Apple will dem Vernehmen nach ja im kommenden Jahr ebenfalls mit einer eigenen smarten Brille aufwarten. Bloomberg liefert nun weitere Details hierzu. Demnach soll das intern unter dem Codenamen N50 entwickelte Gerät im Juni 2027 auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt werden. Die Hardware sei bereits weitgehend fertiggestellt, bei der Software gebe es allerdings noch Probleme.

Eine zentrale Rolle spielt dabei einmal mehr Siri. Apples Sprachassistentin soll künftig deutlich enger mit Apps zusammenarbeiten und deren Funktionen direkt über Sprachbefehle steuern können. Die technischen Grundlagen dafür sollen bereits mit iOS 27.3 geschaffen werden. Zunächst sollen Apples eigene Anwendungen unterstützt werden, die Einbindung von Drittanbieter-Apps ist für das kommende Jahr vorgesehen.

Apps bleiben auf dem iPhone

Die geplante Apple-Brille soll für die meisten Funktionen auf ein verbundenes iPhone angewiesen sein. Anstatt direkt auf der Brille sollen die Apps auf dem verbundenen Smartphone laufen. Über Siri könnten Nutzer auf einzelne App-Funktionen zugreifen, ohne das iPhone aus der Tasche nehmen zu müssen.

Eine Ray-Ban-Brille von Meta

Denkbar wäre beispielsweise, per Sprachbefehl ein Taxi zu bestellen, einen Tisch im Restaurant zu reservieren oder Einkäufe zu erledigen. Damit das klappt, müssen die jeweiligen App-Entwickler ihre Apps entsprechend anpassen.

Wenn es nach Apple geht, sollen die Entwickler ihre Apps offenbar schon fürhzeitig auf die Einführung der Brille vorbereiten. Das Kind wird dabei allerdings nicht beim Namen genannt. Werden die Apps bereits jetzt mit den neuen Siri-Schnittstellen ausgestattet, könnten diese wohl später auch über die Brille genutzt werden.

Zunächst keine Infos im Display

Die erste Generation der Apple-Brille soll noch keine Informationen direkt ins Sichtfeld einblenden können. Stattdessen soll die Brille vor allem auf Sprachsteuerung, Audioausgabe und die Erfassung der Umgebung mithilfe integrierter Kameras setzen.

Ob Apple den geplanten Zeitplan einhalten kann, hängt dem Bericht zufolge vor allem von der weiteren Entwicklung von Siri ab. Bei Apple-Kunden außerhalb der USA dürften hier bereits wieder alle Warnglocken schrillen. Sollten die erweiterten Siri-Funktionen zum Marktstart nicht weltweit und ohne Einschränkungen verfügbar sein, könnte sich dies auch die Nutzung der Apple-Brille außerhalb der USA auswirken.