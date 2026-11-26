Die Weckerfunktion des iPhone ist in erster Linie auf einen geregelten Wochenablauf ausgelegt. Wer im Schichtdienst arbeitet und zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen muss, kommt hier schnell an Grenzen.

Die Leserempfehlung Supershift richtet sich speziell an Menschen, deren Arbeitszeiten keinem festen Wochenrhythmus folgen. Die Anwendung ist bereits seit mehreren Jahren erhältlich und wird von ihren Entwicklern regelmäßig gepflegt und um zusätzliche Funktionen erweitert.

Automatische Wecker für wechselnde Schichten

Eine Besonderheit von Supershift ist die Möglichkeit, die Weckzeiten mit dem persönlichen Dienstplan zu verknüpfen. Hierzu kann man den verschiedenen Schichtarten jeweils eine individuelle Weckzeit zuweisen. Die App stellt den iPhone-Wecker dann automatisch zum hinterlegten Dienstplan passend. Dabei kann man wählen, wie lange man jeweils vor Schichtbeginn geweckt werden will.

Die Weckzeit orienteirt sich am Schichtbeginn

Zur besseren Übersicht lassen sich die einzelnen Schichtarten mit unterschiedlichen Farben und Symbolen versehen. Wiederkehrende Schichtfolgen muss man nur einmal definieren und kann sie anschließend bis zu zwei Jahre im Voraus in den Kalender übernehmen.

Ergänzend bietet Supershift verschiedene Auswertungsmöglichkeiten. So lassen sich neben den geleisteten Arbeitsstunden auch Überstunden, Schichtzulagen und die voraussichtlichen Einkünfte erfassen.

Auch auf der Apple Watch verfügbar

Mithilfe verschiedener Widgets lässt sich der persönliche Dienstplan auf dem Home- oder Sperrbildschirm des iPhone anzeigen. Auf der Apple Watch kann man sich unter anderem anzeigen lassen, wie viel Zeit noch bis zum Beginn der nächsten Schicht bleibt.

Schichtzeiten lassen sich flexibel anpassen

Supershift kann kostenlos geladen werden. Auch die automatische Weckerfunktion lässt sich bereits in der Gratisversion nutzen. Zu den kostenpflichtigen Zusatzfunktionen gehören der Export des Dienstplans als PDF-Datei, die Übertragung der Schichten in den iPhone-Kalender sowie die gemeinsame Darstellung von Schichten und privaten Terminen.

Die Vollversion von Supershift ist wahlweise im Jahresabo zum Preis von 9,99 Euro oder als Einmalkauf für 39,99 Euro erhältlich. Die App lässt sich ohne Benutzerkonto und ohne Internetverbindung verwenden.