Starlink Mobile: SpaceX plant eigenes 5G-Netz mit Qualcomm

SpaceX konkretisiert die Pläne für ein eigenes Mobilfunknetz. Wie The Verge berichtet, hat das Unternehmen eine mehrjährige Vereinbarung mit Qualcomm geschlossen. Der Chiphersteller soll die Technik für zehntausende 5G-Standorte von Starlink Mobile in den USA liefern. Der Ausbau soll 2027 beginnen.

Das neue mobile Internet soll ohne die großen Empfänger auskommen.

Damit verfolgt SpaceX das Ziel, Starlink Mobile als landesweiten Konkurrenten zu T-Mobile, AT&T und Verizon zu etablieren. Das Unternehmen hat sich dafür bereits umfangreiche Frequenzrechte gesichert.

Mobilfunkmasten ergänzen das Satellitennetz

Starlink will die neuen Bodenstationen mit seinen Satelliten für direkte Smartphone-Verbindungen zusammenführen. Daraus soll ein gemeinsames Netz entstehen, das auch außerhalb der Reichweite herkömmlicher Funkmasten Verbindungen ermöglicht. SpaceX nennt weniger Gesprächsabbrüche als eines der Ziele.

2027 markiert dabei den vorgesehenen Beginn des mehrjährigen Netzausbaus. Endkundentarife, einen konkreten Buchungsstart und eine Liste unterstützter Smartphones enthält die Ankündigung bislang nicht.

Auch in Flugzeugen der Lufthansa kommt Starlink bereits zum Einsatz.

Qualcomm liefert Technik für die Basisstationen

Laut Qualcomms Mitteilung kommen Hardware und Software aus der Dragonwing-Familie zum Einsatz. Sie übernehmen Funktechnik und Signalverarbeitung in den Basisstationen. Geplant sind Antennensysteme mit jeweils 64 Sende- und Empfangspfaden. Diese sogenannte Massive-MIMO-Technik soll die Abdeckung verbessern und mehr Datenverkehr über die vorhandenen Frequenzen ermöglichen.

Telekom plant Satellitenanbindung ab 2028

Für uns spielt das aktuell noch keine großartige Rolle, aber kündigte man bereits Zusammenarbeit von Telekom und Starlink an. Hier sollen Satelliten das bestehende Mobilfunknetz ergänzen. Die Telekom plant den Start für Anfang 2028, auch in Deutschland.

Kompatible Smartphones sollen automatisch ins Satellitennetz wechseln können, wenn die Verbindung zum Bodennetz abreißt. Vorgesehen sind Daten-, Sprach- und Nachrichtendienste. Welche iPhone-Modelle dafür geeignet sein werden, legt die Telekom-Ankündigung noch nicht fest.