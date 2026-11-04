Selects: Kostenlose iPhone-App sortiert ähnliche Fotos aus

Wer viel mit dem iPhone fotografiert, kennt das Problem: Von einem Motiv entstehen schnell zehn oder zwanzig Aufnahmen, die sich nur geringfügig unterscheiden. Anschließend bleiben sämtliche Bilder in der Fotosammlung liegen. Die kostenlose iPhone-App Selects soll genau hier helfen. Sie erkennt zusammengehörige Fotoserien, schlägt die gelungensten Aufnahmen zum Behalten vor und erleichtert das Aussortieren der übrigen Bilder.

Foto-Tindern mit der Seletcs-App

Die Anwendung nutzt dafür Apples Vision-Framework und analysiert die Mediathek vollständig auf dem iPhone. Dabei berücksichtigt sie unter anderem die Bildschärfe und Unterschiede zwischen den Aufnahmen. Aus einer Serie werden nicht einfach sämtliche Bilder bis auf eines entfernt. Selects versucht auch solche Fotos zu erhalten, die sich inhaltlich von den übrigen unterscheiden.

Fotoserien vergleichen und gezielt aussortieren

Nutzer können einzelne Monate, Alben oder frei gewählte Zeiträume untersuchen lassen. Selects gruppiert darin ähnliche Aufnahmen und markiert automatisch eine Auswahl zum Behalten. Diese Vorschläge lassen sich jederzeit ändern. Zwei Fotos können außerdem direkt nebeneinander verglichen werden.

Selects zeigt ähnliche Fotos an

Alternativ bietet die App eine Wischsteuerung. Nach links sortiert man ein Bild aus, nach rechts behält man es und nach oben wird es als Favorit markiert. Eine dritte Ansicht bündelt große Videos, doppelte Bilder, Screenshots, Serienaufnahmen und unscharfe Fotos. Letztere werden bewusst nicht automatisch zum Löschen vorgeschlagen.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die bereits vorgestellte App Undolly und das ebenfalls kostenlose Reclean. Selects unterscheidet sich vor allem durch die Kombination aus automatischer Vorauswahl, manueller Sichtung und Videokomprimierung.

Große Videos verkleinern statt löschen

Videos lassen sich mit Selects auch platzsparender speichern. Die App erstellt dazu eine komprimierte Kopie und zeigt vorab eine Vorschau, anhand derer sich mögliche Qualitätsverluste beurteilen lassen. Das Original bleibt zunächst erhalten. Erst wenn Nutzer dessen Löschung bestätigen, wird tatsächlich Speicherplatz frei.

Selects: Wer will kann Inhalte auch komprimieren

Auch Videos aus iCloud können verarbeitet werden. HDR-Aufnahmen behalten ihren erweiterten Helligkeitsumfang, während Videos im Kinomodus und räumliche Videos von der Komprimierung ausgeschlossen sind.

Gelöscht wird grundsätzlich erst nach einer ausdrücklichen Bestätigung. Die entfernten Dateien bleiben anschließend 30 Tage im Album „Zuletzt gelöscht“ und können wiederhergestellt werden. Bereits als Favoriten markierte Bilder nimmt Selects von seinen Löschvorschlägen aus.

Die App benötigt mindestens iOS 26 und kommt ohne Werbung, Benutzerkonto und Abonnement aus. Sämtliche Funktionen stehen kostenlos zur Verfügung. Wer den Entwickler unterstützen möchte, kann freiwillig ein Trinkgeld hinterlassen.