Vodafone Black Weeks: Insbesondere Unlimited-Tarife günstiger

Vodafone hat seine diesjährigen Black-Friday-Angebote gestartet. Bis zum 30. November hat der Mobilfunkanbieter verschiedene Sonderaktionen für Neu- und Bestandskunden im Programm. Im Mittelpunkt stehen vergünstigte Mobilfunktarife mit unbegrenztem Datenvolumen.

Unlimited-Tarife deutlich günstiger

Im Rahmen der Aktion ist der Tarif Vodafone Mobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen für monatlich 34,95 Euro statt regulär 79,95 Euro erhältlich. Für Kunden unter 28 Jahren gibt es den GigaMobil Young XL für monatlich 29,99 Euro statt 69,99 Euro. Die FamilyCard XL mit unbegrenztem Datenvolumen kostet während des Aktionszeitraums 14,95 Euro statt 39,99 Euro monatlich.

Auch bei den kleineren Tarifen gibt es zusätzliche Leistungen. Je nach Tarif gibt es zwischen 5 und 50 GB zusätzliches Datenvolumen. Bestandskunden, die ihren Vertrag verlängern und dabei einen der kleineren Tarife wählen, erhalten für drei Monate unbegrenztes Datenvolumen.

AirPods 5 als Zugabe zum iPhone

Neukunden, die während der Black Weeks ein iPhone mit dem Vodafone Mobil XL oder GigaMobil Young XL kombinieren, erhalten die AirPods 5 kostenlos dazu. Das Angebot gilt unabhängig vom gewählten iPhone-Modell.

Bei der Kombination eines Smartphones mit einem dieser beiden Tarife gewährt Vodafone zudem einen zusätzlichen Rabatt von insgesamt 108 Euro. Bei flexibler Gerätefinanzierung wird der Rabatt über die gewählte Laufzeit verteilt und monatlich vom Tarifpreis abgezogen.

Gigabit-Internet für 49,99 Euro

Auch für Festnetzanschlüsse gibt es eine Sonderaktion. Vodafone bietet den Kabeltarif GigaZuhause CableMax 1000 für dauerhaft 49,99 Euro im Monat an. Neukunden können dazu eine Fritz!Box 6670 erhalten, für die während der ersten 24 Monate keine zusätzlichen Mietkosten anfallen.

Bestandskunden können den Tarif bei einer Vertragsverlängerung ebenfalls zu diesem Preis buchen. Auf Wunsch erhalten sie eine generalüberholte FRITZ!Box 6660, für die in den ersten 24 Monaten keine zusätzlichen Mietkosten anfallen.

Die Black-Friday-Angebote von Vodafone gelten bis einschließlich 30. November 2026.