2 GB kostenlos
WhatsApp-Backups ohne iCloud starten für erste iPhone-Nutzer
WhatsApp hat mit der Freischaltung seiner eigenen Cloud-Backups auf dem iPhone begonnen. Wie WABetaInfo berichtet, können erste Nutzer der aktuellen TestFlight-Version ihre Chatverläufe direkt auf WhatsApp-Servern sichern und damit auf Apples iCloud verzichten. Bereits im Juli hatten wir über die geplante Funktion berichtet. Damals war sie allerdings noch nicht nutzbar. Mit der Beta-Version 26.45.10.71 beginnt nun die schrittweise Bereitstellung.
2 GB kostenlos, bis zu 4 TB mit Abo
In den WhatsApp-Einstellungen lässt sich unter „Chats“ und „Chat-Backup“ künftig auswählen, wo die Sicherung gespeichert werden soll. Neben iCloud steht dafür der neue WhatsApp-Cloudspeicher zur Verfügung. Wer sich für den Messenger als Speicheranbieter entscheidet, erhält zunächst 2 GB kostenlos.
Damit können Chatverläufe unabhängig vom iCloud-Speicher gesichert werden. Apple stellt kostenlos insgesamt 5 GB bereit, die allerdings auch von Fotos, Dokumenten und anderen Sicherungen belegt werden. Insbesondere umfangreiche WhatsApp-Backups mit vielen Bildern und Videos können das verfügbare Kontingent schnell ausschöpfen.
Für größere Sicherungen bietet WhatsApp kostenpflichtige Optionen an. Abonnenten von WhatsApp Plus erhalten 100 GB Cloudspeicher. Über Meta One sollen abhängig vom gewählten Tarif sogar bis zu 4 TB zur Verfügung stehen.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist Pflicht
Anders als bei den bisherigen WhatsApp-Sicherungen in iCloud ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beim neuen Speicherdienst verpflichtend. Sie lässt sich nicht deaktivieren. Zur Absicherung empfiehlt WhatsApp einen Passkey, alternativ können Nutzer einen 64-stelligen Verschlüsselungsschlüssel verwenden.
Die Sicherungen werden bereits vor der Übertragung verschlüsselt. Damit sollen weder WhatsApp noch der Mutterkonzern Meta auf deren Inhalte zugreifen können.
Wechsel zu Android bleibt eingeschränkt
Eine wichtige Einschränkung besteht weiterhin beim Plattformwechsel. Obwohl WhatsApp inzwischen auch auf Android eigene Cloud-Backups testet, können die Sicherungen bislang nicht zum Wechsel zwischen iPhone und Android verwendet werden. Dafür bleibt die integrierte Funktion zur direkten Chatübertragung erforderlich.
Wichtig sind allerdings die Bedingungen der kostenpflichtigen Speicherangebote. Läuft ein entsprechendes Abonnement aus, bewahrt WhatsApp die letzte Sicherung noch vier Monate auf. Ohne Verlängerung wird sie anschließend dauerhaft gelöscht.
Die Freischaltung erfolgt zunächst für ausgewählte Betatester. Zwar ist auch die reguläre App-Store-Version technisch bereits mit der neuen Speicheroption kompatibel, die Funktion wird jedoch offenbar serverseitig für einzelne Konten aktiviert. Wann alle iPhone-Nutzer darauf zugreifen können, ist noch nicht bekannt. Bis dahin bleibt die bisherige Sicherung über iCloud verfügbar.
Entwickler: WhatsApp Inc.
Laden
Wenn man nicht sein halbes Leben in WhatsApp aufheben muss, kommt man mit den 2GB hin – finde ich fair.
Man kann sogar sehr gut sein ganzes Leben OHNE WhatsApp auskommen. ;-)
Machen nur leider viel zu wenige – dabei gibt es so gute Alternativen
Interessant wäre das für mich nur, wenn es nicht nur ein reines Backup wäre, sondern wenn ich den ganzen alten Mist vom iPhone in die Cloud bewegen könnte (wie bei iMessage oder bei vielen Messengern). Würde mir (und vielen Bekannten) 10-20 GB Speicherplatz sparen.
Ein WhatsApp Back-up ist doch in einem vollständigen iPhone Back-up sowieso mit drin. Ich hab das nie verstanden, wozu man das extra haben muss
Ich verstehe die Abgrenzung bis heute nicht so richtig. Eigentlich ist doch alles im Backup des iPhones enthalten!? Das getrennte Chat-Bsckup ist dann nur notwendig, wenn man WhatsApp alleine wieder herstellen möchte?
Zusätzlich kannst du ja auch sonst direkt von Gerät zu Gerät übertragen
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