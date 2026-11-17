SwitchBot macht mit seinen Hardware-Neuheiten weiter. Nachdem der Hersteller zuletzt neue Vorhangmotoren, Beleuchtungssysteme und eine Smarthome-Zentrale vorgestellt hat, folgen jetzt eine Türklingel mit Gesichtserkennung und eine schwenkbare Außenkamera.

Die neue Vision Doorbell von SwitchBot

Beide sollen die Überwachung und Zugangskontrolle rund ums Haus vereinfachen und arbeiten mit den smarten Türschlössern des Anbieters zusammen. Das iPhone übernimmt dabei die Rolle einer mobilen Türsprechanlage.

Das neue Set aus SwitchBot Lock Ultra Max und Vision-Türklingel kostet 319,99 Euro. Über die SwitchBot-App können Nutzer auf Klingelsignale reagieren, den Eingangsbereich live betrachten, mit Besuchern sprechen und die Haustür aus der Ferne entriegeln. Die Türklingel erfasst mit ihrem 165-Grad-Objektiv einen breiten Ausschnitt vor dem Eingang.

Gesichtserkennung ersetzt das Tastenfeld

Die Vision-Türklingel dient nicht nur der Kommunikation. Zusammen mit dem Lock Ultra Max kann sie die Haustür auch selbst entriegeln. Dafür erkennt sie berechtigte Personen anhand einer dreidimensionalen Gesichtserfassung. Die biometrischen Daten bleiben laut SwitchBot lokal auf dem Gerät und werden dort verarbeitet.

SwitchBot Vision Doorbell

Alternativ lässt sich das Schloss über NFC-Karten öffnen. Für Besucher können Bewohner zeitlich begrenzte QR-Codes erstellen, die zwischen einer Stunde und sieben Tagen gültig sind. Eine Installation der SwitchBot-App ist für Gäste nicht erforderlich. Zum Set gehört außerdem ein Matter-fähiger Hub Mini, über den sich das Schloss in kompatible Smarthome-Systeme einbinden lässt.

SwitchBot Vision Pro ausprobiert: Mehr Komfort durch Handflächen-Scan

Das Lock Ultra Max wird auf einen vorhandenen, kompatiblen Schließzylinder aufgesetzt. Die Türklingel lässt sich ankleben oder verschrauben. Ihr herausnehmbarer Akku kann separat geladen werden, während ein zweiter Akku im Gerät verbleibt.

Produkthinweis

SwitchBot Lock Ultra Max, smartes Türschloss mit SwitchBot Keypad Vision Pro, 3D-Gesichts- & Handvenenerkennung... 269,99 EUR 339,99 EUR

SwitchBot Lock Ultra

Außenkamera mit eigener Monitorstation

Parallel bietet SwitchBot nun auch eine 2K-Außenkamera mit Solarstromversorgung und einer separaten Monitorstation an. Das Set startet bei 199,99 Euro. Die Kamera lässt sich um 360 Grad schwenken und um 75 Grad neigen. Sie kann Personen verfolgen und bietet für die Dunkelheit sowohl Infrarot- als auch Weißlicht-Nachtsicht.

Neu von SwitchBot: Solar Cam 2K und ViewStation

Der 4,3 Zoll große Bildschirm der Monitorstation zeigt die Bilder von bis zu acht kompatiblen Kameras an, zwischen denen sich per Tastendruck wechseln lässt. Auch die Steuerung der Kamera und des Türschlosses ist vorgesehen. Klingelanrufe und Livebilder der Vision-Türklingel funktionieren zunächst allerdings nur in der iPhone-App. Die Integration in die Monitorstation soll mit einem späteren Update folgen.