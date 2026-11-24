Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) kritisiert schon seit Längerem die von Meta und Ray-Ban angebotenen Smart Glasses. Jetzt geht der Verband rechtlich gegen die beiden Unternehmen vor. Er sieht bei der Nutzung der Brillen erhebliche Datenschutzprobleme und wirft den Anbietern Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben vor. Beide Unternehmen hätten zuvor nicht mit den geforderten Unterlassungserklärungen auf Abmahnungen reagiert.

LED als Warnsignal reicht nicht aus

Im Mittelpunkt der Kritik steht die Möglichkeit, mit den Brillen nahezu unbemerkt Fotos und Videos aufzunehmen. Eine weiße LED an der Brille signalisiert, wenn die Kamera aktiv ist. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale reicht die vorhandene Anzeige jedoch nicht aus, um umstehende Personen zuverlässig auf eine Aufnahme aufmerksam zu machen. Zudem könnten Betroffene nicht erkennen, welche Daten erfasst und wie diese anschließend verarbeitet werden.

Auch Käufer der Brillen könnten unwissentlich gegen Datenschutzvorschriften verstoßen. Wer im öffentlichen Raum personenbezogene Daten anderer Menschen erfasse, könne unter Umständen selbst für die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verantwortlich sein.

Unterschiedliche Vorwürfe gegen die Anbieter

Die Klage gegen Luxottica richtet sich insbesondere gegen fehlende Informationen beim Verkauf der Brillen. Nach Auffassung des vzbv müssten Käufer darüber aufgeklärt werden, dass sich bestimmte Funktionen möglicherweise nicht ohne Verstoß gegen die DSGVO verwenden lassen.

Smart Glasses ermöglichen unbemerkte Bild- und Tonaufnahmen. Unbeteiligte können kaum erkennen, ob und wie ihre Daten verarbeitet werden. Dazu bewirbt Meta Funktionen, deren rechtmäßiger Einsatz kaum möglich ist.

Meta wirft der Verband dagegen irreführende Werbung vor. Die Darstellung der Funktionen vermittle den Eindruck, dass sich die Brillen im Alltag uneingeschränkt verwenden ließen. Zudem erfüllt die Gestaltung der Aufnahmefunktion nach Auffassung der Verbraucherschützer nicht die gesetzlichen Datenschutzanforderungen.

Strengere gesetzliche Vorgaben gefordert

Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert darüber hinaus generell strengere gesetzliche Vorgaben. Dazu gehören deutlich erkennbare Aufnahmeanzeigen und datensparsame Voreinstellungen. Kritisch lässt sich allerdings anmerken, dass die Argumentation der Verbraucherschützer kaum zwischen einer rechtmäßigen Nutzung der Brillen und möglichen Datenschutzverstößen unterscheidet und Nutzern gerne generell ein Verstoß gegen Datenschutzvorschriften unterstellt wird.