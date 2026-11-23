Anfang November haben wir Somat Smartwash vorgestellt. Inzwischen haben wir den automatischen Spülmittelspender selbst ausprobiert und uns auch angesehen, wie das Gerät mit den Servern des Herstellers kommuniziert. Dabei zeigt sich, dass Smartwash zwar zuverlässig arbeitet und gute Reinigungsergebnisse liefert, die intelligente Dosierung aber weniger flexibel ist, als man zunächst vermuten könnte.

Somat Smartwash im Test

Die Einrichtung beginnt mit dem Einsetzen der Nachfüllkartusche und zweier mitgelieferter AA-Batterien. Bei unserem Exemplar trat zunächst etwas Reinigungsmittel aus. Die App weist während der Einrichtung darauf hin, dass dies anfangs vorkommen kann. Nach dem ersten Spülgang hörte das Tropfen tatsächlich auf.

Anschließend wird Smartwash per Bluetooth mit dem iPhone gekoppelt und ins WLAN eingebunden. Die Einrichtung fragt unter anderem nach dem Geschirrspüler-Hersteller, dem bevorzugten Programm und der Wasserhärte, die anhand des Standorts vorgeschlagen wird. Die Abfrage erfolgt in einer etwas trägen Chatbot-Oberfläche, die für die wenigen benötigten Angaben unnötig aufwendig wirkt.

„Du bist ein OptiWasher!“ – Okay…

Gute Reinigung, aber wenig Einfluss auf die Dosierung

Im Alltag überzeugt uns zunächst das Reinigungsergebnis. Im direkten Vergleich mit den bislang verwendeten Frosch-Tabs glänzen insbesondere Gläser stärker. Auch der Geschirrspüler riecht nach dem Durchlauf frischer. Allerdings waren wir mit den bisherigen Tabs ebenfalls zufrieden. Der Unterschied ist sichtbar, für uns aber kein zwingender Grund zum Wechsel.

Das Einsetzen des Spülmittels ist schnell erledigt

Die App zeigt abgeschlossene Spülgänge, deren Dauer und den Kartuschenfüllstand an. Außerdem meldet sie, wenn das Geschirr fertig gespült ist. Einstellen lassen sich drei Verschmutzungsgrade. Nach jedem Durchlauf kann das Ergebnis mit einem bis fünf Sternen bewertet werden. Dieses Feedback soll die zukünftige Dosierung beeinflussen.

Wie viel Smartness dahintersteckt, haben wir durch eine Analyse des Netzwerkverkehrs und der Programmierschnittstellen untersucht. Smartwash arbeitet vollständig über die Cloud. Das Gerät kommuniziert per MQTT mit Henkel-Servern, während die iPhone-App eine separate GraphQL-Schnittstelle verwendet. Eine direkte Kommunikation zwischen App und Spender findet nicht statt.

Die Smartwash-Box nimmt Platz in der Spüle weg

Unsere Auswertung von sieben Spülgängen zeigt ein recht einfaches Muster. Im Normalprogramm gab Smartwash jeweils 16 Milliliter Reiniger ab, unabhängig von Laufzeit und erreichter Temperatur. Lediglich ein als Eco erkanntes Programm kam mit 11,5 Millilitern aus. Ein weiterer, über drei Stunden dauernder Spülgang mit maximal 51 Grad wurde dagegen als Normalprogramm eingestuft.

Somat Smartwash: Die App zeigt den Verbrauch direkt an

Die untersuchte Schnittstelle deutet darauf hin, dass Smartwash anhand der Einrichtung zunächst ein Dosierprofil festlegt. Schlechte Spülgang-Bewertungen können anschließend eine Erhöhung der Reinigermenge auslösen. Ein Sensor, der den tatsächlichen Verschmutzungsgrad des Spülwassers erfasst, ist in den übermittelten Daten nicht erkennbar. Ohne Nutzerbewertungen blieb die Dosierung während unseres Tests konstant.

Cloud-Abhängigkeit und rund 50 Cent pro Spülgang

Bei der technischen Analyse fiel zudem auf, dass die Programmierschnittstelle angemeldeten Nutzern umfangreiche Informationen über ihre Struktur bereitstellt. Darunter finden sich auch Funktionen zum Neustart und zur Firmware-Aktualisierung. Ob diese Befehle mit einem gewöhnlichen Nutzerkonto tatsächlich ausgeführt werden können, haben wir nicht getestet. Die Schnittstelle enthält außerdem Hinweise auf Persil-Geräte und eine Anbindung für automatische Nachbestellungen über Alexa.

So kommuniziert Somat Smartwash

Bei den laufenden Kosten muss man genauer hinsehen. Das Starterset kostet 39,99 Euro, eine Nachfüllkartusche 17,99 Euro. Henkel verspricht bis zu 35 Spülgänge pro Kartusche. Bei unserer Dosierung von 16 Millilitern verbrauchte ein normaler Durchlauf jedoch rund vier Prozent des Füllstands. Rechnerisch reicht eine Kartusche damit für etwa 25 Spülgänge, was Kosten von ungefähr 72 Cent pro Durchlauf entspricht. Bei 35 Spülgängen wären es rund 51 Cent.

Netzwerk-Analyse mit einer selbst erstellten Mac-App

Zum Vergleich mit herkömmlichen Tabs müssen gegebenenfalls zusätzliches Spülmaschinensalz und Klarspüler berücksichtigt werden. Beides ist bei Smartwash bereits Bestandteil des Dosiersystems.

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