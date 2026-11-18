UGREEN erweitert sein Zubehörangebot um einen magnetischen Kartenhalter mit integrierter Ortung. Das FineTrack MagCards Wallet kostet zum Verkaufsstart mit einem 12-Euro-Coupon 37,99 Euro. Es nimmt ein bis zwei Karten auf und lässt sich über Apples „Wo ist?“-Netzwerk wiederfinden.

UGREEN Geo: Lässt sich selbst auch per MagSafe laden

Ein zusätzlicher AirTag ist dafür nicht erforderlich. Die Ortungsfunktion richtet sich ausschließlich an iOS-Nutzer.

MagSafe lädt auch den eingebauten Akku

MagSafe dient beim neuen UGREEN-Wallet nicht nur zur Befestigung am iPhone. Auch der eingebaute Akku lässt sich darüber kabellos aufladen. Eine Ladung soll laut Hersteller für bis zu zehn Monate reichen. Der Kartenhalter ist 7,5 Millimeter dick und wiegt 40 Gramm. Eine RFID-Abschirmung soll verhindern, dass sich die eingelegten Karten unerwünscht kontaktlos auslesen lassen.

Das neue UGREEN FineTrack MagCards

Für die Suche in der Nähe integriert UGREEN einen Summer, dessen Lautstärke der Hersteller mit 110 Dezibel angibt. Bei größerer Entfernung hilft das „Wo ist?“-Netzwerk. Eine Standortmeldung setzt dann voraus, dass sich teilnehmende Apple-Geräte in der Nähe des Wallets befinden.

UGREEN nennt zudem die Schutzklasse IP68. Nach den konkreten Herstellerangaben hält die Tracker-Karte bis zu 45 Minuten in einem Meter Wassertiefe aus.

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UGREEN FineTrack MagCards Wallet Tracker, MagSafe Kartenhalter | Smart Wallet & Tracker Karte (nur iOS), Aufladbar... 37,99 EUR

Drei Alternativen von MOFT und ESR

Das Wallet mit Ständer von MOFT kostet aktuell 36 Euro und kombiniert die „Wo ist?“-Ortung mit einem faltbaren Ständer und einer Griffmöglichkeit. Es nimmt ebenfalls ein bis zwei Karten auf, fällt mit 6,35 Millimetern aber dünner aus. MOFT nennt bis zu sechs Monate Akkulaufzeit und einen Suchton mit 70 Dezibel. Der Ständer bietet drei Aufstellvarianten, darunter eine Hochformat- und eine Querformatansicht.

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MOFT Magnetischer Wallet Ständer mit Apple Wo ist?-Funktion, Kompatibel mit iPhone 18/17/16/15/14/13/12 Serie... 35,96 EUR 44,95 EUR

Das Moft Wallet im Video

Das ESR MagSafe-Wallet ohne Ständer bietet für derzeit 30,59 Euro in Schwarz mehr Kartenplatz. Bis zu fünf Karten passen hinein. Zur Ausstattung gehören RFID-Schutz, „Wo ist?“-Ortung, ein Suchton und Benachrichtigungen beim Zurücklassen. Eine Akkuladung soll bis zu sechs Monate reichen, das Aufladen dauert laut Anbieter 1,5 Stunden.

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ESR für MagSafe Wallet mit „Wo ist?“ (Find My) Funktion, 5 Kartenhalter | RFID-Schutz, Magnetic Wallet für... 30,59 EUR 35,99 EUR

Das ESR MagSafe Wallet im Video

Als dritte Alternative steht das ESR Geo Wallet mit verstellbarem Ständer für 36 Euro bereit. Es fasst ebenfalls bis zu fünf Karten und ergänzt ein transparentes Ausweisfach. Mit 11,5 Millimetern trägt es allerdings stärker auf als die Modelle von UGREEN und MOFT. RFID-Schutz und „Wo ist?“-Funktionen sind auch hier integriert. ESR nennt ebenfalls bis zu sechs Monate Laufzeit nach 1,5 Stunden Ladezeit.“,

Das ESR Geo Wallet im Video

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