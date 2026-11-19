Der Fahrzeugdaten-Dienst TeslaFi ist ab sofort als eigenständige App für iPhone und iPad erhältlich. Gleichzeitig haben die Entwickler eine Android-Version veröffentlicht. Bislang ließ sich die Plattform hauptsächlich über den Browser verwenden. Wir nutzen TeslaFi selbst bereits seit Jahren über die Webseite, um die Fahrzeugdaten unseres Fahrzeugs langfristig zu erfassen und auszuwerten. Die neue App macht diese Informationen nun direkt auf dem iPhone zugänglich und ergänzt sie um einige praktische Funktionen.

Alle Fahrten und Ladevorgänge im Blick

Die eigentliche Stärke von TeslaFi liegt in der umfangreichen Aufzeichnung von Fahrzeugdaten. Der Dienst protokolliert automatisch zurückgelegte Strecken, gefahrene Kilometer, Energieverbrauch und Ladevorgänge. Auch Ladeverluste, Stromkosten und Veränderungen der geschätzten Batteriekapazität lassen sich über längere Zeiträume nachvollziehen.

Besonders interessant sind die detaillierten Statistiken. TeslaFi kann beispielsweise den Verbrauch bei unterschiedlichen Außentemperaturen auswerten, den Energieverlust während längerer Standzeiten dokumentieren oder die Entwicklung der Batterie mit ähnlichen Fahrzeugen vergleichen. Auch eine Übersicht installierter Softwareversionen ist integriert.

In der neuen App werden Fahrten und Ladevorgänge unter anderem auf einer Zeitleiste mit zugehörigem Batterieverlauf dargestellt. Über separate Bereiche sind die Fahrtenhistorie, Ladeinformationen und Fahrzeugsteuerung erreichbar.

Widgets, Push-Mitteilungen und Siri

Anders als die bisherige Weboberfläche kann die iPhone-App native Push-Mitteilungen verschicken. Diese informieren beispielsweise über abgeschlossene Ladevorgänge, neue Softwareversionen oder Aktivitäten des Wächtermodus. Bislang waren solche Benachrichtigungen unter anderem per SMS oder über den Dienst Pushover möglich.

Hinzu kommen Widgets für den Home- und Sperrbildschirm. Sie zeigen unter anderem den aktuellen Akkustand, die Reichweite und den Fahrzeugstatus. Auch die Steuerung des Autos ist integriert: Türen ver- und entriegeln, Klimatisierung aktivieren oder den Ladevorgang starten und beenden gehören zu den unterstützten Funktionen.

Für iPhone-Nutzer interessant ist außerdem die Einbindung in Siri und die Kurzbefehle-App. Damit können Fahrzeugfunktionen beispielsweise per Sprachbefehl oder über die Aktionstaste aufgerufen werden. Die offizielle Tesla-App unterstützt ebenfalls Siri-Kurzbefehle, TeslaFi ergänzt diese jedoch um den Zugriff auf die eigenen Fahrzeugauswertungen.

Bestehende Konten lassen sich weiterverwenden

Für die Anmeldung werden die vorhandenen TeslaFi-Zugangsdaten verwendet. Alle bislang aufgezeichneten Fahrten und Ladevorgänge bleiben somit erhalten. Die App steht kostenlos zum Download bereit, für die dauerhafte Nutzung des Dienstes ist allerdings weiterhin ein kostenpflichtiges TeslaFi-Abonnement erforderlich. Änderungen am Abonnement erfolgen nach wie vor über die Webseite.

Die iPhone-App setzt mindestens iOS 15 voraus und liegt derzeit ausschließlich auf Englisch vor. Neben Tesla-Fahrzeugen unterstützt TeslaFi inzwischen auch ausgewählte Modelle von Rivian. Die Android-App ist bei Google Play erhältlich.