade online ist.

Kontakte werden nach Aktivität und Geburtstagen sortiert

Die neue Ansicht stellt favorisierte Kontakte an den Anfang. Darunter erscheint die vollständige Kontaktliste, die sich auf unterschiedliche Weise sortieren lässt. Neben einer alphabetischen Reihenfolge stehen die aktuelle Aktivität und anstehende Geburtstage zur Auswahl.

Bei der Sortierung nach Aktivität werden derzeit verfügbare Kontakte bevorzugt angezeigt. Ein grüner Punkt kennzeichnet Personen, die gerade online sind. Anschließend folgen Kontakte, die zuletzt aktiv waren. Damit entfällt der Umweg über einzelne Chats, wenn lediglich überprüft werden soll, wer gerade erreichbar ist.

Die bestehenden Datenschutzeinstellungen bleiben dabei erhalten. Wer seinen Online-Status oder die Anzeige „Zuletzt online“ verbirgt, wird auch in der neuen Übersicht nicht entsprechend hervorgehoben. Ebenso bleiben die bisherigen Einschränkungen für die Anzeige fremder Aktivitätsinformationen bestehen.

Communitys bleiben über die Chats erreichbar

Mit dem neuen Kontakte-Tab muss der bisherige Communitys-Bereich in der unteren Navigationsleiste weichen. Die Funktion selbst verschwindet allerdings nicht: Communitys lassen sich weiterhin über einen Filter innerhalb der Chat-Übersicht aufrufen.

WhatsApp experimentiert offenbar noch mit verschiedenen Anordnungen. In einer weiteren Variante könnte der Kontakte-Tab künftig den Bereich „Aktuelles“ ersetzen. Für die momentan freigeschaltete iPhone-Beta hat sich der Messenger jedoch für den Austausch des Communitys-Tabs entschieden.

Neue Ansicht wird schrittweise freigeschaltet

Über die Kontakte-Übersicht lassen sich außerdem neue Kontakte anlegen und weitere Personen zu WhatsApp einladen. Beim Erstellen eines Kontakts kann entschieden werden, ob die Angaben auch mit dem Adressbuch des iPhones synchronisiert werden sollen.

Die grundsätzliche Idee ist nicht neu. Bereits im Mai wurde eine zentrale Übersicht für aktive Kontakte entdeckt. Damals befand sie sich noch in Entwicklung und war selbst für Betatester nicht verfügbar. Inzwischen ist WhatsApp einen Schritt weiter: Erste TestFlight-Nutzer können die neue Oberfläche tatsächlich verwenden.

Die Freischaltung erfolgt schrittweise und ist derzeit auf ausgewählte Betatester beschränkt. Wann der Kontakte-Tab in der regulären iPhone-Version erscheint und ob die aktuelle Anordnung bestehen bleibt, ist noch offen.