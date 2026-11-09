Tonne & Torte: Kostenlose App erinnert an die Müllabfuhr

Wenn ihr regelmäßig vergesst, die Mülltonnen rechtzeitig an die Straße zu stellen, solltet ihr euch die kostenlose App Tonne & Torte ansehen.

Wir nutzen die Anwendung bereits seit ihrer Veröffentlichung und finden sie deutlich komfortabler als den Import der Abfuhrtermine in Apples Kalender-App.

Abfuhrtermine werden automatisch aktualisiert

Tonne & Torte unterstützt nach Angaben des Entwicklers mittlerweile alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Für die Einrichtung genügt es, den eigenen Wohnort und die Straße auszuwählen. Die App bezieht die Abfuhrtermine direkt von den zuständigen Entsorgungsunternehmen und überprüft sie regelmäßig auf Änderungen. Auch kurzfristige Terminverschiebungen, beispielsweise aufgrund von Feiertagen, sollen auf diese Weise berücksichtigt werden.

Tonne & Torte auf dem iPhone

Am Vorabend einer Abholung erinnert die App daran, welche Tonnen oder Säcke bereitgestellt werden müssen. Direkt über die Benachrichtigung lässt sich die Bereitstellung als erledigt markieren. Bleibt eine entsprechende Rückmeldung aus, folgt später eine weitere Erinnerung.

Wer eine bestimmte Tonne nicht zur Abholung bereitstellen muss oder einen Termin aussetzen will, kann dies ebenfalls vermerken. Die betreffende Tonne wird dann bei den Erinnerungen nicht mehr berücksichtigt.

Erinnerung ans Rausstellen und Reinholen

Am Abholtag erinnert die App zudem daran, die geleerten Tonnen wieder hereinzuholen. Die App unterscheidet dabei zwischen Müllbehältern und Abfällen wie Gelben Säcken, bei denen eine solche Erinnerung nicht sinnvoll wäre.

Auch für die Apple Watch optimiert

Neben der eigentlichen App stehen Widgets für den Home- und Sperrbildschirm zur Verfügung. Auch eine Live-Aktivität, eine Apple-Watch-App mit Komplikationen und die Abfrage anstehender Termine über Siri werden unterstützt. Ergänzend zeigt die App auch Termine und Standorte für die Sperrmüllentsorgung oder Schadstoffsammlung an.

Falls die eigene Gemeinde nicht direkt unterstützt wird, können Abfuhrtermine alternativ über Kalenderdateien oder entsprechende Links importiert werden.

Optionaler Geburtstagskalender

Der zweite Teil des App-Namens bezieht sich auf eine integrierte Geburtstagsverwaltung. Hier lassen sich ausgewählte Kontakte übernehmen und Erinnerungen an bevorstehende Geburtstage einrichten. Die App weist auf Wunsch auch auf runde Geburtstage hin und bietet Platz für Geschenkideen.

Tonne & Torte lässt sich in vollem Umfang kostenlos nutzen.