Nachrüstlösung für Geschirrspüler
Somat Smartwash: Automatischer Spülmittelspender mit App
Henkel hat unter seiner Geschirrspülmittel-Marke Somat ein automatisches Dosiersystem für Geschirrspüler auf den Markt gebracht. Anders als fest integrierte Lösungen lässt sich der neue Smartwash-Spender auch in vorhandenen Geräten verwenden. Er wird einfach in den unteren Geschirrkorb gestellt und übernimmt anschließend die Dosierung der Reinigungsmittel. Das Starterset kostet 39,99 Euro und enthält neben dem Spender eine erste Nachfüllkartusche.
Smartwash-StarterKit mit Spender und Nachfüllpack
Der Ansatz soll den täglichen Umgang mit Spülmaschinentabs vereinfachen. Statt vor jedem Spülgang einen neuen Tab einzulegen, bleibt der Spender dauerhaft im Geschirrspüler. Eine Kartusche reicht laut Hersteller für bis zu 35 Spülgänge. Das System kombiniert Reiniger, Klarspüler, eine Salzfunktion und Maschinenpflege. Separate Produkte sollen damit nicht mehr erforderlich sein.
Sensoren erkennen den Programmablauf
Smartwash benötigt keine direkte Verbindung zur Steuerung des Geschirrspülers. Stattdessen erfasst das Gerät über integrierte Sensoren Temperatur und Bewegungen während des Betriebs. Daraus versucht es abzuleiten, in welcher Phase sich das laufende Spülprogramm befindet. Die Reinigungsmittel werden anschließend in angepassten Mengen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgegeben.
Somat Smartwash fährt beim Spülgang mit
Nach Angaben von Henkel funktioniert dies sowohl bei kurzen Programmen als auch bei längeren Eco-Durchläufen mit niedrigen Temperaturen. Das Unternehmen verspricht dadurch eine bessere Reinigungsleistung und insbesondere bei Kunststoffgeschirr eine gründlichere Trocknung. Unabhängige Vergleichswerte zur tatsächlichen Verbesserung nennt die Produktankündigung allerdings nicht.
Der Spender soll mit handelsüblichen Geschirrspülern unterschiedlicher Hersteller kompatibel sein. Für den Betrieb benötigt er zwei AA-Batterien, die dem Starterset beiliegen. Zusätzliche Anschlüsse oder Veränderungen an der Maschine sind nicht vorgesehen.
App informiert über Verbrauch und Nachfüllungen
Ergänzend bietet Henkel eine Smartwash-App an. Diese zeigt Informationen zum Verbrauch an und erinnert daran, wenn eine neue Kartusche benötigt wird. Nachfüllprodukte lassen sich darüber auch nachbestellen. Außerdem können Nutzer den Reinigungsmodus an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und die örtliche Wasserhärte anpassen.
Eine weitere Funktion soll zur Verwendung sparsamer Spülprogramme motivieren. Die App erinnert an den Eco-Modus des Geschirrspülers, mit dem sich laut Produktbeschreibung bis zu 20 Prozent Energie pro Spülgang einsparen lassen. Die tatsächliche Ersparnis hängt allerdings vom verwendeten Programm ab.
Das Starterset enthält neben dem Dosiergerät eine Kartusche für bis zu 35 Spülgänge sowie die benötigten Batterien. Die Nachfüllkartuschen kosten 18 Euro.Produkthinweis Somat Smartwash Starter-Kit, All-in-one-Dosiergerät für den Geschirrspüler, ersetzt Tabs, Klarspüler, Salz... 39,99 EUR Produkthinweis Nachfüllpack für Somat Smartwash All-in-one-Spülmittel-Dosiergerät, ersetzt Tabs, Klarspüler und Salz. Automatische... 17,99 EUR
Stabile 0,50€ pro Waschgang.
Plus Enshitification-Aufschlag und korrigiert mich gerne, falls nicht, aber läuft das dann nicht über Server, die bei Nichterfolg abgeschaltet werden könnten?!
Man kann das in etwa mit Espressobohnen und Nespresso Kapseln vergleichen. Klar, kein Schmutz mit den Kapseln, aber dafür zahlt man auch 9x soviel für einen Espresso. ^^
Darf man natürlich nicht mit den [0] 7 Cent/Spülgang-CLEANERIST vergleichen… Aber mit den regulären Somat-Lösungen sind sie ungefähr auf Augenhöhe.
[0] https://www.ifun.de/amzn/B085L33CVN
Na wenn ich die Preise für z. B. Somat 5 in 1 bei Amazon nehme, kosten die dasselbe haben aber auch 75 Tabs und die sind auch gleich 75 Waschgänge. Bei den Rezessionen wird aber bei dem hier auch geschrieben das sie die 35 Waschgänge wohl nicht erreichen werden. Also viel zu Teuer.
Tabs und Caps von Somat kosten bei dm 11-17 Cent pro Stück. Wenn man die Komponenten einzeln kauft, ist es im Allgemeinen günstiger. Die Innovation ist also schon ziemlich teuer.
Also, wenn ich eine Packung Somat super-duper Geschirrspülpads kaufe, enthält so eine Packung 40-50 Pads (manchmal mehr, je nach Angebot) und kostet dann ca. 9€.
Das empfinde ich nicht als „auf Augenhöhe“.
Der Verbrauch an Salz und Klarspüler ist in den Kosten zu vernachlässigen, da es nur sehr kleine Cent-Beträge sind.
„Bei den Rezessionen wird aber bei dem hier auch geschrieben das sie die 35 Waschgänge wohl nicht erreichen werden“
Deshalb nennt man es ja auch Rezession. :-).
Ich sehe eher den Platzbedarf in der Spülmaschine vor allem negativ
Gab’s schon mal und ist gefloppt.
Welch ein Schwachsinn. Teuer, unnötig und blockiert auch noch Platz in meiner Spülmaschine.
Okay, wir sind ein freies Land, soll jeder so machen, wie er will. Ich brauche es nicht.
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Mir hat sowohl der Händler als auch der Werkskundendienst von BSH davon abgeraten, das Ecoprogramm zu nutzen, wenn man länger etwas von der Maschine haben will. Was bei hochwertigeren oder teureren Maschinen ja durchaus Sinn macht. In den Ecoprogrammen werden Fette und Eiweiße nicht gründlich genug gelöst und lagern sich mit der Zeit ab und verstopfen so die Maschine. Wer sich mal die Mühe machen will und bei seiner Maschine, die immer nur im Ecoprogramm gelaufen ist, mal gucken möchte, nimmt die Seitenwand ab und schaut in die Wassertasche.
Auch wenn die Reinigungsmittel Hersteller dafür werben, dass es sehr gut funktioniert… Ich persönlich habe es auch bei Waschmittel festgestellt die damit werben, dass sie auch schon bei 20 so effizient reinigen wie bei 40 oder mehr. Das klappt halt einfach nicht.
Ansonsten finde ich es weniger schlimm, bei jedem Einschalten auch einfach einen Tab in die Maschine zu packen.
Deswegen reinigst du ja „regelmäßig“ deine Maschinen bei > 60 Grad mit einfacher/milder Zitronensäure oder ab und zu mal den höheren Gang. Eco Waschgänge schonen nicht nur Umwelt und deinen Geldbeutel sondern auch Material. Ist wie bei allem, Maschinen sind nicht auf dauerhaftes „Vollgas“ ausgelegt, sondern ab und zu, um alles „durchzublasen“. Kleiner Pro Tip, dein Geschirr findet die dauerhaft hohen Temperaturen übrigens auch doof, egal ob Plastik oder Keramik.
Ich hab das schonmal gesehen und dachte das ist verarsche :D
Das gibt’s doch schon ewig …
Kann man die kartusche auch selbst nachfüllen?
Noch mehr Plastikmüll. Eine Lösung für ein nicht existentes Problem.
Klingt nett, jetzt muss man nur eine Möglichkeit finden, dass man das nicht wegschmeißt und normalem geschirr- und klarspülmittel nachfüllen kann und auch die Batterie wechseln kann.
Idee ist ganz nett, aber wenn ich nicht selber das Mischungsverhältnis einstellen kann, passt das nicht. Wäre natürlich ziemlich brauchbar, wenn die Wasserhärte automatisch ermittelt wird (kann ich in der Spülmaschine einstellen) oder ich einstellen kann, dass sich höherwertige Keramik in der Maschine befindet oder der Verschmutzungsgrad etc.
Wahnsinn!
Als Jahrgang 1977 habe ich die 80er bewußt miterlebt, als es darum ging Nachfüllpacks usw. voranzutreiben.
Und wo sind wir heute?
Kapselmaschinen, so ein Dummfug wie das hier …. ach ja und Fridays for Future und Krawalldemos wie neulich.
Die Menschheit degeneriert.
Und nun Shitstorm über mich aus dem Eck an der Linken Seite.
Interessanter Rundumschlag, muss ich als Jahrgang ’70 schon sagen. ^^
Alles in einen Topf schmeißen! So geht erwachsenes und differenziertes Denken!
Gratuliere!
^^
Bitte kennzeichnet Werbe-Artikel auch..
Hallo Creak, Grundlage hier war eine Pressemitteilung von Henkel. Bei uns gibt es grundsätzlich keine bezahlten Artikel oder Advertorials im redaktionellen Bereich.
Die Entwickler sollte man einfach mal 14 Tage in eine Favela schicken, um zu lernen, was wirklich essenziell im Leben sein könnte.
Dies gehört definitiv nicht dazu
Ich hab ne Putzfrau die alles erledigt….
Was ist an dem normalen Umgang mit Geschirrspülpulver zu vereinfachen? Abgesehen von dem Müll den so eine Kartusche produziert.