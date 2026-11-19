Apple erweitert mit watchOS 27.3 das Zifferblatt „Siri Modular“ um zwei zusätzliche Darstellungen. Das mit watchOS 27 eingeführte Zifferblatt bietet bislang drei unterschiedliche Anordnungen von Uhrzeit, Widgets und Komplikationen. Mit der aktuellen Beta steigt die Auswahl auf fünf Varianten. Im Mittelpunkt stehen neue Schaltflächen, die den Zugriff auf Siri und Apples KI-Funktionen erleichtern sollen.

Zwei neue Anordnungen für Siri Modular

Die erste neue Variante kombiniert eine groß dargestellte Digitaluhr mit einem länglichen Modul, das drei Schaltflächen enthält. Bei der zweiten Variante fällt die Uhrzeit kompakter aus. Dafür bleibt zusätzlich Platz für eine Kachel des Smart-Stapels, die abhängig von der Situation relevante Informationen anzeigen kann.

Das neue Modul ist pillenförmig gestaltet und ermöglicht den direkten Zugriff auf drei Siri-Funktionen: Über die Schaltflächen lassen sich Siri aufrufen, bisherige Siri-Unterhaltungen öffnen und die mit Siri Recap erstellten Gesprächszusammenfassungen anzeigen.

Die bisherigen drei Zifferblatt-Varianten bleiben erhalten. Sie kombinieren die Uhrzeit wahlweise mit drei runden Komplikationen, einer Smart-Stapel-Kachel oder beiden Elementen. Auch bei den klassischen Komplikationen lässt sich ein Schnellzugriff auf Siri hinterlegen.

Die Bilder von 9to5Mac zeigen die neuen Möglichkeiten.

KI-Funktionen in der EU vorerst eingeschränkt

Die neuen Darstellungen sind eng mit den Funktionen von Siri AI und Audio Intelligence verbunden. Mit Siri Recap sollen sich längere Unterhaltungen automatisch zusammenfassen lassen. Die ebenfalls mit watchOS 27.3 eingeführte Funktion Live Rewind kann dagegen die letzten 15 Sekunden eines Gesprächs als Text anzeigen.

Wie bereits in unserem Bericht zu den ersten Praxiserfahrungen erläutert, setzen Siri Recap und Live Rewind eine Apple Watch Series 12 oder Ultra 4 sowie ein kompatibles iPhone voraus. In der Europäischen Union bleiben beide Funktionen zunächst gesperrt.

Damit sind die neuen Zifferblatt-Varianten hierzulande vorerst nur eingeschränkt interessant. Zwar lässt sich die Darstellung anpassen, ein wesentlicher Teil der zusätzlichen Schaltflächen ist jedoch für Funktionen vorgesehen, die in Deutschland noch nicht genutzt werden können.

watchOS 27.3 befindet sich weiterhin in der Betaphase. Mit der allgemeinen Veröffentlichung wird im Dezember gerechnet.