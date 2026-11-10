Die Rätsel-App Sudoku Sagax vereint klassisches Sudoku mit verschiedenen weiteren Denkspielen. Die Anwendung stammt von einem unabhängigen Entwickler aus Straubing und lässt sich kostenlos und ohne Werbung nutzen.

Sudoku Sagax ist ursprünglich als kleines Wochenendprojekt entstanden. Der Entwickler wollte seiner Frau, die gerne Sudoku spielt, eine Alternative zu den zahlreichen werbefinanzierten Angeboten im App Store bieten. Aus dem zunächst einfachen Sudoku-Spiel ist über mehrere Monate hinweg eine umfangreiche Rätselsammlung geworden.

Elf Rätselvarianten und tägliche Aufgaben

Sudoku Sagax bietet insgesamt elf Rätselarten. Neben klassischem Sudoku in vier Schwierigkeitsstufen stehen unter anderem Killer-Sudoku, Kakuro, Nonogramme und Binärrätsel zur Auswahl. Mit Fuchsbau ist zudem ein eigens entwickelter Spielmodus enthalten, der Sudoku mit Elementen aus Tower-Defense-Spielen kombiniert.

Für gelöste Rätsel gibt es Punkte und Sterne, zudem können Spieler insgesamt 19 Ränge erreichen. Täglich gibt es ein neues Rätsel, bei dem sich alle Teilnehmer an derselben Aufgabe versuchen und ihre Ergebnisse über eine Rangliste vergleichen können. Per Link lassen sich zudem Freunde herausfordern, die dann dasselbe Rätsel auf Zeit lösen.

Die Rätsel werden nach Angaben des Entwicklers direkt auf dem Gerät erzeugt und lassen sich auch ohne Internetverbindung lösen. Für die reguläre Nutzung ist kein Benutzerkonto erforderlich. Wer seinen Spielfortschritt zwischen mehreren Geräten synchronisieren oder an Ranglisten teilnehmen möchte, kann sich kostenlos anmelden.

Zeitlich begrenzte Winter-Challenge

Seit wenigen Tagen läuft unter dem Namen „Erster Winter“ eine zeitlich begrenzte Rätselaktion. Bis zum Jahresende können angemeldete Nutzer eine vorgegebene Reihe von Rätseln aus unterschiedlichen Kategorien lösen. Die Aufgaben wurden dem Entwickler zufolge eigens für diese Aktion erstellt und sind nicht Bestandteil des regulären Spielangebots.

Sudoku Sagax ist neben iPhone und iPad auch für Android verfügbar und lässt sich alternativ direkt im Webbrowser spielen.