Die App Wetterstatus für Netatmo ist in Version 3.0 erschienen. Der deutsche Entwickler Alexander Blach hat seine Anwendung zur Anzeige der Messwerte von Netatmo-Wetterstationen überarbeitet und unter anderem für das iPhone Duo und das iPad optimiert. Zudem aktualisiert die App die angezeigten Wetterdaten und Diagramme jetzt regelmäßig, solange sie geöffnet ist.

Wetterstatus richtet sich an Besitzer einer Netatmo-Wetterstation, die ihre Messwerte auf dem iPhone, iPad oder der Apple Watch im Blick behalten wollen. Als Alternative zur offiziellen App des Herstellers setzt Wetterstatus auf eine übersichtliche und umfassendere Darstellung.

Wetterstatus-App auf dem iPhone Duo

Netatmo-Wetterstation für 99 Euro erhältlich

Dazu passend ist die Wetterstation von Netatmo im Rahmen der Black-Friday-Angebote bei Amazon gerade für 99 Euro erhältlich. Auch verschiedene Zusatzmodule, mit denen sich der Funktionsumfang der Station erweitern lässt, sind aktuell zu reduzierten Preisen erhältlich.

Die Wetterstation erfasst unter anderem die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich. Über zusätzliche Sensoren lassen sich weitere Räume überwachen oder auch Niederschlagsmengen sowie Windgeschwindigkeit und Windrichtung messen. Die Messwerte lassen sich sowohl über die offizielle Netatmo-App als auch über Anwendungen von Drittanbietern abrufen.

Produkthinweis

Netatmo Smarte Wetterstation mit Wandhalterung - WLAN, Funk, Innen- und Außensensor, Wettervorhersage, Hygrometer... 99,99 EUR 137,45 EUR

Messwerte und Diagramme auf einen Blick

Wetterstatus zeigt die Messwerte aller verbundenen Module in einer gemeinsamen Übersicht an. Neben Temperatur und Luftfeuchtigkeit gehören dazu auch der Kohlendioxidgehalt der Raumluft, die Lautstärke sowie die von optionalen Regen- und Windmessern erfassten Daten. Besonders bei mehreren Innenmodulen lässt sich damit schnell erkennen, wie es um die Luftqualität in den einzelnen Räumen bestellt ist.

Windmesser-Details in Netatmo Wetterstatus

Ergänzend stehen interaktive Diagramme zur Verfügung, mit denen sich die Entwicklung der Messwerte über unterschiedliche Zeiträume verfolgen lässt. Die Anwendung unterstützt auch mehrere Wetterstationen und hat Widgets für den Home-Bildschirm und den Sperrbildschirm von iPhone und iPad im Paket.

Kostenlose Basisversion und Pro-Erweiterung

Die Wetterstatus-App lässt sich grundsätzlich kostenlos verwenden. Auf dem iPhone und dem iPad stehen damit die aktuellen Messwerte aller Module sowie Tagesdiagramme zur Verfügung. Auch die Widgets können ohne zusätzliche Kosten genutzt werden. Die Apple-Watch-App zeigt in der kostenlosen Version die Daten der Basisstation und des Außenmoduls an.

Die Pro-Version bietet zusätzlich Wochen-, Monats- und Jahresdiagramme sowie die Möglichkeit, sämtliche Zusatzmodule auch auf der Apple Watch anzuzeigen. Die Erweiterung kostet im Jahresabonnement 9,99 Euro oder einmalig 39,99 Euro.