Die Entwickler des Messengers Signal reagieren auf die zunehmende Integration von KI-Assistenten in Betriebssysteme. Mit der nächsten Version der Messenger-App erhalten die Nutzer die Möglichkeit, den Zugriff von KI-Assistenten auf ihre persönlichen Unterhaltungen einzuschränken.

Die neuen Schutzmaßnahmen sollen zunächst in den Signal-Versionen für iOS und Android umgesetzt werden. Sobald die App erkennt, dass ein KI-Assistent versucht, den Bildschirminhalt zu erfassen, wird die Erstellung von Bildschirmfotos unterbunden. Die Schutzfunktion ist standardmäßig aktiviert, lässt sich bei Bedarf jedoch über die Einstellungen von Signal abschalten.

Blockierung ist standardmäßig aktiviert

Verschlüsselung schützt nicht vor KI-Zugriffen

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Messengern wie Signal stellt sicher, dass Nachrichten auf dem Übertragungsweg nicht von Dritten mitgelesen werden können. Sobald die Nachrichten allerdings auf dem Bildschirm des Empfängers angezeigt werden, können auch mit entsprechenden Zugriffsrechten ausgestattete KI-Assistenten diese Informationen erfassen und gegebenenfalls zur Verarbeitung an externe Server übermitteln.

Signal sieht hier insbesondere die Betriebssystemhersteller in der Pflicht. Den App-Entwicklern selbst stünden derzeit keine ausreichenden Möglichkeiten zur Verfügung, um die Inhalte ihrer Anwendungen zuverlässig vor solchen Zugriffen zu schützen.

Neue Einstellung in der Signal-App

Signal fordert mehr Kontrolle für App-Entwickler

Die Signal-Entwickler fordern Apple, Google und Microsoft daher auf, den App-Anbietern grundsätzlich die Möglichkeit zu geben, Zugriffe durch KI-Assistenten zu unterbinden. Zudem müssten die Betriebssystemhersteller ausführlicher dokumentieren, auf welche Weise ihre KI-Funktionen Informationen aus anderen Anwendungen erfassen und verarbeiten.

Bei den jetzt angekündigten Schutzmaßnahmen handle es sich lediglich um eine Behelfslösung. So könnten KI-Assistenten unter Umständen auch über die eigentlich zur Verbesserung der Barrierefreiheit integrierten Bedienungshilfen der Betriebssysteme auf die Inhalte von Anwendungen zugreifen. Unter macOS sei es Signal derzeit nicht einmal möglich, einen mit den Mobilversionen der App vergleichbaren Schutz vor der Erfassung von Bildschirminhalten zu integrieren.