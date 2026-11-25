Die Sparkassen bauen ihre Unterstützung für den europäischen Bezahldienst Wero weiter aus. Neben der Bezahlung einzelner Online-Einkäufe rücken jetzt auch Abonnements und wiederkehrende Bestellungen bei denselben Händlern in den Fokus. Zudem kündigt die Sparkassen-Finanzgruppe an, ihren Kunden demnächst die Nutzung der eigenständigen Wero-App zu ermöglichen.

Wero verbreitet sich derzeit vor allem online

Bislang greifen Sparkassenkunden über die Banking-App ihres Kreditinstituts auf den Bezahldienst zu. Künftig sollen sie selbst entscheiden können, ob sie Wero innerhalb der Sparkassen-App, über die separate Anwendung der European Payments Initiative (EPI) oder parallel in beiden Apps nutzen möchten. Einen konkreten Termin für die Freischaltung nennt die Sparkassen-Finanzgruppe noch nicht.

Abonnements und Einkäufe per Klick

Die technischen Voraussetzungen für die Abwicklung von Abonnements über Wero bestehen bereits seit Ende September. Onlinehändler können ihren Kunden damit eine weitere Zahlungsoption für Streaming-Abos, Zeitschriften, Fitnessstudio-Mitgliedschaften oder regelmäßig in Anspruch genommene Dienstleistungen anbieten.

Wero soll zukünftig auch Abos abrechnen

Verbraucher müssen der wiederkehrenden Abbuchung lediglich beim Abschluss des Abonnements zustimmen. Die anschließenden Zahlungen erfolgen automatisch in den vereinbarten Intervallen, etwa einmal pro Woche, Monat oder Quartal.

Für Ende November kündigen die Sparkassen zudem die Einführung von Wero One-click an. Bei teilnehmenden Händlern können Kunden ihre Zahlungsinformationen beim ersten Einkauf hinterlegen. Weitere Bestellungen lassen sich anschließend ohne erneute starke Kundenauthentifizierung bezahlen.

Käuferschutz bleibt Entscheidung der Sparkassen

Bereits seit Anfang November steht den Sparkassen ein zusätzlicher Online-Käuferschutz für Wero zur Verfügung. Dieser ergänzt die bestehenden Möglichkeiten, Zahlungen zu reklamieren. Ob Kunden den zusätzlichen Schutz in Anspruch nehmen können, hängt allerdings davon ab, ob sich ihre Sparkasse für die Einführung entscheidet.

Wero entwickelt sich damit funktional weiter in Richtung PayPal. Seit dem Sommer lässt sich der Dienst unter anderem im Onlineshop von Lidl einsetzen. Die Zahlungen basieren auf SEPA-Echtzeitüberweisungen und greifen auf bestehende Girokonten zurück.

Ende Oktober zählt Wero nach Angaben der Sparkassen-Finanzgruppe in Deutschland mehr als zehn Millionen registrierte Nutzer. Über sieben Millionen davon entfallen auf die Sparkassen. Europaweit beziffert die Finanzgruppe die Teilnehmerzahl inzwischen auf über 75 Millionen Menschen.