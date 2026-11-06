SwitchBot: 30 Meter Außenbeleuchtung mit Matter und RGBIC

SwitchBot erweitert sein Angebot an smarter Beleuchtung um eine dauerhaft installierbare Lichterkette für den Außenbereich. Die neuen Permanent Outdoor Lights kombinieren farbige Lichteffekte mit regulärer Weißlichtbeleuchtung und unterstützen den Smarthome-Standard Matter.

Mit Matter: SwitchBot Permanent Outdoor Lights

Gedacht ist das System für Dachüberstände, Terrassen, Balkone und Garageneinfahrten. Einmal montiert, soll es sowohl die Weihnachtsbeleuchtung als auch die alltägliche Außenbeleuchtung übernehmen.

Das Set besteht aus sechs jeweils fünf Meter langen Abschnitten mit insgesamt 72 einzeln angesteuerten Leuchten. Verlängerungskabel erlauben es, Unterbrechungen zwischen den Segmenten zu überbrücken. So lässt sich die Installation über eine Strecke von bis zu 36 Metern verteilen.

Farbwechsel und Weißlicht für den Alltag

Wie bereits bei den im September vorgestellten Lightbars verwendet SwitchBot die sogenannte RGBICWW-Technik. Neben farbigen LEDs kommen separate Leuchtdioden für warmes und kaltes Weiß zum Einsatz. Dadurch muss die Leuchte weißes Licht nicht aus den drei RGB-Grundfarben mischen.

Die Außenlichter von SwitchBot benötigen keine Bridge

Die Farbtemperatur lässt sich zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin einstellen. Laut Hersteller erreichen die Leuchten zusammen bis zu 2.600 Lumen, wobei jede einzelne Lichtquelle maximal 40 Lumen liefert. Die Helligkeit ist zwischen einem und 100 Prozent regelbar. Für dekorative Zwecke stehen 16 Millionen Farben sowie mehrfarbige Animationen und Lauflichteffekte bereit. Ein Mikrofon ermöglicht außerdem die Anpassung der Beleuchtung an Musik.

Die Außenleuchten sind Staub und Wasser geschützt. SwitchBot nennt einen Temperaturbereich von minus 20 bis plus 60 Grad und eine Lebensdauer von bis zu 55.000 Stunden. Die Befestigung erfolgt mit Klebeband oder Schrauben.

Die wasserdichte Kette ist 30 Meter lang

Matter-Anbindung ohne zusätzlichen Hub

Die Integration in Apple Home und andere Smarthome-Plattformen erfolgt über Matter per WLAN. Ein zusätzlicher SwitchBot-Hub ist nicht notwendig, ein kompatibler Matter-Controller wie der HomePod mini allerdings schon. Alternativ stehen die SwitchBot-App und eine kabelgebundene Steuerung zur Verfügung. Letztere erlaubt auch ohne WLAN das Ein- und Ausschalten sowie die Helligkeitsregelung in zehn Stufen.

RGBIC mit separatem Kaltweiß und Warmweiß

SwitchBot bietet die neuen Außenleuchten ab sofort für regulär 199,99 Euro an. Bei Amazon wird das 30-Meter-Set für 199 Euro gelistet. Ein zum Verkaufsstart angebotener Coupon reduziert den dortigen Preis um 20 Prozent auf 159,99 Euro.

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