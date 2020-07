Von Post, GMX und WEB.DE: Briefankündigung per E-Mail startet

Angekündigt wurde der Dienst im Rahmen der Digital-Offensive, die die Deutsche Post Anfang März 2020 vorstellte.

Um den Briefkunden jederzeit und überall einen Überblick über den eigenen Briefempfang zu bieten, hat die Deutsche Post gemeinsam mit GMX und WEB.DE den Service Briefankündigung entwickelt.

Nach einem bereits erfolgreich verlaufenen Pilottest mit 500 Kunden im letzten Jahr sollte der Service „ab Mitte des Jahres“ allen E-Mail-Kunden auf den Plattformen von GMX und WEB.DE kostenlos zur Verfügung stehen. Die Umschläge der Sendungen werden in den Briefzentren der Deutschen Post fotografisch erfasst und auf Wunsch des Empfängers per E-Mail an sein Postfach gesendet.

Eben jene Bereitstellung scheint nun angegangen worden zu sein. So bieten die E-Mail-Portale GMX und WEB.DE jetzt je eine Sonderseiten zur Aktivierung der Briefankündigung an:

Ab Herbst 2020 sollen auch Postfach-Kunden von dem neuen Service profitieren können.

