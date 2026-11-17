Apples neue Gesprächszusammenfassungen für die Apple Watch hinterlassen im Alltag einen durchwachsenen Eindruck. Die mit der Series 12 und Ultra 4 eingeführte Funktion Siri Recap soll Unterhaltungen automatisch auswerten und die wichtigsten Inhalte als kurze Notizen sichern. Nach einer Woche im Praxistest zeigt sich allerdings, dass die Ergebnisse häufig zu ungenau ausfallen, um den dauerhaften Einsatz zu rechtfertigen.

Siri Recap notiert Unterhaltungen

Bloomberg-Redakteurin Natalie Lung hat Siri Recap und Live Rewind eine Woche lang ausprobiert und konkurrierenden Angeboten wie Amazon Bee verglichen. Während die Konkurrenz ausführlichere Gesprächsnotizen liefert, beschränkt sich Apple auf stark verdichtete Zusammenfassungen. Dabei gehen mitunter entscheidende Informationen verloren.

Wichtige Aussagen fehlen, Gespräche vermischen sich

Bei einer Aufzeichnung von Apples jüngster Quartalskonferenz lieferte Siri Recap lediglich 16 Stichpunkte. Das neue faltbare iPhone Duo blieb unerwähnt. Auch Aussagen zu Lieferengpässen und Speicherpreisen fehlten, obwohl diese während der Konferenz mehrfach zur Sprache kamen.

Siri Recap: Die Apple Watch hört auf Wunsch mit

An anderer Stelle erfasste die KI zwar einzelne Zahlen korrekt, ließ aber den Zusammenhang weg, in dem sie genannt wurden. Besonders problematisch waren mehrere kurz aufeinanderfolgende Unterhaltungen. Siri Recap vermischte Gespräche mit unterschiedlichen Kollegen und ordnete Aussagen gemeinsam einer einzigen Notiz zu.

Auch Live Rewind überzeugte im Test nicht. Die Funktion kann auf Knopfdruck die letzten 15 Sekunden einer Unterhaltung als Text wiedergeben, produzierte jedoch selbst in ruhiger Umgebung Erkennungsfehler. Bereits Anfang November hatten erste Tests ähnliche Schwierigkeiten aufgezeigt.

Die Uhr hört auch unbeteiligten Kollegen zu

Noch irritierter war die Testerin jedoch vom Umgang mit Gesprächen in der Umgebung. Im Großraumbüro erfasste Siri Recap auch Unterhaltungen, an denen sie überhaupt nicht beteiligt war. Erst später bemerkte sie deren Zusammenfassungen in der Siri-App. Anders als andere Angebote macht Siri Recap nicht durch einen Hinweiston auf die Verarbeitung aufmerksam.

Always On: Der Dauermitschnitt ist eine von vier möglichen Optionen

Apple versucht, solche Bedenken durch eine abgeschottete Verarbeitung der Audiodaten zu begrenzen. Vollständige Aufnahmen bleiben nicht gespeichert. Das iPhone kürzt die erkannten Gespräche, bevor Apples Private Cloud Compute daraus Notizen erstellt. Die Funktion lässt sich außerdem auf bestimmte Zeiten und Orte beschränken.

Siri Recap startet voraussichtlich im Dezember für reguläre Nutzer, bleibt innerhalb der EU jedoch zunächst gesperrt.