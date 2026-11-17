Ernüchternde erste Erfahrungen
Siri Recap im Praxistest: Apple Watch hört zu viel mit
Apples neue Gesprächszusammenfassungen für die Apple Watch hinterlassen im Alltag einen durchwachsenen Eindruck. Die mit der Series 12 und Ultra 4 eingeführte Funktion Siri Recap soll Unterhaltungen automatisch auswerten und die wichtigsten Inhalte als kurze Notizen sichern. Nach einer Woche im Praxistest zeigt sich allerdings, dass die Ergebnisse häufig zu ungenau ausfallen, um den dauerhaften Einsatz zu rechtfertigen.
Siri Recap notiert Unterhaltungen
Bloomberg-Redakteurin Natalie Lung hat Siri Recap und Live Rewind eine Woche lang ausprobiert und konkurrierenden Angeboten wie Amazon Bee verglichen. Während die Konkurrenz ausführlichere Gesprächsnotizen liefert, beschränkt sich Apple auf stark verdichtete Zusammenfassungen. Dabei gehen mitunter entscheidende Informationen verloren.
Wichtige Aussagen fehlen, Gespräche vermischen sich
Bei einer Aufzeichnung von Apples jüngster Quartalskonferenz lieferte Siri Recap lediglich 16 Stichpunkte. Das neue faltbare iPhone Duo blieb unerwähnt. Auch Aussagen zu Lieferengpässen und Speicherpreisen fehlten, obwohl diese während der Konferenz mehrfach zur Sprache kamen.
Siri Recap: Die Apple Watch hört auf Wunsch mit
An anderer Stelle erfasste die KI zwar einzelne Zahlen korrekt, ließ aber den Zusammenhang weg, in dem sie genannt wurden. Besonders problematisch waren mehrere kurz aufeinanderfolgende Unterhaltungen. Siri Recap vermischte Gespräche mit unterschiedlichen Kollegen und ordnete Aussagen gemeinsam einer einzigen Notiz zu.
Auch Live Rewind überzeugte im Test nicht. Die Funktion kann auf Knopfdruck die letzten 15 Sekunden einer Unterhaltung als Text wiedergeben, produzierte jedoch selbst in ruhiger Umgebung Erkennungsfehler. Bereits Anfang November hatten erste Tests ähnliche Schwierigkeiten aufgezeigt.
Die Uhr hört auch unbeteiligten Kollegen zu
Noch irritierter war die Testerin jedoch vom Umgang mit Gesprächen in der Umgebung. Im Großraumbüro erfasste Siri Recap auch Unterhaltungen, an denen sie überhaupt nicht beteiligt war. Erst später bemerkte sie deren Zusammenfassungen in der Siri-App. Anders als andere Angebote macht Siri Recap nicht durch einen Hinweiston auf die Verarbeitung aufmerksam.
Always On: Der Dauermitschnitt ist eine von vier möglichen Optionen
Apple versucht, solche Bedenken durch eine abgeschottete Verarbeitung der Audiodaten zu begrenzen. Vollständige Aufnahmen bleiben nicht gespeichert. Das iPhone kürzt die erkannten Gespräche, bevor Apples Private Cloud Compute daraus Notizen erstellt. Die Funktion lässt sich außerdem auf bestimmte Zeiten und Orte beschränken.
Siri Recap startet voraussichtlich im Dezember für reguläre Nutzer, bleibt innerhalb der EU jedoch zunächst gesperrt.
So, wie er es gerade beschrieben habt, brauche ich es auch nicht in der EU oder in Deutschland. Ganz am Anfang war Siri mal eine sehr interessante Funktion. Nachdem einer der ersten Entwickler gegangen ist, verschlimmbessert sie sich nur noch, schade !
Wirklich krass wie Apple in dem Bereich hinterherhinkt. Denke nicht, dass das ohne massiven Zukauf externer Firmen etwas wird.
Siri kann halt nix. Was soll man da mehr erwarten.
Ich vermute auch mal, dass es nie bei uns kommt alleine schon wegen des rechtlichen Rahmens und weil es sehr hohes Missbrauchspotenzial birgt.
StGB §201
Nicht öffentlich gesprochenes Wort ist solange es nicht explizit anders vereinbart wird, vertraulich zu behandeln.
Dazu noch § 8 TDDDG. Laut dem Gesetz ist es verboten, Anlagen herzustellen, zu vertreiben, einzuführen oder zu besitzen, die:
1. Als Alltagsgegenstand getarnt sind (oder einen anderen Gegenstand vortäuschen, z. B. Spionagekameras oder Mikrofone in Kugelschreibern, Uhren, Rauchmeldern oder USB-Sticks)
Also das ist ein Feature auf das ich gerne verzichte. Gerade in sicherheitskritischen Bereichen ein No go
Bin froh, dass das so schlecht funktioniert. Die Funktion zerstört doch jede Privatsphäre. Ich hoffe, das wird in Europa niemals zugelassen.
Gegen durchwachsene Ergebnisse gibt es eine wunderbare Lösung: zuhören! Ich würde es ja ehrlich gesagt als völlig respektlos sehen wenn ich mit jemandem spreche, der sich dann rumsteht und das Gespräch nochmal auf seiner Watch nachliest. Bin wahrscheinlich zu alt für so einen Unfug …
Kann das legal sein wenn dann von dem gegenüber teils auch ohne Einverständnis jegliches Wort aufgezeichnet und verarbeitet wird.
Wie nennt Trump das? Superintelligenz!
Man benötigt doch zu viel Zeit sich im Anschluss damit zu beschäftigen. Kleine Notizbüchlein sind auch ganz brauchbar.