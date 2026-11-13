Weniger Datenverbrauch: Opera One erhält kostenlosen Sparmodus

Der alternative iPhone-Browser Opera One bekommt eine neue Funktion, mit der sich der Datenverbrauch beim Surfen deutlich reduzieren lassen soll. Wie Opera mitteilt, kann der neue Datensparmodus den übertragenen Datenumfang beim Aufrufen von Webseiten um bis zu 80 Prozent verringern. Die Funktion ist kostenlos und richtet sich insbesondere an Nutzer mit begrenztem Datenvolumen oder langsamen Mobilfunkverbindungen.

Bilder und Texte werden komprimiert

Um die Datenmenge zu reduzieren, werden Webseiten nicht vollständig in ihrer ursprünglichen Form an das iPhone übertragen. Stattdessen verarbeitet Opera die Inhalte zunächst auf eigenen Servern und komprimiert dabei Bilder und Texte. Erst anschließend gelangen die aufbereiteten Daten auf das Gerät.

Die versprochene Ersparnis von bis zu 80 Prozent ist allerdings ein Maximalwert und hängt stark von den besuchten Webseiten ab. Zudem müssen Nutzer bei Bildern Abstriche hinsichtlich der Qualität hinnehmen. Eine Möglichkeit, den Komprimierungsgrad selbst festzulegen, bietet Opera derzeit nicht.

Videos, Audiodateien und Downloads werden laut den offiziellen Hinweisen nicht komprimiert. Wer hauptsächlich Videos streamt oder größere Dateien herunterlädt, dürfte entsprechend kaum vom neuen Modus profitieren.

Datensparmodus muss aktiviert werden

Die Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet und lässt sich über das Drei-Punkte-Menü des Browsers aktivieren. Dort steht ein neues Blatt-Symbol zur Verfügung. Alternativ kann der Modus in den Einstellungen unter „Data Saver“ eingeschaltet werden.

In den Einstellungen zeigt Opera zudem an, wie viele Daten durch die Komprimierung eingespart wurden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Statistik sowohl Verbindungen über das Mobilfunknetz als auch über WLAN berücksichtigt. Die angezeigte Ersparnis entspricht somit nicht zwangsläufig dem gesparten mobilen Datenvolumen.

Der Datensparmodus wird mit der aktuellen Version von Opera One für iOS bereitgestellt. Laut Hersteller kann es jedoch vorkommen, dass die Option noch nicht bei allen Nutzern angezeigt wird.

Opera-Server übernehmen die Verarbeitung

Bei der Nutzung ist außerdem zu berücksichtigen, dass die komprimierten Inhalte über die Server des Browserherstellers geleitet werden. Das gilt auch beim Surfen in privaten Tabs. Wer eine direkte Verbindung zwischen Browser und Webseite bevorzugt, sollte diesen Umstand bei der Aktivierung berücksichtigen.

Opera verbindet die Ankündigung mit neuen Nutzungszahlen: Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer des iOS-Browsers sei innerhalb eines Jahres weltweit um 20 Prozent gestiegen. Für Europa nennt das Unternehmen ein Wachstum von 16 Prozent. Bereits im vergangenen Jahr berichteten wir über die steigende Verbreitung des alternativen Browsers.