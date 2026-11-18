WhatsApp hat mit der Freischaltung seiner eigenen Cloud-Backups auf dem iPhone begonnen. Wie WABetaInfo berichtet, können erste Nutzer der aktuellen TestFlight-Version ihre Chatverläufe direkt auf WhatsApp-Servern sichern und damit auf Apples iCloud verzichten. Bereits im Juli hatten wir über die geplante Funktion berichtet. Damals war sie allerdings noch nicht nutzbar. Mit der Beta-Version 26.45.10.71 beginnt nun die schrittweise Bereitstellung.

2 GB kostenlos, bis zu 4 TB mit Abo

In den WhatsApp-Einstellungen lässt sich unter „Chats“ und „Chat-Backup“ künftig auswählen, wo die Sicherung gespeichert werden soll. Neben iCloud steht dafür der neue WhatsApp-Cloudspeicher zur Verfügung. Wer sich für den Messenger als Speicheranbieter entscheidet, erhält zunächst 2 GB kostenlos.

Damit können Chatverläufe unabhängig vom iCloud-Speicher gesichert werden. Apple stellt kostenlos insgesamt 5 GB bereit, die allerdings auch von Fotos, Dokumenten und anderen Sicherungen belegt werden. Insbesondere umfangreiche WhatsApp-Backups mit vielen Bildern und Videos können das verfügbare Kontingent schnell ausschöpfen.

Für größere Sicherungen bietet WhatsApp kostenpflichtige Optionen an. Abonnenten von WhatsApp Plus erhalten 100 GB Cloudspeicher. Über Meta One sollen abhängig vom gewählten Tarif sogar bis zu 4 TB zur Verfügung stehen.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist Pflicht

Anders als bei den bisherigen WhatsApp-Sicherungen in iCloud ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beim neuen Speicherdienst verpflichtend. Sie lässt sich nicht deaktivieren. Zur Absicherung empfiehlt WhatsApp einen Passkey, alternativ können Nutzer einen 64-stelligen Verschlüsselungsschlüssel verwenden.

Die Sicherungen werden bereits vor der Übertragung verschlüsselt. Damit sollen weder WhatsApp noch der Mutterkonzern Meta auf deren Inhalte zugreifen können.

Wechsel zu Android bleibt eingeschränkt

Eine wichtige Einschränkung besteht weiterhin beim Plattformwechsel. Obwohl WhatsApp inzwischen auch auf Android eigene Cloud-Backups testet, können die Sicherungen bislang nicht zum Wechsel zwischen iPhone und Android verwendet werden. Dafür bleibt die integrierte Funktion zur direkten Chatübertragung erforderlich.

Wichtig sind allerdings die Bedingungen der kostenpflichtigen Speicherangebote. Läuft ein entsprechendes Abonnement aus, bewahrt WhatsApp die letzte Sicherung noch vier Monate auf. Ohne Verlängerung wird sie anschließend dauerhaft gelöscht.

Die Freischaltung erfolgt zunächst für ausgewählte Betatester. Zwar ist auch die reguläre App-Store-Version technisch bereits mit der neuen Speicheroption kompatibel, die Funktion wird jedoch offenbar serverseitig für einzelne Konten aktiviert. Wann alle iPhone-Nutzer darauf zugreifen können, ist noch nicht bekannt. Bis dahin bleibt die bisherige Sicherung über iCloud verfügbar.