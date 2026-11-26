WhatsApp startet die schrittweise Einführung geplanter Nachrichten. Wie der Messenger offiziell ankündigt, lassen sich Texte, Fotos und Videos künftig zu einem festgelegten Zeitpunkt verschicken. Die Funktion ist für Einzel- und Gruppenchats vorgesehen und erlaubt einen Vorlauf von zehn Minuten bis zu 14 Tagen.

Über die Vorbereitungen für geplante WhatsApp-Nachrichten hatten wir bereits im Februar berichtet. Damals befand sich die Funktion noch in Entwicklung. Jetzt beginnt die allgemeine Verteilung für iOS und Android.

Sendetaste gedrückt halten und Zeitpunkt wählen

Wenn man eine Nachricht später verschicken möchte, schreibt man zunächst den Text oder wählt ein Foto beziehungsweise Video aus. Anschließend hält man die Sendetaste gedrückt. Daraufhin lässt sich das Datum und die Uhrzeit festlegen und den Versand vormerken. Zum gewählten Zeitpunkt wird die Nachricht automatisch zugestellt.

Geplante Mitteilungen lassen sich in den Informationen zum jeweiligen Chat einsehen und vor dem Versand wieder löschen. Der Empfänger erhält davon keinen Hinweis. Auch eine tatsächlich verschickte Nachricht sieht auf der Gegenseite wie eine gewöhnliche Mitteilung aus; dass sie vorab terminiert wurde, ist nicht erkennbar.

Nachrichten lassen sich bis zu 14 Tage im Voraus planen.

Versand auch bei ausgeschaltetem iPhone

Nach Angaben von WhatsApp funktioniert die Zustellung selbst dann, wenn das Smartphone des Absenders ausgeschaltet oder der Akku leer ist. Die App muss zum vorgesehenen Versandzeitpunkt somit nicht geöffnet sein. Zugleich betont Meta, dass auch geplante Nachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt bleiben.

Praktisch ist das beispielsweise für Geburtstagsgrüße, Erinnerungen oder organisatorische Hinweise in Gruppen. Wer abends noch an eine Nachricht denkt, kann sie bereits vorbereiten und erst am nächsten Morgen zustellen lassen.

Die Freischaltung erfolgt weltweit über die kommenden Wochen. Die neue Option wird daher nicht sofort bei allen Nutzern angezeigt. Falls das längere Drücken der Sendetaste noch keine Terminwahl öffnet, kann das an der noch laufenden Verteilung liegen.