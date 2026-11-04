Ulanzi CW15: iPhone-Ladehalterung mit mechanischem Drehrad

Der Zubehörhersteller Ulanzi bietet mit dem CW15 Wireless Charger eine neue Ladehalterung für das iPhone an, die gleich mehrere Aufgaben auf dem Schreibtisch übernimmt. Neben der drahtlosen Stromversorgung soll das Zubehör als Smartphone-Ständer und Fernbedienung für die Medienwiedergabe dienen. Dafür integriert Ulanzi einen mechanischen Drehregler, über den sich Lautstärke und Musikwiedergabe steuern lassen.

Ulanzi CW15 am iMac

Die Halterung unterstützt den Qi2-Standard und lädt kompatible iPhones mit bis zu 15 Watt. Das Smartphone haftet magnetisch an der Ladefläche und lässt sich sowohl hochkant als auch quer ausrichten. Besonders die Platzierung unterhalb eines Monitors sieht der Hersteller als vorgesehenen Einsatzzweck. Das iPhone kann dort im Standby-Modus unter anderem Uhrzeit, Kalender und weitere Informationen anzeigen.

Drehregler steuert Musik und Lautstärke

Der seitlich angebrachte Drehknopf ist mehr als eine mechanische Spielerei. Über eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone übernimmt er die Steuerung der Medienwiedergabe. Durch Drehen und Drücken lassen sich Lautstärke, Wiedergabestatus und Titelwechsel beeinflussen. Die Funkverbindung reicht laut Ulanzi bis zu zehn Meter weit. Eine kleine Statusanzeige informiert über den Verbindungszustand.

Das iPhone wird magnetisch arretiert

Für die Stromversorgung besitzt das CW15 einen USB-C-Anschluss. Ein ein Meter langes Kabel liegt bei, ein eigener Akku ist nicht integriert. Die Halterung wiegt rund 130 Gramm und besteht überwiegend aus Kunststoff und Silikon. Der Klappmechanismus erlaubt eine Verstellung um bis zu 210 Grad.

Montage unter dem Monitor vorgesehen

Für die Befestigung setzt Ulanzi auf eine wiederverwendbare Nano-Klebefläche. Damit lässt sich die Halterung beispielsweise an der Unterseite eines Bildschirms anbringen, ohne Stellfläche auf dem Schreibtisch zu beanspruchen. Eine rückseitige Kabelführung nimmt das Ladekabel auf. Laut Hersteller soll die Klebefläche auch größere Pro- und Pro-Max-Modelle sicher halten. Voraussetzung ist allerdings ein sauberer, glatter Untergrund. Nach der Montage empfiehlt Ulanzi eine Wartezeit von 24 Stunden, bevor das Smartphone eingehängt wird.

Im Video: Ulanzi CW15 Wireless Charger mit Qi2

Mit zusätzlichen Bedienelementen für den Schreibtisch beschäftigt sich Ulanzi bereits länger. Beim D200X Creative Deck und dem kompakten D100H hatten wir vor allem die Hardware positiv bewertet, während die zugehörige Software noch Schwächen zeigte. Der CW15 verfolgt einen einfacheren Ansatz und beschränkt seinen Drehregler auf grundlegende Medienfunktionen.

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