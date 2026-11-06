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Sony MDR-3R: Walkman-Kopfhörer kehrt mit USB-C zurück

Von Ben
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Sony MDR-3R: Walkman-Kopfhörer kehrt mit USB-C zurück

Sony bringt den Look des ersten Walkman-Kopfhörers zurück. Der MDR-3R orientiert sich an Sonys Kopfhörerdesign von 1979, erhält aber einen USB-C-Anschluss, ein Mikrofon und eine Kabelfernbedienung. Die Neuauflage soll im November für 59,99 Euro erscheinen. Zum virtuellen Walkman auf dem iPhone Duo passt sie zumindest optisch schon einmal bestens.

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Passende Retro-Optik zu Duo-Man

Anfang Oktober hatten wir Duo-Man als Walkman-App für das iPhone Duo vorgestellt. Die Anwendung heißt inzwischen Deck-Man und ist für 5,99 Euro erhältlich. Auf dem geöffneten iPhone wird ein Album als virtuelle Kassette eingelegt, das Zuklappen startet die Wiedergabe. Unterstützt werden Apple Music und lokale Musikdateien. Mit Sonys Neuauflage käme zur digitalen Kassette wieder ein echter Kabelkopfhörer.

Leichte Bauweise und Anschluss per USB-C

Der MDR-3R bleibt ein offener On-Ear-Kopfhörer, dessen Polster auf den Ohren aufliegen. Sony nennt ein Gewicht von rund 38 Gramm ohne Kabel. Ohrpolster in Blau und Orange gehören zum Lieferumfang und lassen sich austauschen. Selbst Verpackung und Bedienungsanleitung greifen die Gestaltung des Originals auf.

Wie beim historischen Vorbild kommen 23-Millimeter-Treiber zum Einsatz. Nach Angaben von Sony wurde die Klangabstimmung behutsam überarbeitet, der Charakter des ursprünglichen Modells soll jedoch erhalten bleiben.

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Das rund 1,2 Meter lange Kabel endet in einem USB-C-Stecker. Ein eigener Akku und eine Bluetooth-Kopplung sind nicht erforderlich. Das integrierte Mikrofon ermöglicht Telefonate, die Kabelfernbedienung dient zur Steuerung von Musikwiedergabe und Anrufen. Voraussetzung ist ein kompatibles Gerät mit Unterstützung für USB Audio Class 1.0. Sony weist darauf hin, dass einzelne Funktionen je nach Gerät, Betriebssystem und App unterschiedlich arbeiten können.

Auch als „Stranger Things“-Edition

Parallel erscheint eine „Stranger Things“-Edition für 69,99 Euro. Sie erhält ein eingraviertes Serienlogo, eine eigene Verpackung und Ohrpolster in Rot und Schwarz. Auch diese Variante ist für November angekündigt. Bei den genannten Preisen handelt es sich jeweils um unverbindliche Preisempfehlungen.

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7 Kommentare bisher.

Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Witzige Idee – ob der aktuelle Nachbau die Musik auch wie das alte Original circa 30-40 % der Musik nach außen abstrahlt, so dass der ganze Bus/Bahn auch was von der Musik hat? ^^

    Antworten

  • Das hat man auch ohne die Dinger, da ja vermehrt auf den Lautsprecher des Smartphones zum öffentlichen Telefonieren und Musik hören gesetzt wird.

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  • Retro vibes für Leute, die heute viel Geld verdienen und sich ihre Kindheit zurückholen wollen?

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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