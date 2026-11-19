Mit Tripod erweitert eine neue Podcast-App das Angebot für iPhone-Nutzer. Hinter der Anwendung steht der Entwickler Ben Rice McCarthy, der unter anderem für die Kamera-App Obscura verantwortlich ist.

Tripo: Ein sehenswerter Podcast-Player

Für seinen neuen Podcast-Player hat McCarthy einen aufgeräumten Posteingang mit automatischen Wiedergabelisten kombiniert und bedient sich mehrerer Funktionen, die auf Apple Intelligence setzen.

Die Neuvorstellung zeigt, dass sich auch abseits der großen Anbieter weiterhin interessante Alternativen entwickeln. Zuletzt haben wir etwa den kostenlosen Podcast-Player Parasocial vorgestellt, der ebenfalls mit intelligenten Wiedergabelisten und zusätzlichen Audiofunktionen auf sich aufmerksam macht.

Tripod läuft auch auf dem iPhone Duo

Posteingang und Warteschlangen statt Playlists

Tripod orientiert sich bei der Verwaltung neuer Folgen am bekannten Podcast-Player Castro. Neue Episoden landen zunächst in einem Posteingang, in dem Nutzer entscheiden, welche Inhalte sie tatsächlich hören möchten. Bei regelmäßig gehörten Sendungen lässt sich dieser Zwischenschritt überspringen. Die App erkennt zudem wiederkehrende Entscheidungen und schlägt passende Einstellungen für einzelne Podcasts vor.

Tripod setzt wie Castro auf das Inbox-Prinzip

Eine zentrale Warteschlange sammelt die ausgewählten Episoden. Diese lassen sich nach Erscheinungsdatum, verbleibender Laufzeit oder eigener Reihenfolge sortieren. Eine automatische Sortierung berücksichtigt unter anderem Favoriten und den bisherigen Hörfortschritt. Ergänzend erstellt Tripod eigene Warteschlangen für kurze Episoden unter 30 Minuten, bevorzugte Sendungen und unterschiedliche Themengebiete.

Interessant ist auch die sogenannte „Someday“-Liste. Hier lassen sich Folgen ablegen, die man irgendwann hören möchte, die aber zunächst nicht in den regulären Warteschlangen auftauchen sollen. Das bietet sich beispielsweise für Filmbesprechungen an, wenn man den besprochenen Film noch nicht gesehen hat.

Apple Intelligence ergänzt Kapitel und Transkripte

Auf unterstützten Geräten kann Tripod mithilfe von Apple Intelligence fehlende Transkripte erstellen und daraus Kapitelmarken ableiten. Die Verarbeitung erfolgt direkt auf dem Gerät.

Tripod kann Transkripte und Audio-Verbesserungen

Bei der Wiedergabe stehen eine anpassbare Geschwindigkeit, ein Equalizer, ein Lautstärkeausgleich und das automatische Kürzen von Sprechpausen bereit. Die Zeitleiste rastet beim Verschieben an Kapitelanfängen ein und berücksichtigt übersprungene Kapitel. Haptische Rückmeldungen erleichtern die Bedienung. Über vorhandene Transkripte lassen sich außerdem kurze Ausschnitte auswählen und mit anderen teilen.

Tripod: Bibliothek und Warteschlange

Tripod wird ausschließlich im Abonnement angeboten. Im deutschen App Store kostet Tripod+ monatlich 2,99 Euro oder jährlich 22,99 Euro. Zum Ausprobieren gibt es beim Monatsabo eine Woche und beim Jahresabo zwei Wochen kostenlos. Über einen speziellen Aktionslink bietet der Entwickler zudem bis Ende November einen vergünstigten ersten Jahreszeitraum für 17,99 Euro an.