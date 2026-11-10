Waze macht Autofahrer künftig auf Radfahrer aufmerksam

Die Navigations-App Waze kann Autofahrer künftig auf Radfahrer aufmerksam machen, die sich in ihrer unmittelbaren Umgebung befinden. Die Grundlage hierfür schafft eine Kooperation zwischen Waze und Garmin. Radfahrer, die einen kompatiblen Fahrradcomputer oder eine Smartwatch von Garmin verwenden, können ihren Standort während einer Tour automatisch für die Warnhinweise in Waze freigeben. Die neue Funktion wird ab sofort weltweit für iOS und Android eingeführt und soll damit auch in Deutschland verfügbar sein.

Die Standortübermittlung erfolgt über die bereits vorhandene Garmin-Funktion LiveTrack. Damit können Nutzer ihren Standort während sportlicher Aktivitäten schon seit längerer Zeit mit Freunden oder Familienmitgliedern teilen. Für die Nutzung wird ein kompatibler Fahrradcomputer der Garmin-Edge-Reihe oder eine entsprechende Garmin-Smartwatch benötigt.

Garmin Connect steuert die Standortfreigabe

Für die Zusammenarbeit mit Waze wird LiveTrack um eine zusätzliche Freigabemöglichkeit erweitert. Radfahrer können in der Garmin-Connect-App festlegen, ob ihr Standort während einer aufgezeichneten Radtour auch für die Warnhinweise in Waze verwendet werden darf.

Autofahrer, die Waze zur Navigation verwenden, sehen daraufhin bewegliche Symbole auf der Karte, die auf Radfahrer in ihrer Nähe hinweisen. Zusätzlich sollen Warnmeldungen eingeblendet werden, die Autofahrer ausdrücklich auf Radfahrer in ihrer unmittelbaren Umgebung aufmerksam machen.

Autofahrer erhalten keine persönlichen Daten

Die Teilnahme ist freiwillig und muss von den Radfahrern ausdrücklich aktiviert werden. Garmin und Waze zufolge erhalten Autofahrer dabei keine persönlichen Informationen, anhand derer sich einzelne Radfahrer identifizieren lassen. Auch die gefahrene Route soll für Autofahrer nicht einsehbar sein.

Die Standortfreigabe erfolgt zudem nur während der jeweiligen Radtour und ist damit zeitlich begrenzt. Sobald die Aktivität auf dem Garmin-Gerät beendet wird, sollen auch die zugehörigen Warnhinweise in Waze automatisch verschwinden.