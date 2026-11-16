tado° zum Black Friday: Erstmals auch mit neuer X-Generation

Der Münchner Smart-Home-Anbieter tado° startet heute seine Black-Friday-Angebote. Bis zum 30. November sind zahlreiche Heizkörperthermostate, Raumthermostate und Startersets zu reduzierten Preisen erhältlich. Die Rabatte erreichen bis zu 52 Prozent gegenüber den unverbindlichen Preisempfehlungen.

Der tado°-Bestseller: Die smarten Akku-Thermostate mit Matter

Neben der bekannten X-Serie nimmt tado° auch die erst im September vorgestellte zweite Generation seiner Wandthermostate in die Aktion auf.

Das einzelne Heizkörperthermostat X kostet 54,99 statt 99,99 Euro. Wer mehrere Heizkörper ausstatten möchte, bekommt das Dreierpack für 142,49 statt 274,99 Euro. Ein Starterset mit zwei Heizkörperthermostaten liegt bei 137,19 Euro. Für größere Installationen bietet tado° außerdem ein Paket mit fünf Thermostaten für 294,98 Euro an.

Neue Wandthermostate ebenfalls günstiger

Auch das im September überarbeitete Smarte Thermostat X ist Teil der Aktion. Die zweite Generation besitzt ein flacheres Gehäuse, einen per USB-C aufladbaren Akku und eine programmierbare Taste. Ein Lichtring liefert Rückmeldungen zur Bedienung. Die Geräte unterstützen weiterhin Matter und Thread.

tado° hat auch die Wandthermostate reduziert

Das verkabelte Starterset kostet 127,49 statt 179,99 Euro. Für die kabellose Variante werden 144,49 statt 199,99 Euro fällig. Das einzelne Wandthermostat der zweiten Generation sinkt auf 89,99 Euro. Den größten prozentualen Nachlass gibt es allerdings beim älteren Smart Thermostat X, das für 64,99 statt 134,99 Euro angeboten wird.

Ergänzend reduziert tado° den Funk-Temperatursensor X der zweiten Generation auf 74,99 Euro. Auch die Klimaanlagensteuerung V3+ gehört mit einem Aktionspreis von 64,99 Euro zum Angebot.

tado° zum Black Friday

Matter-Steuerung ohne Abo, Automatik gegen Aufpreis

Die X-Thermostate lassen sich über Matter und Thread auch in Apple Home einbinden. Zeitpläne und manuelle Temperaturänderungen funktionieren ohne kostenpflichtige Zusatzdienste. tado° wirbt mit einer durchschnittlichen Energieeinsparung von 22 Prozent. Der tatsächliche Effekt hängt allerdings davon ab, wie die Heizung bislang genutzt und geregelt wird.

tado° lässt sich ohne Abo nutzen, aber nicht ausreizen

Wer zusätzliche Automatikfunktionen möchte, benötigt weiterhin das AI-Assist-Abonnement für 3,99 Euro monatlich. Dazu gehören die standortabhängige Heizungssteuerung und eine verbesserte Fenster-Offen-Erkennung, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auswertet. Auch der hydraulische Abgleich zählt zum Funktionsumfang.

Die Steuerung lässt sich inzwischen nicht nur über die Smartphone-App, sondern auch direkt im Browser vornehmen. Mehrere Wohnungen können ebenfalls unter einem Konto verwaltet werden. Die Black-Friday-Preise gelten bis zum 30. November bei Amazon.