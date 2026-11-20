Spotify erweitert die Verfügbarkeit seines Running Mode. Die im Juli vorgestellte Funktion wird ab sofort schrittweise für Premium-Abonnenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz freigeschaltet. Der Laufmodus steht sowohl auf dem iPhone als auch auf Android-Geräten zur Verfügung und stellt Musik für unterschiedliche Lauftrainings zusammen.

Spotify versteckt den Running Mode im Fitness-Bereich

Dabei berücksichtigt Spotify das gewünschte Tempo, den persönlichen Musikgeschmack und die geplante Trainingseinheit.

Wir hatten den Running Mode bereits bei seiner Vorstellung im Sommer beschrieben. Damals war die Funktion zunächst auf ausgewählte Länder beschränkt. Mit der aktuellen Erweiterung können nun auch deutschsprachige Nutzer auf die Trainingsangebote zugreifen. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Spotify-Abonnement.

25 Laufprogramme und Musik im passenden Rhythmus

Der Running Mode befindet sich im Fitness Hub der Spotify-App. Dort stehen 25 vorbereitete Trainingsprogramme zur Auswahl, die unterschiedliche Laufstile und Belastungsformen berücksichtigen. Nutzer können die Trainingsdauer festlegen und entscheiden, welche Musikrichtung sie beim Laufen begleiten soll. Angeboten werden unter anderem Pop, elektronische Musik, Country und Hip-Hop.

25 unterschiedliche Trainings zum Start

Eine zentrale Rolle spielt das sogenannte Beat Matching. Dabei geben Läufer einen gewünschten Wert für die Taktschläge pro Minute an. Spotify sucht anschließend Titel aus, deren musikalischer Rhythmus möglichst gut zu dieser Vorgabe passt. Optional lässt sich auch die Wiedergabegeschwindigkeit der Songs verändern, damit die Musik dem eingestellten Takt folgt.

Wer beim Training bevorzugt bekannte Titel hören möchte, kann die Musikauswahl entsprechend ausrichten. Alternativ bietet die Einstellung „Mostly new music“ die Möglichkeit, gezielt bislang unbekannte Stücke einzubinden. Ergänzend lassen sich gesprochene Trainingshinweise aktivieren. Diese stehen derzeit allerdings nur auf Englisch zur Verfügung.

160 BPM sind bei Läufern besonders gefragt

Laut Spotify wählen Läufer einen Zielwert von 160 Beats pro Minute besonders häufig. Ebenfalls verbreitet sind Einstellungen zwischen 170 und 180 BPM, mit denen Nutzer ihre Schrittfrequenz erhöhen möchten. Mehr als ein Viertel aller Trainingseinheiten dauert mindestens eine halbe Stunde.

Der Spotify-Laufmodus in Aktion

Auch beim Zeitpunkt der Nutzung erkennt Spotify wiederkehrende Muster. Dienstags wird der Running Mode häufiger verwendet als an anderen Wochentagen. Die meisten Trainings finden zwischen 17 und 19 Uhr statt.

Im Unterschied zum ursprünglichen Spotify-Laufmodus aus dem Jahr 2015 misst die aktuelle Version die tatsächliche Schrittgeschwindigkeit nicht automatisch. Stattdessen bestimmen die Nutzer das gewünschte Tempo selbst. Die frühere Funktion hatte Spotify Anfang 2018 eingestellt. Mit der Neuauflage verbindet der Streamingdienst nun vorgefertigte Trainingsabläufe mit einer auf den persönlichen Musikgeschmack abgestimmten Wiedergabe.