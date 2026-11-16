SwitchBot Curtain Track 4: Neuer Vorhangroboter mit Matter

SwitchBot setzt die schnelle Abfolge neuer Hardware-Veröffentlichungen fort. Nach dem neuen Lock Ultra Türschloss und mehreren Beleuchtungsprodukten folgt mit dem Curtain Track 4 ein neuer Vorhangroboter.

SwitchBot Curtain Track 4

Das Gerät macht vorhandene Gardinen elektrisch steuerbar und lässt sich über einen kompatiblen Hub auch in Apple Home einbinden. Regulär kostet die neue Generation 99,99 Euro. Bei Amazon reduzieren ein Rabatt und ein zusätzlicher Gutschein den Preis zum Verkaufsstart um zehn Prozent auf 80,99 Euro.

Der Curtain Track 4 richtet sich an Haushalte mit klassischen U-förmigen Gardinenschienen. SwitchBot verspricht eine Montage innerhalb von 30 Sekunden. Der kleine Motor wird direkt an der vorhandenen Schiene befestigt und bewegt den Vorhang anschließend selbstständig. Bohren oder der Austausch der Gardinen ist nicht erforderlich. Auch die bislang benötigten Positionierungsmagnete entfallen.

Mehr Akkulaufzeit und abnehmbares Lademodul

Die neue Generation fällt kompakter aus und benötigt laut Hersteller lediglich 20 Millimeter Abstand zur Wand beziehungsweise 40 Millimeter zwischen zwei Schienen. Der Motor kann Vorhänge mit einem Gewicht von bis zu zwölf Kilogramm bewegen. Selbstschmierende Laufrollen sollen dabei Reibung und Vibrationen reduzieren.

Die Installation benötigt keine Magneten mehr

Bei der Stromversorgung setzt SwitchBot auf eine überarbeitete Konstruktion. Die Battery+-Ausführung kombiniert einen integrierten Akku mit einem abnehmbaren Zusatzmodul. Zusammen stehen 6.400 mAh zur Verfügung, die je nach Nutzung bis zu zwölf Monate reichen sollen. Zum Aufladen muss der Motor nicht mehr von der Schiene genommen werden. Alternativ bietet SwitchBot eine Solarvariante für 109,99 Euro an, die bei ausreichendem Tageslicht seltener nachgeladen werden muss.

Steuerung über Matter und Apple Home

Die Vorhänge lassen sich nach Zeitplan öffnen und schließen. Ein besonders langsamer Betriebsmodus bewegt den Stoff mit 0,5 Zentimetern pro Sekunde. Wer lieber selbst Hand anlegt, kann den Motor durch leichtes Ziehen am Vorhang starten. SwitchBot nennt diese Funktion Touch&Go.

Die Voraussetzungen an die Vorhangstangen

Neben der eigenen App und einer optionalen Fernbedienung unterstützt der Curtain Track 4 auch Sprachsteuerung und Automationen. Dafür wird allerdings ein kompatibler SwitchBot-Hub benötigt. Dieser stellt unter anderem die Matter-Anbindung für Apple Home bereit. Mehrere Vorhänge lassen sich so gemeinsam steuern, etwa beim Verlassen der Wohnung oder zum Sonnenuntergang.

SwitchBot bietet den Curtain Track 4 ab sofort in Europa an. Der Hub und weiteres Zubehör müssen bei Bedarf separat erworben werden.

Produkthinweis

SwitchBot Automatischer Vorhangöffner, Curtain Track 4 für U-Schienen | Smarter Vorhangöffner, abnehmbarer Akku... 80,99 EUR

SwitchBot-Video: So werden die Curtain Track 4 installiert