Wer gerne mit Kopfhörern einschläft, kennt das Problem: Was am Abend noch angenehm im Ohr sitzt, kann nach mehreren Stunden unangenehm drücken. Wir haben bislang meistens zu unseren AirPods gegriffen, um mit einem Podcast oder Hörspiel einzuschlafen. Das funktioniert grundsätzlich gut. Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt für eine ruhigere Umgebung und mit der passenden Geschichte auf den Ohren fällt das Einschlafen leicht.

Die Soundcore Sleep A30

Allerdings sind die AirPods nicht für die ganze Nacht gemacht. Wer sich im Schlaf auf die Seite dreht, drückt die Ohrhörer gegen das Kopfkissen und damit auch gegen die Ohrmuschel. Morgens macht sich das gelegentlich durch schmerzende oder gerötete Ohren bemerkbar.

Genau hier setzen die Soundcore Sleep A30 an. Die Schlafkopfhörer von Anker wurden speziell dafür entwickelt, über mehrere Stunden und auch im Liegen getragen zu werden. Sie bieten aktive Geräuschunterdrückung, verschiedene Einschlafgeräusche, eine Schnarchmaskierung und eine Auswertung des eigenen Schlafverhaltens. Wir haben die kleinen Ohrhörer in den vergangenen zwei Wochen regelmäßig mit ins Bett genommen und dabei vor allem eine Frage im Blick gehabt: Sind die Sleep A30 eine bessere Alternative zu gewöhnlichen Bluetooth-Kopfhörern, wenn man abends gerne noch etwas hört und dabei einschlafen möchte?

Für Seitenschläfer entwickelt

Der Anlass für unsere Bestandsaufnahme ist der aktuelle Black-Friday-Preis. Die im vergangenen Jahr vorgestellten Sleep A30 werden regulär für 249,99 Euro angeboten und sind momentan für 159 Euro erhältlich. Das entspricht einem Nachlass von gut 90 Euro. Der ursprüngliche Verkaufspreis bewegt sich damit ungefähr in der Größenordnung hochwertiger Alltagskopfhörer wie Apples AirPods Pro. Angesichts des deutlich spezielleren Einsatzbereichs fanden wir das bislang ziemlich ambitioniert. Für 159 Euro sieht die Rechnung anders aus.

Winzige Ohrhörer für Seitenschläfer

Das auffälligste Merkmal der Sleep A30 ist ihre geringe Größe. Nimmt man einen der Ohrhörer aus dem Ladecase, fällt zunächst auf, wie wenig Material man eigentlich in der Hand hält. Verglichen mit unseren AirPods wirken die Soundcore-Modelle geradezu winzig. Gefühlt könnte man fast drei davon nebeneinanderlegen, um auf ein vergleichbares Volumen zu kommen. Jeder Ohrhörer wiegt laut Hersteller lediglich drei Gramm. Wichtiger als das Gewicht ist allerdings die flache Bauform. Die Sleep A30 verschwinden bei uns nahezu vollständig in der Ohrmuschel und stehen nicht über deren Rand hinaus. Dadurch kann man den Kopf auf das Kopfkissen legen, ohne dass die Ohrhörer unangenehm gegen das Ohr gedrückt werden.

Das Ladecase wird per USB-C mit Strom versorgt

Das ist für uns der entscheidende Unterschied zu gewöhnlichen In-Ear-Kopfhörern. Wir können mit den Sleep A30 auf der Seite liegen, einschlafen und auch nach mehreren Stunden wieder aufwachen, ohne die von den AirPods bekannten Druckstellen zu bemerken. Der Tragekomfort ist ausgesprochen gut. Natürlich hängt die Passform immer auch von der individuellen Ohrform ab. Anker legt deshalb ein umfangreiches Zubehörpaket bei. Neben Silikonaufsätzen in fünf Größen gibt es drei Größen aus Memory-Schaum sowie zusätzliche Silikonhüllen beziehungsweise Stabilisierungsaufsätze in vier Größen. Die verschiedenen Kombinationen helfen dabei, einen sicheren Sitz zu finden, ohne dass die Ohrhörer im Gehörgang unangenehm drücken.

Die Auswahl an Aufsätzen und Wings ist stattilch

Die gute Passform hat noch einen zweiten Vorteil: Die Sleep A30 schließen den Gehörgang bereits ohne elektronische Unterstützung recht wirkungsvoll gegen Außengeräusche ab. Dadurch entsteht eine angenehme Grundruhe, bevor die aktive Geräuschunterdrückung überhaupt eingeschaltet wird. Das Ladecase ist ebenfalls ordentlich verarbeitet und fügt sich gut in das Gesamtpaket ein. Anker bietet die Ohrhörer in den Farben Mondschein-Weiß und Nebelgrün an. Sollte nachts doch einmal einer der kleinen Hörer verloren gehen, steht eine Ortungsfunktion zur Verfügung. Angesichts der geringen Abmessungen ist das durchaus sinnvoll, denn zwischen Bettwäsche und Kopfkissen sind die Sleep A30 nicht unbedingt leicht wiederzufinden.

Geräuschunterdrückung mit Einschränkungen

Neben dem Tragekomfort gehört die aktive Geräuschunterdrückung zu den wesentlichen Funktionen der Sleep A30. Das integrierte ANC soll störende Geräusche reduzieren und beispielsweise Straßenlärm oder gleichmäßige Hintergrundgeräusche abschwächen. In unseren bisherigen Nächten hat das grundsätzlich gut funktioniert. Der Effekt ist vorhanden, erreicht nach unserem Eindruck aber nicht die Intensität, die wir von unseren AirPods gewohnt sind. Dank des guten passiven Abschlusses ist das Ergebnis trotzdem überzeugend. Die Kombination aus dicht sitzenden Ohrstöpseln und eingeschaltetem ANC schafft eine angenehm ruhige Umgebung zum Einschlafen.

Die Sleep A30 starten im Bluetooth-Modus

Eine Besonderheit ist die zusätzliche Schnarchmaskierung. Anders als beim gewöhnlichen ANC übernimmt dabei auch das Ladecase eine Aufgabe. Es soll auf dem Nachttisch Schnarchgeräusche erkennen und darauf abgestimmte Klänge zur Maskierung über die Ohrhörer wiedergeben. Diese Funktion ist insbesondere für Menschen gedacht, die sich nachts durch das Schnarchen ihres Partners gestört fühlen. Ob das in der Praxis zuverlässig funktioniert, können wir allerdings nicht beurteilen. In unserem Testumfeld gab es niemanden, dessen Schnarchen wir hätten ausblenden müssen.

Ähnlich verhält es sich mit den zahlreichen Einschlafklängen. Über die Soundcore-App lassen sich beispielsweise Meeresrauschen, Waldgeräusche und andere Klanglandschaften auswählen. Anker bewirbt außerdem sogenannte Brainwave-Audio-Funktionen mit binauralen Klängen, die beim Entspannen helfen sollen. Auch individuelle Anpassungen der Geräuschkulisse sind vorgesehen. Wir haben uns mit diesen Möglichkeiten nur am Rande beschäftigt, weil sie schlicht nicht unserer Art entsprechen, Kopfhörer im Bett zu verwenden. Wir möchten keine zusätzlichen Klangwelten zusammenstellen oder uns mit einem speziellen Einschlafprogramm beschäftigen. Wir wollen einen Podcast starten, das iPhone zur Seite legen und einschlafen. Genau dafür funktionieren die Sleep A30 erfreulich unkompliziert.

Bluetooth-Modus sorgt für einen Kritikpunkt

Die Ohrhörer lassen sich wie gewöhnliche Bluetooth-Kopfhörer mit dem iPhone verbinden und spielen anschließend die Inhalte beliebiger Anwendungen ab. Podcasts, Hörspiele und Musik funktionieren damit genauso wie bei anderen Bluetooth-Modellen. Klanglich sollte man allerdings keine Wunder erwarten. Die Wiedergabe ist ordentlich und Stimmen lassen sich gut verstehen, im direkten Vergleich mit den AirPods fehlt es aber etwas an Volumen. Musik klingt weniger kräftig und insgesamt etwas flacher. Für einen gewöhnlichen Kopfhörer dieser Preisklasse wäre das ein deutlicherer Kritikpunkt. Bei den Sleep A30 steht jedoch nicht die bestmögliche Musikwiedergabe im Vordergrund, sondern die Kombination aus verständlichem Klang und hohem Schlafkomfort. Für unsere abendlichen Podcasts reicht die Klangqualität vollkommen aus.

Für unseren Geschmack fast zu viele Stellschräubchen

Weniger gut gefällt uns die Bedienung. Die Sleep A30 unterstützen Doppel- und Dreifachtippen, denen sich in der App unterschiedliche Funktionen zuweisen lassen. Zur Auswahl stehen unter anderem Lautstärkeänderungen, Wiedergabesteuerung, Titelsprünge, der Wechsel der Geräuschunterdrückung und die Umschaltung des Hörmodus. Wir verwenden die Gesten vor allem, um bei Bedarf zum nächsten Titel zu springen. Technisch funktioniert das zuverlässig, angenehm ist es allerdings nicht immer. Schließlich tippt man dabei direkt auf einen Ohrhörer, der direkt im Gehörgang sitzt. Der mechanische Impuls wird entsprechend unmittelbar ans Ohr weitergegeben. Gerade wenn man bereits entspannt auf dem Kissen liegt, fühlt sich das etwas grob an.

Die Klopfgesten fühlen sich Abends etwas grob an

Unser größter Kritikpunkt betrifft allerdings die automatische Umschaltung zwischen den beiden Wiedergabearten. Im regulären Bluetooth-Modus empfangen die Sleep A30 ihre Audiosignale vom iPhone. Daneben gibt es einen lokalen Modus, in dem die Ohrhörer ohne laufende Bluetooth-Wiedergabe ihre hinterlegten Einschlafgeräusche nutzen. Während der Nacht wechseln die Kopfhörer nach einer bestimmten Zeit automatisch in diesen lokalen Modus. Das dürfte vor allem der Energieeinsparung dienen. Für unsere Nutzung ist es jedoch unpraktisch. Wenn wir nachts kurz aufwachen und einen Podcast weiterhören möchten, befinden sich die Ohrhörer mitunter nicht mehr im Bluetooth-Betrieb. Dann muss zunächst wieder der Hörmodus gewechselt werden. Eine Möglichkeit, die Kopfhörer dauerhaft im Bluetooth-Modus zu belassen, haben wir bislang nicht gefunden. Gerade weil wir die lokalen Einschlafgeräusche gar nicht verwenden möchten, würden wir uns hier eine entsprechende Einstellung wünschen.

Akkulaufzeit und Schlafauswertung

Die Akkulaufzeit fällt angesichts der winzigen Bauform ordentlich aus, könnte aber etwas großzügiger bemessen sein. Anker bewirbt bis zu neun Stunden Betrieb mit einer Ladung. In unserer Nutzung waren nach ungefähr acht Stunden Schlaf noch rund 20 Prozent Restladung vorhanden. Damit kommen wir problemlos durch die Nacht. Allerdings wissen wir von unseren AirPods, dass die Akkukapazität bei regelmäßiger Nutzung über längere Zeit nachlassen kann. Deshalb wäre etwas mehr Reserve willkommen gewesen. Gerade bei einem Produkt, das jede Nacht über viele Stunden eingesetzt werden soll, spielt die langfristige Akkuleistung eine wichtige Rolle. Die geringe Größe der Ohrhörer setzt der möglichen Akkukapazität allerdings nachvollziehbare Grenzen.

Die Schlafauswertung wird mit Apple Health synchronisiert

Das Ladecase bietet zusätzliche Energiereserven und soll laut Hersteller insgesamt bis zu 45 Stunden Nutzung ermöglichen. Für uns ist das ausreichend, um die Kopfhörer nicht nach jeder Nacht direkt an eine Stromquelle anschließen zu müssen. Interessant sind außerdem die in der App angebotenen Einstellungen rund um Schlafenszeiten und Weckfunktionen. Anker versucht hier, weit mehr als gewöhnliche Bluetooth-Kopfhörer anzubieten. Die Sleep A30 sollen nicht nur Audio wiedergeben, sondern den gesamten Ablauf vom Einschlafen bis zum Aufwachen begleiten. Wer solche Funktionen bislang über unterschiedliche Apps oder Geräte organisiert, könnte daran Gefallen finden. Wir persönlich benötigen davon allerdings nur einen kleinen Teil.

Eine Ausnahme bildet die Schlafauswertung. Die Soundcore-App kann unter anderem anzeigen, wie lange man im Bett gelegen hat, wie viel Zeit davon auf den Schlaf entfiel und welche Wachphasen erkannt wurden. Auch Hinweise auf registrierte Schnarchgeräusche gehören zum Bericht. Die Darstellung ist übersichtlich und lässt sich gut nachvollziehen. Etwas überrascht waren wir allerdings, dass für den Zugriff auf diese Auswertung eine Anmeldung in der Soundcore-App erforderlich ist. Wir hätten uns gewünscht, die Daten auch ohne Benutzerkonto direkt auf dem iPhone einsehen zu können. Immerhin unterstützt Anker die Synchronisierung mit Apple Health und bietet zusätzlich ein Widget an. Die App selbst ist verständlich aufgebaut und wird ebenso wie die Firmware der Ohrhörer regelmäßig aktualisiert.

Die SoundCore Sleep A30 im Hersteller-Video

Nach zwei Wochen mit den Soundcore Sleep A30 fällt unsere Einschätzung insgesamt positiv aus. Das liegt allerdings weniger an der Vielzahl der beworbenen Funktionen als an einer vergleichsweise einfachen Eigenschaft: Die Ohrhörer sind so klein und flach, dass wir tatsächlich bequem mit ihnen schlafen können. Während unsere AirPods beim Liegen auf der Seite immer wieder unangenehm aufgefallen sind, vergessen wir die Sleep A30 im Ohr weitgehend.