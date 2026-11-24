Unter den zahlreichen Black-Friday-Angeboten für Autofahrer fällt vor allem die deutliche Preisreduzierung des TomTom-Verkehrsassistenten Tom auf. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro verlangt Amazon für den TomTom-Fahrbegleiter aktuell nur 38 Euro. Das entspricht einem Preisnachlass von 52 Prozent.

Die Tomtom-App steht kostenlos bereit

Den kleinen Verkehrswarner haben wir seit seiner Einführung redaktionell begleitet. Tom arbeitet ohne eigenes Display, verbindet sich mit der TomTom-App und informiert auch ohne aktive Navigation über Gefahrenstellen und Verkehrsbehinderungen.

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Entwickler: TomTom Preis: Kostenlos

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Seit dem Marktstart hat der Hersteller mehrere Software-Aktualisierungen veröffentlicht, die unter anderem die Zuverlässigkeit der Verbindung und die Ausgabe der Warnhinweise verbessern. Ein Abonnement ist nicht erforderlich.

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TomTom Verkehrsalarm Blitzerwarner für Auto| ohne ABO | CarPlay | Tom by TomTom - Made in Europe 38,00 EUR 79,99 EUR

Ebenfalls deutlich reduziert sind die beiden Verkehrswarner des dänischen Anbieters Needit. Der Drive One Pro kostet aktuell 49 Euro statt regulär knapp 90 Euro. Das Gerät verfügt über ein eigenes Farbdisplay, unterstützt Apple CarPlay und greift auf die Daten von Blitzer.de zurück. Auf die Ausstattung sind wir hier ausführlicher eingegangen.

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Needit Drive One Pro Verkehrsassistent I Bis zu 160 Stunden Akkulaufzeit | Offizieller Partner von Blitzer.de I Für... 49,99 EUR 89,95 EUR

Der erst Anfang November vorgestellte Drive One 3 kommt ohne eigenes Display aus, bietet aber ebenfalls eine CarPlay-Anbindung und einen wiederaufladbaren Akku mit bis zu drei Monaten Laufzeit. Statt knapp 80 Euro kostet das Gerät derzeit nur 39 Euro. Beide Needit-Modelle verzichten auf laufende Gebühren.

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Needit Drive One 3 Verkehrsassistent | 3 Monate Akku | Blitzer.de Partner | Wiederaufladbar | Für Apple CarPlay... 39,99 EUR 49,95 EUR

Dashcams und drahtlose CarPlay-Adapter

Auch der Dashcam-Anbieter 70mai hat seine Preise zur Black-Friday-Woche gesenkt. Die einfache aber beliebte 70mai A800 ist für 49 statt 79 Euro erhältlich.

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70mai Dashcam Auto Vorne A800 Nano, 4K Dashcam mit Smart HDR, APP & WiFi 6 | F1,55, Super-Nachtsicht... 49,99 EUR 79,99 EUR

Interessanter für Anwender, die das Verkehrsgeschehen vor und hinter dem Fahrzeug in hoher Auflösung dokumentieren möchten, ist die 70mai A900 für 139 statt 199 Euro. Das Ende September vorgestellte Modell zeichnet mit beiden Kameras in 4K auf und bietet GPS, Wi-Fi 6, App-Anbindung und gepufferte Notfallaufnahmen.

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70mai Dashcam A900 4K+4K, Dashcam Auto Vorne Hinten mit Dual HDR, WiFi 6 | Dual 4K HDR, Parküberwachung, 4G LTE, Wifi... 139,99 EUR 199,99 EUR

Wer sein iPhone für die Nutzung von CarPlay noch per Kabel mit dem Fahrzeug verbinden muss, kann dies mit einem kleinen USB-Adapter ändern. Entsprechende Lösungen wie dieser Wireless-CarPlay-Adapter sind aktuell für weniger als 30 Euro erhältlich. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug bereits kabelgebundenes CarPlay unterstützt.

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Wireless CarPlay & Android Auto Adapter 2-in-1, Mini USB-A/USB-C Dongle für kabelloses Fahren, mit Plug & Play... 29,99 EUR 99,99 EUR

Wir selbst sind nach wie vor große Freunde des Ottocast Mini Pico, der aktuell 52 Euro kostet. Dessen physische Umschalttaste ermöglicht den unkomplizierten Wechsel zwischen zwei bereits gekoppelten iPhones. Gerade in gemeinsam genutzten Fahrzeugen ist dies ausgesprochen praktisch.

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OTTOCAST Mini Pico, Mini Cube Wireless CarPlay & Android Auto Adapter | Plug & Play mit WiFi 6, Bluetooth... 52,24 EUR 79,99 EUR

Akkupumpen, Ladegeräte und mobile Starthilfe

Zu den Zubehörprodukten, die uns im Alltag häufiger als zunächst erwartet gute Dienste leisten, gehört die kompakte Akkupumpe von ASMAX. Wir haben die kleine elektrische Luftpumpe regelmäßig im Einsatz. Mit 43 statt 55 Euro bewegt sich das Modell derzeit in einem attraktiven Preisbereich.

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ASMAX Mini Fahrradpumpe Elektrisch 120PSI/8,3Bar, Elektrische Luftpumpe | Ultraleicht 123g, Reifendruckmesser... 42,99 EUR 54,99 EUR

Eine vergleichbare kompakte Akkupumpe zum sleben Preis hat auch der Anbieter Fanttik im Programm.

Für die Stromversorgung im Fahrzeug empfehlen sich zudem Ladegeräte für die 12-Volt-Steckdose mit integrierten, ausziehbaren Ladekabeln. Wir haben mit den entsprechenden Modellen von Lisen gute Erfahrungen gemacht. Diese sind auch mit Lightning- und USB-C-Kabeln erhältlich und liefern ausreichend Leistung, um größere Geräte wie das iPad zu laden. Auf die unterschiedlichen Ausführungen sind wir bereits im Oktober eingegangen.

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LISEN 84W Zigarettenanzünder USB C Einziehbares Auto Ladegerät Adapter | 2026 Personalisierte Geschenke für Männer... 15,33 EUR 23,99 EUR

Mittlerweile bieten auch Lamicall und Ugreen vergleichbare Autoladegeräte mit jeweils zwei ausziehbaren Ladekabeln an.

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Lamicall 4 IN 1 Zigarettenanzünder USB C Auto Ladegerät Schnellladegerät | [2× Einziehbare Ladekabel] 75W USB... 20,73 EUR 28,99 EUR

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UGREEN Nexode 150W 4-Port Zigarettenanzünder 2 ausziehbare USB-C-Kabel | Schnellladen Auto Ladegerät, 100W USB-C Kabel... 33,99 EUR 49,99 EUR

Mit Blick auf die kalte Jahreszeit sei zudem auf den Starthilfeakku von Topdon mit integriertem Batterietester hingewiesen. Neben der Möglichkeit, Fahrzeuge mit entladener Starterbatterie wieder anzulassen, bietet das Gerät eine App-gestützte Diagnosefunktion, mit der sich der Zustand der Fahrzeugbatterie überprüfen lässt.

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