Apple soll die Mitteilungszentrale des iPhone mit iOS 28 umfassend überarbeiten. Das berichtet MacRumors unter Berufung auf mehrere nicht näher genannte Quellen. Die Änderungen sollen 2027 kommen.

Viele Apps nutzen die Push-Mitteilungen für aktive Werbung

Parallel dazu kritisiert die Webseite in einem separaten Beitrag den Umgang mit Werbemitteilungen. Autor Joe Rossignol schildert Erfahrungen mit Apps in Kanada, die Reklame trotz abgeschalteter Werbung verschicken oder keine Möglichkeit bieten, Werbe-Pushs gezielt abzubestellen. Wer sämtliche Mitteilungen einer App abschaltet, verliert allerdings auch nützliche Hinweise, etwa zum Status einer Bestellung.

Werbung trotz deaktivierter Angebote

Beim Lieferdienst Skip habe Rossignol weiterhin Werbemitteilungen erhalten, obwohl er diese in der App deaktiviert hatte. Leser berichten zudem von Werbung in Live-Aktivitäten der AliExpress-App. Apples Gestaltungsempfehlungen sprechen sich ausdrücklich gegen Werbung in Live-Aktivitäten aus.

Für klassische Push-Mitteilungen erlaubt Apple Werbung zwar bereits seit 2020, knüpft diese aber an Bedingungen. Laut den App-Store-Richtlinien müssen Nutzer ausdrücklich innerhalb der App zustimmen und die Werbenachrichten dort auch wieder abbestellen können. Die allgemeine Erlaubnis, Mitteilungen zu senden, reicht dafür nicht aus.

Für viele Apps kann man nur „Alles oder Nichts“ einstellen, wobei App-Anbieter für Werbemaßnahmen separate Wahlmöglichkeiten bereitstellen müssen.

iOS 28: Noch keine Details zum Umbau

Auch Apple nutzt Mitteilungen für Werbung. MacRumors verweist auf eine kürzlich über den App Store verschickte Aktion für Paramount+. Dort lassen sich Empfehlungen und Angebote separat deaktivieren. Ob Apple zuvor eine ausdrückliche Zustimmung eingeholt hatte, konnte der Bericht nicht klären.

Ob die angeblichen Änderungen in iOS 28 an diesen Problemen ansetzen, ist offen. Konkrete Hinweise auf einen Werbefilter oder neue Benachrichtigungskategorien enthält die Meldung nicht. Apple hat den möglichen Umbau bislang nicht bestätigt. Regeln gegen unerwünschte Reklame hat Apple allerdings schon heute, die besser durchgesetzt werden müssen.