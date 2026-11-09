Push-Mitteilungen und Widgets
Tonne & Torte: Kostenlose App erinnert an die Müllabfuhr
Wenn ihr regelmäßig vergesst, die Mülltonnen rechtzeitig an die Straße zu stellen, solltet ihr euch die kostenlose App Tonne & Torte ansehen.
Wir nutzen die Anwendung bereits seit ihrer Veröffentlichung und finden sie deutlich komfortabler als den Import der Abfuhrtermine in Apples Kalender-App.
Abfuhrtermine werden automatisch aktualisiert
Tonne & Torte unterstützt nach Angaben des Entwicklers mittlerweile alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Für die Einrichtung genügt es, den eigenen Wohnort und die Straße auszuwählen. Die App bezieht die Abfuhrtermine direkt von den zuständigen Entsorgungsunternehmen und überprüft sie regelmäßig auf Änderungen. Auch kurzfristige Terminverschiebungen, beispielsweise aufgrund von Feiertagen, sollen auf diese Weise berücksichtigt werden.
Tonne & Torte auf dem iPhone
Am Vorabend einer Abholung erinnert die App daran, welche Tonnen oder Säcke bereitgestellt werden müssen. Direkt über die Benachrichtigung lässt sich die Bereitstellung als erledigt markieren. Bleibt eine entsprechende Rückmeldung aus, folgt später eine weitere Erinnerung.
Wer eine bestimmte Tonne nicht zur Abholung bereitstellen muss oder einen Termin aussetzen will, kann dies ebenfalls vermerken. Die betreffende Tonne wird dann bei den Erinnerungen nicht mehr berücksichtigt.
Erinnerung ans Rausstellen und Reinholen
Am Abholtag erinnert die App zudem daran, die geleerten Tonnen wieder hereinzuholen. Die App unterscheidet dabei zwischen Müllbehältern und Abfällen wie Gelben Säcken, bei denen eine solche Erinnerung nicht sinnvoll wäre.
Auch für die Apple Watch optimiert
Neben der eigentlichen App stehen Widgets für den Home- und Sperrbildschirm zur Verfügung. Auch eine Live-Aktivität, eine Apple-Watch-App mit Komplikationen und die Abfrage anstehender Termine über Siri werden unterstützt. Ergänzend zeigt die App auch Termine und Standorte für die Sperrmüllentsorgung oder Schadstoffsammlung an.
Falls die eigene Gemeinde nicht direkt unterstützt wird, können Abfuhrtermine alternativ über Kalenderdateien oder entsprechende Links importiert werden.
Optionaler Geburtstagskalender
Der zweite Teil des App-Namens bezieht sich auf eine integrierte Geburtstagsverwaltung. Hier lassen sich ausgewählte Kontakte übernehmen und Erinnerungen an bevorstehende Geburtstage einrichten. Die App weist auf Wunsch auch auf runde Geburtstage hin und bietet Platz für Geschenkideen.
Tonne & Torte lässt sich in vollem Umfang kostenlos nutzen.
Entwickler: Thomas Kant
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Wie unterschiedlich da Deutschland auch wieder ist…
Ich gehe davon aus, dass ist von Landkreis und Müll-Abholer unterschiedlich. Wir haben vom Landkreis eine eigene App die nützlicherweise auch eine Erinnerungsfunktion hat.
Schön, dass es aber auch solche Alternativen gibt
Genau so bei uns. Hätte gedacht das wär mittlerweile Standard. Scheint aber wohl nicht so zu sein.
Ich hoffe, das ist eine Alternative, denn bei der Abfall-Mannheim-App funktionieren Pushnachrichten über die App absolut nicht.
Dankenswerterweise wird uns im Landkreis eine App zur Verfügung gestellt, über die man eine Erinnerung für den Kalender erstellen kann. Da, wo es nicht geschieht, ist eine App von Dritten sicherlich hilfreich.
Wozu braucht man ne App? Der Landkreis hier stellt eine iCalender-Datei zur Verfügung.
Eben, bei uns kann man die Termine der App ganz automatisch in den Kalender eintragen lassen und die App dann löschen.
Vielleicht gibt es Landkreise, die keine Datei zur Verfügung stellen – und oh Wunder – dort leben dann auch Menschen, die Müll produzieren und wissen wollen wann der Müll abgeholt wird. Aber wieder typisch – jeder entwickelt etwas eigenes. Von scaleneffecten hat unser Staat noch nichts gehört.
Für Bonn verwende ich seit vielen Jahren den „Abfallplaner“ von BonnOrange. Der informiert auch über kurzfristige Verschiebungen/Ausfälle z.B. wegen Hitze oder Glätte.
Aber für München habe ich noch nichts, was mich warnt, das Fenster zu schließen, bevor morgens um 05:00 die Container der gesamten Wohnanlage geräuschvoll zur Straße gerollt werden. Wird daher ausprobiert, Danke!
Ist eine nette App, bislang nutze ich die waste schedule integration in Homeassistant.
Bei uns gibt es jede Woche Remindermails. Aber so eine App ist doch eine gute Idee.
Stürzt ab iPad Pro M4.
Ich werde es untersuchen
Wir haben hier auch eine Abfall-App, die man nutzen kann (Ilmkreis), die aber auch die Termine je nach gewünschter Kategorie in den Apple-Kalender (ich hab mir einen eigenen angelegt) exportieren kann. Danach lösche ich sie wieder.
Somit habe ich alle Vorteile und den Komfort des Kalenders, ohne wieder noch eine extra App auf dem Telefon zu haben. Man braucht nicht für jeden Furz eine App. ;-)
Da bei uns der Push nie funktioniert, empfinde ich die App als Glücksfall ;).
Sie ist auch optisch wirklich schön gemacht !
Gibt es in meiner Region als iCal Anbindung für den Kalender. Nutze ich seit Jahren und vergesse jedes zweite Mal die Tonne rauszustellen :D
Dann koppel Lampen und Automationen für 18 Uhr am Vortag. Klappt zuverlässig, wenn die Lampen grün, gelb, blau oder lila werden;-)
Gute App!!
Toll wäre: Da ich in einer Wohnanlage mit 8 Parteien wohne, bin ich nur jeweils 2 Monate im Jahr dran, die Tonnen rauszustellen.
wäre also super, wenn man hier die Benachrichtigungen im Vorfeld schon auf Zeiträume eingrenzen könnte.
Vielen Dank für den Tipp
Danke für diesen wertvollen Tipp!