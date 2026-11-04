Neue Schnittstellen mit iOS 27.3
Siri AI für alle Entwickler geöffnet: EU-Sperre bleibt bestehen
Apple öffnet seine neue Sprachassistenz Siri AI für sämtliche App-Entwickler. Mit den gestern Abend ausgegebenen Betaversionen von iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 und visionOS 27.3 stehen erstmals Schnittstellen bereit, über die Drittanbieter ihre Anwendungen direkt mit Siri AI verbinden können.
Siri AI für alle Entwickler geöffnet
Apples Ankündigung gehört zu den größeren Erweiterungen der neuen Siri-Generation. Für Nutzer in der Europäischen Union enthält sie allerdings eine bekannte Einschränkung: Auf iPhone und iPad bleibt Siri AI weiterhin gesperrt.
App-Aktionen statt einfacher Sprachbefehle
Die Integration erfolgt über Apples App-Intents-Schnittstelle. Entwickler können damit eigene Funktionen für Siri AI zugänglich machen und müssen sich nicht mehr auf vordefinierte Sprachbefehle beschränken. Die Assistenz versteht natürlich formulierte Anfragen, berücksichtigt persönliche Informationen und kann Inhalte auf dem Bildschirm in ihre Antworten einbeziehen.
Als Beispiele nennt Apple die Abfrage eines Lieferstatus, Tischreservierungen oder Bestellungen. Neue sogenannte Skills erlauben es zudem, mehrere Einzelschritte miteinander zu verbinden. So können Anwendungen auch komplexere Aufgaben erledigen, ohne dass Nutzer jede Aktion einzeln anstoßen müssen.
Siri AI auf Apple Watch und iPhone
Apple erweitert gleichzeitig die Integration in eigene Anwendungen. Kalender, Mail, Fotos, Safari und Finder erhalten zusätzliche Möglichkeiten. Nutzer können etwa nach einem kürzlich besuchten Café suchen oder länger nicht verwendete Dateien archivieren lassen.
Die neuen Schnittstellen befinden sich zunächst in einer Entwicklervorschau. Erste Funktionen sollen in einigen Monaten bei Nutzern ankommen. App-Store-Einreichungen sind ab dem Frühjahr vorgesehen. Konkrete Nutzungsbedingungen für die neuen Integrationen will Apple nachreichen.
Europäische iPhones bleiben ausgeschlossen
Auch mit dieser möglicherweise letzten größeren Siri-Ankündigung des Jahres ändert sich nichts am europäischen Sonderweg. Apple bestätigt ausdrücklich, dass Siri AI unter iOS, iPadOS und watchOS innerhalb der EU weiterhin nicht verfügbar ist. Auf dem Mac lässt sich die Assistenz dagegen bereits seit September verwenden.
Der Streit mit der EU-Kommission dreht sich um die Frage, welche vergleichbaren Zugriffsrechte Apple konkurrierenden KI-Assistenten einräumen muss. Die nun angekündigte Öffnung für App-Entwickler löst diesen Konflikt nicht. Sie betrifft die Einbindung von Anwendungen in Apples eigene Assistenz und nicht den Zugang anderer Assistenten zu iOS.
Apple verweist weiterhin auf Gespräche mit Brüssel, nennt aber weder eine Einigung noch einen möglichen Starttermin. Auch die jüngste Erweiterung um fünf Sprachen ändert daran nichts. Deutsch fehlt nach wie vor. Für serverbasierte KI-Funktionen gelten außerdem tägliche Nutzungslimits, die sich künftig gegen Bezahlung erweitern lassen.
Muskelspiele auf beiden Seiten… Am Ende gewinnt dabei erfahrungsgemäß niemand. Den Verkäufen neuer Apple-Produkte tut dies – trotz dieser massiven Produkteinschränkungen – aber offensichtlich keinen Abbruch und die Kunden kaufen weiterhin zahlreich die Neuheiten, und nehmen dies billigend in Kauf. Ich kann tatsächlich Positionen beider Seiten nachvollziehen, umso mehr sehe ich aber auch den Bedarf, hier endlich eine Lösung zu finden. Der weltweite Druck auf die sog. Gatekeeper nimmt ja allgemein zu, nicht nur in der EU. Am Ende wird es aber (wie immer) auf dem Rücken der Verbraucher ausgetragen und das nützt niemandem.
Schön gesprochen!
Apple könnte das Problem doch sofort lösen. Google hat das Problem nicht, weil sie dem Android-Nutzer die Wahl nach der KI lassen. Das Thema „Datenschutz“ ist doch nur vorgeschoben – ich als Kunde kann doch selbst entscheiden, ob ich eine andere KI meine Daten zur Verfügung stelle oder nicht – mache ich am Mac doch auch. Ich finde es nur verblüffend, dass einige die EU verantwortlich machen, denn die Vertritt nur meine Interessen als Verbraucher und ich möchte gern eine andere KI auch am iPhone nutzen und nicht Siri – die wie meine Tests am Mac bestätigt haben, absolut unbrauchbar ist.
Doch, Google hat das Problem ganz genauso. Sie haben halt einfach veröffentlicht, ohne auf die EU Rücksicht zu nehmen und müssen entsprechend jetzt die ziemlich teuren Konsequenzen tragen.
Kein Gatekeeper hat es bisher EU konform umgesetzt. Auch nicht google.
Ich persönlich finde es nicht okay, dass die EU einem Hersteller in dem Maße vorschreibt, was er zu tun und zu lassen hat. Wenn ich mir ein iPhone kaufe, tue ich das wegen dem OS, nicht wegen dem iPhone an sich. Dann kenne ich eventuelle Beschränkungen oder Funktionsumfänge. Das iOS geschlossener als android ist, weiß man und ist auch okay. Ich damit vollkommen einverstanden. Und warum soll jemand etwas entwickeln, was er dann jedem zur Verfügung stellen soll? Irgendwo müssen auch Alleinstellungsmerkmale bleiben.
Ich vergleiche es gern mit der Software in Autos. Es sind keine Gatekeeper, ich weiß. Aber da gehe ich ja auch nicht hin und sage, och die eine Funktion vom BMW möchte ich jetzt im Audi nutzen. Jetzt muss das auch da gehen und umgekehrt.
Ich warte ja nur noch darauf, dass es irgendwann von der EU heißt, auf jedem Telefon muss ich das Betriebssystem meiner Wahl installieren dürfen.
Naja, so unterschiedlich sind die Ansichten.
Es tut keinen Abbruch weil ich KI am Handy völlig unwichtig finde
Für MacBook Apps und Apple TV aber möglich in der EU?
Auf nem Mac geht das seit 27 musst aber die Sprache von Siri und dem Mac auf (Englisch US)stellen.
Wenn Apple das im Gegensatz zur Konkurrenz in der EU nicht hinbekommt, muss man halt einfach konstanteren:
Sie sind langsam, teuer und können es nicht, ähnlich wie ein ordentliches Scharnier für ein Klapphandy.
Vielleicht muss man halt dann irgend wann umsteigen.
+1
Sehe ich exakt genau so. Microsoft schafft es ja auch.
Ja, sie können es nicht. Siri Ai auf dem Mac ist schon schlecht genug. Und alle anderen Sprachen sollen eine Vollkatastrophe sein. Ich glaube, dass Apple hier nur die EU vorschiebt, weil sie schon mit der englischen AI völlig überfordert sind und deshalb Angst davor haben, das iPhone für andere Kissen zu öffnen. Denn Siri würde dann wohl niemand freiwillig nutzen. Die ist noch schlechter als Alexa+.
Apple ist im Gegensatz zur Konkurrenz Gatekeeper.
Sehr gewagtes Machtspiel von beiden Parteien.
Apple macht einen nicht unerheblichen Teil seines Umsatzes in der EU.
Durch die technische „Abwertung“ werden die Nutzer irgendwann verärgert. Letztlich bezahlst du die Funktionen ja mit und die Wettbewerber bieten diese Funktionen.
Das wird irgendwann zu rückläufigen Umsätzen führen.
Das Handeln der EU ist nachvollziehbar und teilweise auch richtig.
Fakt ist aber: Das Thema KI findet nun mal statt… Mit oder ohne EU.
Und ich finde, die EU ist jetzt schon in diesem riesigen Zukunftsthema im weltweiten Vergleich komplett abgehangen.
Ich halte es für gefährlich, wenn wir da irgendwann nicht nur abgehangen, sondern sogar ausgeklammert sind.
Nur wenn wir uns einfach dem Willen der US KI-Giganten unterwerfen und alles tun/zulassen, was die wollen, sind wir bei KI doch genauso abgehängt. Was hilft uns das bei KI voranzukommen? Vollständige Abhängigkeit von US/China-Diensten macht die EU ja null besser. Ein Wort von Trump weil der sich über eine Kleinigkeit aus der EU ärgert, und die KI funktioniert in der EU nicht mehr. Die EU braucht also keine Diktatur der US-KI-Giganten, sondern eigene unabhängige Lösungen.
Sowas wie Mistral (Frankreich), Blackforest Labs (FLUX Bilder-KI aus Deutschland) etc. könnte man ja fördern. Es gibt ja durchaus potente gute KI aus der EU, nur hat die verglichen mit der aus USA praktisch kein Geld zur Verfügung um gegen die anzustinken…
Die Kritik an der EU-Regulierung geht letztendlich am Problem vorbei. Wir lösen keine Probleme indem wir die EU-Regulierung abschaffen oder zurückfahren, um uns vollkommen den US/china-Buden unterwerfen und abhängig machen können. Langfristig vergrössern wir unsere Probleme hier nur noch.
Wie oben schon jemand geschrieben hat: die Konkurrenten bekommen es ja auch hin in der EU. Siehe Microsoft mit CoPilot zum Beispiel, um nur einen zu nennen. Apple ist da m.E. zu stur und ob das der richtige Weg ist wird sich zeigen. Gefühlt hängen die in der Entwicklung mittlerweile um Jahre zurück.
Microsoft hat kein Gatekeeper Status.
Die EU will nicht die KI regulieren, sondern ganz im Gegenteil dafür sorgen, dass Du die KI deiner Wahl mit dem iPhone nutzen kannst. Aber Siri AI ist so dermaßen schlecht, dass Apple sich wohl nicht traut andere Kisten zuzulassen, denn dann würden wir wohl alle ChatGPT, Gemini und Co. nutzen.
Die EU sollte meiner Meinung nach einlenken, was dieses Thema betrifft. Ich will auch nicht, dass sich Apple weiter öffnen muss und damit Sicherheitsrisiken entstehen. So wie viele andere habe ich mich für Apple entschieden, gerade weil es ein relativ geschlossenes System ist.
Langsam nervt es einfach nur. Wir bezahlen nicht weniger als außerhalb der EU, bekommen aber weniger Features, die heutzutage selbstverständlich dazugehören sollten.
Die EU-Regulierung (DMA) zwingt Apple, jeder fremden KI denselben tiefen Systemzugriff zu geben wie Siri AI, inklusive Nachrichten, Käufe, Dateien und App-Steuerung.
Apple hat sichere Alternativen vorgeschlagen. Die Kommission hat abgelehnt.
Ergebnis: Europäer bekommen die beste und privateste KI-Integration nicht, weil Apple Privacy und Sicherheit nicht opfert.
Das ist kein Trotz. Das ist Verantwortung.
Andere Regionen bekommen Fortschritt. Die EU bekommt Fragmentierung.
Apple priorisiert den Nutzer. Die DMA priorisiert Theorie indem die US Großkonzerne macht entzieht um kleine Unternehmen zu stärken, dabei sind sie bereit die privaten Daten der EU Bürger zu opfern.
Gut beschrieben!
Ein Alleinstellungsmerkmal der Apple-Welt ist ja der Sicherheitsaspekt und das in sich geschlossene Öko-System.
Ich entscheide mich als Nutzer bewusst dafür!
Ich kann Apple verstehen, dass sie Vorbehalte haben, dieses in sich geschlossene System zu öffnen.
Möglicherweise nimmt eine „fremde“ KI das System im Hintergrund dann komplett auseinander.
Sicherheitsaspekte treten in den Hintergrund.
Das System wird eventuell instabil.
Das will ich als Kunde ja auch nicht.
Sehr gut
Die EU verlangt nicht, dass Apple fremde KI ohne Einverständnis des Nutzers auf die Daten zugreifen darf. Genau wie bei allen anderen privaten Daten muss natürlich der Nutzer gefragt werden, und damit ist das Problem mit Sicherheit und Privatsphäre gelöst. Wenn ein Nutzer chatGPT vertraut und dieses unbedingt nutzen will oder muss, dann soll der das doch tun können. Es geht der EU darum, dass Apple nicht dem Nutzer Siri AI aufzwingen kann, auch wenn der andere Ansprüche hat.
Und Apple hat keinen „Vorschlag“ gemacht, sondern einen Vorsprung von 18 Monaten verlangt in der sie etwas entwickeln (privacy-Layer) ohne genau festzulegen was dabei herauskommt. Das dieses etwas aber schon jetzt existieren muss (Apple muss ja auch die eigene AI absichern, und integriert ja schon jetzt ausgewählte fremde KIs (chatGPT, arbeitet mit Google zusammen)), zeigt ja schon, dass Apple es hier nicht ehrlich meint.
Und was Verantwortung angeht: Apple verspricht anfangs, die Nutzerdaten werden niemals-nicht ausgewertet. Schon mit der alten Siri gab es einen kleinen Skandal, als herauskam, dass die Gespräche doch z.T. aufgezeichnet und von Menschen ausgewertet wurde. Mit der neuen Siri hat Apple inzwischen schon offiziell das „niemals auswerten“ der Daten aufgeweicht und das zum opt-in gemacht. In der Zukunft wird das dann urplötzlich ein opt-out sein (denn faktisch müssen die Gespräche ausgewertet werden um das System verbessern zu können und opt-in (freiwilligkeit) funktioniert hier schlicht nicht)…
insofern sollte man nicht alles glauben was Apple zu erzählt. Das ist alles PR und soll das Geschäft ankurbeln. Privatsphäre ist gut solange man damit Produkte verkaufen kann, aber bei KI kommt das an die Grenzen. KI braucht Training und damit immer neue Daten und damit ist allgemeine KI grundsätzlich nicht mit Privatsphäre kompatibel.
Angeblich sind die Umsätze sogar gestiegen.
Reicht jetzt, EU! So ist das absolut in Ordnung.
Auf dem HomePod, hey Siri, blende Werbung im Radioprogramm aus und spiele stattdessen von meiner Playlist Musik. Okay, ausgeträumt.