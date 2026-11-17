Die Stiftung Warentest haben wir in den vergangenen 20 Jahren nicht unbedingt als erste Anlaufstelle für praktische Smartphone-Tipps wahrgenommen. Inzwischen hat sich das Bild jedoch verändert.

Soll helfen: Das iPhone mit Graustufen

Die Technikberichterstattung der in die Jahre gekommenen Institution wirkt zuletzt wieder deutlich alltagsnäher und weit entfernt vom Image der grauharigen Waschmaschinentester. Das freut uns. Ein aktueller Auftritt im ZDF-Mittagsmagazin liefert dafür ein gutes Beispiel.

Unter der Frage, wie sich Smartphone-Stress reduzieren lässt, gibt die Stiftung Warentest konkrete Empfehlungen, die sich auf iPhone und Android-Geräten ohne zusätzliche Anschaffungen umsetzen lassen. Ausgangspunkt ist eine bekannte Beobachtung: Oft greifen wir zum iPhone, ohne überhaupt etwas Konkretes erledigen zu wollen. Laut dem ZDF-Beitrag verbringen Deutsche durchschnittlich drei Stunden täglich mit ihrem Gerät.

Benachrichtigungen abschalten, Farben reduzieren

Die erste Empfehlung betrifft die Mitteilungen. Wer nicht ständig auf neue Nachrichten, Hinweise und App-Aktivitäten reagieren möchte, sollte zunächst sämtliche Benachrichtigungstöne deaktivieren. Anschließend lässt sich für jede Anwendung einzeln entscheiden, ob sie überhaupt noch Mitteilungen anzeigen darf. Klingt simpel, muss aber erst mal angegangen werden.

Weniger Smartphone-Stress: Was hilft?

Ein zweiter Vorschlag betrifft die Darstellung des Bildschirms. Die Umstellung auf Graustufen nimmt der Benutzeroberfläche ihre auffälligen Farben. App-Symbole verlieren dadurch einen Teil ihrer Signalwirkung. Gerade die gewohnten Farbreize sollen Nutzer schließlich dazu verleiten, bestimmte Anwendungen immer wieder zu öffnen.

Beide Maßnahmen gehören auch zu einem bereits im Februar vorgestellten Fünf-Schritte-Ansatz, mit dem sich die Smartphone-Nutzung bewusster gestalten lässt. Auch hier spielt eine reizarm eingerichtete Benutzeroberfläche eine wichtige Rolle.

Fokusmodi schaffen Ruhe ohne Funkstille

Als dritte Maßnahme empfiehlt Warentest, das Smartphone stärker an den eigenen Tagesablauf anzupassen. Also, Fokusmodi aktiv nutzen. Über unterschiedliche Fokusmodi lässt sich beispielsweise festlegen, dass während der Arbeit nur ausgewählte Kontakte anrufen dürfen. So bleiben Partner oder die Kita erreichbar, während andere Unterbrechungen ausbleiben.

Fokusmodi: Kennen viele, nutzen wenige

Das ZDF verweist zudem auf Erkenntnisse aus der Kommunikationsforschung. Weil Smartphones regelmäßig kleine Belohnungen in Form neuer Nachrichten, Videos oder Reaktionen liefern, entwickeln Nutzer die Gewohnheit, immer wieder nachzusehen. Genau diesen Automatismus sollen die vorgeschlagenen Einstellungen unterbrechen.

Wer mehr Abstand benötigt, kann auch zu speziellen Apps wie MeBeMe greifen. Noch hartnäckiger sind Hardware-Lösungen wie die stuttgarter Zenbox mit ihrer NFC-Sperre, die das Öffnen ausgewählter Anwendungen bewusst erschwert.