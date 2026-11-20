Bei WhatsApp-Gruppen darf es künftig noch etwas voller werden. Der Messenger erhöht die maximale Teilnehmerzahl von bislang 1.024 auf 1.500 Mitglieder. Wie WABetaInfo berichtet, hat die schrittweise Freischaltung auf iPhone und Android bereits begonnen. Die Erweiterung richtet sich insbesondere an größere Vereine, Schulen, Unternehmen und andere Gemeinschaften, die bislang mehrere Gruppen benötigten, um alle Mitglieder unterzubringen.

Bestehende Gruppen erhalten automatisch mehr Plätze

Administratoren müssen für die neue Obergrenze nichts unternehmen. Sobald WhatsApp die Funktion für ein Benutzerkonto aktiviert, können auch bereits vorhandene Gruppen bis zu 1.500 Personen aufnehmen. Damit stehen gegenüber dem bisherigen Limit 476 zusätzliche Plätze zur Verfügung.

Die Einführung erfolgt serverseitig und wird über mehrere Wochen verteilt. Selbst mit der aktuellen WhatsApp-Version ist die neue Gruppengröße deshalb noch nicht bei allen Nutzern verfügbar.

Auch Communities profitieren

Die neuen Grenzen gelten ebenfalls für einzelne Gruppenchats innerhalb von WhatsApp-Communitys. Diese ermöglichen es beispielsweise Vereinen oder Schulen, mehrere thematisch getrennte Unterhaltungen unter einem gemeinsamen Dach zu organisieren.

Unverändert bleibt dagegen das Limit der übergeordneten Ankündigungsgruppen. Dort können weiterhin bis zu 2.000 Personen teilnehmen. Die Erweiterung betrifft somit vor allem klassische Diskussionsgruppen, in denen sich sämtliche Mitglieder aktiv austauschen können.

Neue Werkzeuge gegen die Nachrichtenflut

Mit steigender Teilnehmerzahl dürfte es allerdings nicht unbedingt einfacher werden, den Überblick zu behalten. WhatsApp hat deshalb erst kürzlich weitere Funktionen zur Organisation von Gruppenchats eingeführt.

Dazu gehört die Möglichkeit, wichtige Nachrichten dauerhaft anzuheften. Ein neuer Filter zeigt außerdem gezielt Unterhaltungen mit persönlichen Erwähnungen und Antworten an. Auch der Nachrichtenverlauf kann nachträglich mit neu hinzugefügten Mitgliedern geteilt werden.

Die bisherige Grenze von 1.024 Teilnehmern hatte WhatsApp bereits 2022 eingeführt. Damals wurde die zuvor geltende Obergrenze von 512 Mitgliedern verdoppelt. Mit der erneuten Erweiterung wächst die mögliche Gruppengröße nun um knapp 47 Prozent. Ob das Chats übersichtlicher macht, darf allerdings bezweifelt werden.