Sonos: Weitere Neuerungen für die Lautsprechersteuerung

Sonos hat damit begonnen, weitere der für Sonos 27 angekündigten Funktionen bereitzustellen. Eine neue Version der Systemsoftware bringt mehrere Verbesserungen für die Steuerung der vernetzten Lautsprecher mit sich. Dazu gehören die bereits im September angekündigten Funktionen „Voreinstellungen“ und „Systemgesundheit“. Die Neuerungen sollen sollen im Laufe dieser Woche für alle Nutzer verfügbar sein.

Voreinstellungen für Musik und Lautstärke

Mit der neuen Funktion „Voreinstellungen“ lassen sich komplette Wiedergabekonfigurationen speichern und bei Bedarf erneut aufrufen. Anders als bei einer gewöhnlichen Playlist werden dabei nicht nur die Musiktitel, sondern auch die ausgewählten Lautsprecher, die Räume und die eingestellte Lautstärke berücksichtigt.

Auf diese Weise können Nutzer beispielsweise eine bestimmte Musikauswahl für das Wohnzimmer oder eine Wiedergabekonfiguration für mehrere Räume hinterlegen. Die gespeicherten Einstellungen lassen sich anschließend mit einem Fingertipp wiederherstellen, ohne dass Lautsprecher und Lautstärke erneut festgelegt werden müssen.

Sonos-App zeigt Verbindungsprobleme an

Ebenfalls neu ist der Bereich „Systemgesundheit“. Die im Hilfecenter der Sonos-App integrierte Übersicht soll Nutzern helfen, den Status ihrer Lautsprecher und deren Netzwerkverbindungen zu überprüfen.

Angezeigt werden unter anderem der aktuelle Verbindungsstatus, das verwendete WLAN und die Anzahl der verbundenen Räume. Für jedes System lassen sich weitere Details abrufen. Dazu gehört beispielsweise die Information, ob einzelne Geräte per WLAN oder über ein Netzwerkkabel verbunden sind.

Die Übersicht soll zudem auf mögliche Probleme hinweisen und beispielsweise erkennen lassen, wenn einzelne Lautsprecher nicht ordnungsgemäß mit dem Netzwerk verbunden sind.

Neue Sprachsteuerung zunächst nur in den USA

Mit Sonos 27voice kündigt der Hersteller zudem eine Erweiterung seiner Sprachsteuerung an. Die neue Funktion wird allerdings zunächst nicht allgemein verfügbar sein.

Am 6. November soll ein begrenzter Testbetrieb in den USA beginnen. Die reguläre Einführung in weiteren Märkten ist laut Sonos für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Zum Start soll die neue Sprachsteuerung ausschließlich amerikanisches Englisch unterstützen. Weitere Sprachen seien für einen späteren Zeitpunkt geplant.