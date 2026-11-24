Die neue Thüringen App soll den Zugriff auf die digitalen Verwaltungsangebote des Bundeslands vereinfachen und zugleich regionale Informationen in einer für Smartphones optimierten Form bereitstellen. Die Anwendung steht kostenlos für iPhones und Android-Geräte zur Verfügung.

Nach Angaben der Landesregierung sollen damit insbesondere die bislang auf verschiedene Internetseiten und Portale verteilten Behördenangebote zusammengeführt werden. Nutzer können darüber beispielsweise einen Kita-Platz beantragen, ihren Wohnsitz ummelden oder Informationen zur Erneuerung ihres Personalausweises abrufen.

Screenshots aus dem App Store

Behörden, Nahverkehr und Veranstaltungen

Eine Suchfunktion soll das Auffinden der passenden Verwaltungsleistungen erleichtern. Nutzer sollen ihr Anliegen mit eigenen Worten beschreiben können und daraufhin entsprechende Vorschläge angezeigt bekommen.

Über die Verwaltungsangebote hinaus soll die Thüringen App auch über die Abfahrtszeiten von Bussen und Bahnen informieren, Veranstaltungen in der Umgebung anzeigen und Nachrichten aus Thüringen bereitstellen. Auch Stellenangebote im Freistaat sollen sich über die App abrufen lassen.

Das offizielle Video zur App-Vorstellung

Nach Angaben des Thüringer Ministeriums für Digitales und Infrastruktur werden auch die Inhalte der bisherigen Familien-App des Landes in die neue Anwendung übernommen. Weitere digitale Verwaltungsleistungen sollen schrittweise hinzukommen.

Kostenlos und ohne Benutzerkonto nutzbar

Für die Nutzung der allgemeinen Informationsangebote ist keine Registrierung erforderlich. Wer dagegen Verwaltungsleistungen direkt über die App in Anspruch nehmen möchte, kann sich dafür mit der BundID anmelden. Welche Behördengänge sich bereits vollständig digital erledigen lassen, hängt vom jeweiligen Angebot ab.

Die App wird nach Angaben des Freistaats von der Landesverwaltung selbst betrieben. Nutzerdaten würden dabei nicht an Dritte weitergegeben. Bei der Entwicklung sei zudem auf eine barrierefreie Gestaltung mit klarer Struktur und gut erkennbaren Bedienelementen geachtet worden.