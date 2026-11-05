Somat Smartwash: Automatischer Spülmittelspender mit App

Henkel hat unter seiner Geschirrspülmittel-Marke Somat ein automatisches Dosiersystem für Geschirrspüler auf den Markt gebracht. Anders als fest integrierte Lösungen lässt sich der neue Smartwash-Spender auch in vorhandenen Geräten verwenden. Er wird einfach in den unteren Geschirrkorb gestellt und übernimmt anschließend die Dosierung der Reinigungsmittel. Das Starterset kostet 39,99 Euro und enthält neben dem Spender eine erste Nachfüllkartusche.

Smartwash-StarterKit mit Spender und Nachfüllpack

Der Ansatz soll den täglichen Umgang mit Spülmaschinentabs vereinfachen. Statt vor jedem Spülgang einen neuen Tab einzulegen, bleibt der Spender dauerhaft im Geschirrspüler. Eine Kartusche reicht laut Hersteller für bis zu 35 Spülgänge. Das System kombiniert Reiniger, Klarspüler, eine Salzfunktion und Maschinenpflege. Separate Produkte sollen damit nicht mehr erforderlich sein.

Sensoren erkennen den Programmablauf

Smartwash benötigt keine direkte Verbindung zur Steuerung des Geschirrspülers. Stattdessen erfasst das Gerät über integrierte Sensoren Temperatur und Bewegungen während des Betriebs. Daraus versucht es abzuleiten, in welcher Phase sich das laufende Spülprogramm befindet. Die Reinigungsmittel werden anschließend in angepassten Mengen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgegeben.

Somat Smartwash fährt beim Spülgang mit

Nach Angaben von Henkel funktioniert dies sowohl bei kurzen Programmen als auch bei längeren Eco-Durchläufen mit niedrigen Temperaturen. Das Unternehmen verspricht dadurch eine bessere Reinigungsleistung und insbesondere bei Kunststoffgeschirr eine gründlichere Trocknung. Unabhängige Vergleichswerte zur tatsächlichen Verbesserung nennt die Produktankündigung allerdings nicht.

Der Spender soll mit handelsüblichen Geschirrspülern unterschiedlicher Hersteller kompatibel sein. Für den Betrieb benötigt er zwei AA-Batterien, die dem Starterset beiliegen. Zusätzliche Anschlüsse oder Veränderungen an der Maschine sind nicht vorgesehen.

App informiert über Verbrauch und Nachfüllungen

Ergänzend bietet Henkel eine Smartwash-App an. Diese zeigt Informationen zum Verbrauch an und erinnert daran, wenn eine neue Kartusche benötigt wird. Nachfüllprodukte lassen sich darüber auch nachbestellen. Außerdem können Nutzer den Reinigungsmodus an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und die örtliche Wasserhärte anpassen.

Eine weitere Funktion soll zur Verwendung sparsamer Spülprogramme motivieren. Die App erinnert an den Eco-Modus des Geschirrspülers, mit dem sich laut Produktbeschreibung bis zu 20 Prozent Energie pro Spülgang einsparen lassen. Die tatsächliche Ersparnis hängt allerdings vom verwendeten Programm ab.

Das Starterset enthält neben dem Dosiergerät eine Kartusche für bis zu 35 Spülgänge sowie die benötigten Batterien. Die Nachfüllkartuschen kosten 18 Euro.

Produkthinweis

Somat Smartwash Starter-Kit, All-in-one-Dosiergerät für den Geschirrspüler, ersetzt Tabs, Klarspüler, Salz... 39,99 EUR

Produkthinweis