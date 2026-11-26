Kritik an Apps und Apple
Werbe-Pushs auf dem iPhone: Umbau der Mitteilungen im Gespräch
Apple soll die Mitteilungszentrale des iPhone mit iOS 28 umfassend überarbeiten. Das berichtet MacRumors unter Berufung auf mehrere nicht näher genannte Quellen. Die Änderungen sollen 2027 kommen.
Viele Apps nutzen die Push-Mitteilungen für aktive Werbung
Parallel dazu kritisiert die Webseite in einem separaten Beitrag den Umgang mit Werbemitteilungen. Autor Joe Rossignol schildert Erfahrungen mit Apps in Kanada, die Reklame trotz abgeschalteter Werbung verschicken oder keine Möglichkeit bieten, Werbe-Pushs gezielt abzubestellen. Wer sämtliche Mitteilungen einer App abschaltet, verliert allerdings auch nützliche Hinweise, etwa zum Status einer Bestellung.
Werbung trotz deaktivierter Angebote
Beim Lieferdienst Skip habe Rossignol weiterhin Werbemitteilungen erhalten, obwohl er diese in der App deaktiviert hatte. Leser berichten zudem von Werbung in Live-Aktivitäten der AliExpress-App. Apples Gestaltungsempfehlungen sprechen sich ausdrücklich gegen Werbung in Live-Aktivitäten aus.
Für klassische Push-Mitteilungen erlaubt Apple Werbung zwar bereits seit 2020, knüpft diese aber an Bedingungen. Laut den App-Store-Richtlinien müssen Nutzer ausdrücklich innerhalb der App zustimmen und die Werbenachrichten dort auch wieder abbestellen können. Die allgemeine Erlaubnis, Mitteilungen zu senden, reicht dafür nicht aus.
Für viele Apps kann man nur „Alles oder Nichts“ einstellen, wobei App-Anbieter für Werbemaßnahmen separate Wahlmöglichkeiten bereitstellen müssen.
iOS 28: Noch keine Details zum Umbau
Auch Apple nutzt Mitteilungen für Werbung. MacRumors verweist auf eine kürzlich über den App Store verschickte Aktion für Paramount+. Dort lassen sich Empfehlungen und Angebote separat deaktivieren. Ob Apple zuvor eine ausdrückliche Zustimmung eingeholt hatte, konnte der Bericht nicht klären.
Ob die angeblichen Änderungen in iOS 28 an diesen Problemen ansetzen, ist offen. Konkrete Hinweise auf einen Werbefilter oder neue Benachrichtigungskategorien enthält die Meldung nicht. Apple hat den möglichen Umbau bislang nicht bestätigt. Regeln gegen unerwünschte Reklame hat Apple allerdings schon heute, die besser durchgesetzt werden müssen.
Endlich schreibt es mal einer, das ist zurzeit ein Graus. Und bei so vielen Apps gibt es nur ganz oder gar nicht. Das ist so viel schlechter geregelt, als es bei den E-Mails ist, wo man schnell mal abbestellen kann.
Also es ist nötig, dass da einer mal einen App-Anbieter verklagt oder dass Apple eben das besser regelt
Eure neue ifun App ist klasse, mir fehlt allerdings die Option, die gelesenen Nachrichten auszublenden? Wollt ihr das nicht wieder einführen?
Danke für das Lob! Wir hatten die Funktion zunächst bewusst weggelassen, da sie uns über die Jahre einiges an Supportaufwand und technische Probleme bei der Barrierefreiheit beschert hat. Die vielen Rückmeldungen seit gestern zeigen uns aber, wie wichtig die Option für unsere Stammleser ist. Wir arbeiten bereits daran und hoffen, sie mit einer der nächsten Versionen wieder anbieten zu können.
Super vielen Dank dafür :-)
Auch ich vermisse diese Funktion sehr und freue mich, wenn sie wiederkommt. Ansonsten gefällt mir das neue Design ausgesprochen gut.
Moin, wenn wir gerade schon dabei sind: Ich finde das auch alles super, aber eine Ansicht mit kleinem Bild wäre toll. Im Moment gibt es nur großes Bild und viel scrollen oder kein Bild und eine Textwüste :-).
Danke für Eure Arbeit, ihr begleitet meinen Tag schon sehr lange…
Ich war schon ganz verwirrt von welchem neuen Design ihr redet.
Musste die App 2x aktualisieren. Jetzt hab ichs.
Sieht gut aus ifun :)
das nervt arg und taubt mir so langsam die Freude an apple Produkten.
immer mehr Werbung, Einschränkungen und Bevormundungen
warum fehlt bei apple offenbar kpl. der Fokus auf die Nutzer ?
( sorry blöde rhetorische Frage )
Wenn eine App so etwas macht deinstalliere ich sie direkt. Ebenso bei Apps, die trotz deaktivierter Einstellung um AppStore-Bewertungen betteln. Falls ich auf den Dienst absolut nicht verzichten kann, setze ich mir ein Safari-Lesezeichen auf den Homescreen.
Das Artikel-Bild ist ja der reinste Horror :-D Ich hoffe, dass das nicht echt ist.
Das ist mir auch vermehrt aufgefallen und habe schon nach einer Möglichkeit gesucht unerwünschte Werbung zu melden wie an anderen Stellen „report-a-problem“ zum Beispiel in der Maps App. da ich nichts finden konnte habe ich zunächst Push-Mitteilungen der spammenden App deaktiviert. Wenn sie dadurch aber nutzlos geworden ist, da somit normale Push-Mitteilungen auch nicht mehr durchkommen, habe ich die Apps dann konsequent gelöscht, anstatt Pushs wieder zu zu lassen, da ich nicht gewillt bin mich von Werbung belästigen zu lassen…
Ich bin mittlerweile dazu übergegangen Mitteilungen bei Apps komplett zu deaktivieren, die Werbung senden.
Ist irgendwie auch nicht so dramatisch nicht zu erfahren, dass der Uber Eats-Fahrer gleich da ist. Und manche Hotel-Apps haben mir bspw. noch nie was anderes gesendet außer Werbung lol.