Fotomediathek ohne Abo aufräumen
Selects: Kostenlose iPhone-App sortiert ähnliche Fotos aus
Wer viel mit dem iPhone fotografiert, kennt das Problem: Von einem Motiv entstehen schnell zehn oder zwanzig Aufnahmen, die sich nur geringfügig unterscheiden. Anschließend bleiben sämtliche Bilder in der Fotosammlung liegen. Die kostenlose iPhone-App Selects soll genau hier helfen. Sie erkennt zusammengehörige Fotoserien, schlägt die gelungensten Aufnahmen zum Behalten vor und erleichtert das Aussortieren der übrigen Bilder.
Foto-Tindern mit der Seletcs-App
Die Anwendung nutzt dafür Apples Vision-Framework und analysiert die Mediathek vollständig auf dem iPhone. Dabei berücksichtigt sie unter anderem die Bildschärfe und Unterschiede zwischen den Aufnahmen. Aus einer Serie werden nicht einfach sämtliche Bilder bis auf eines entfernt. Selects versucht auch solche Fotos zu erhalten, die sich inhaltlich von den übrigen unterscheiden.
Fotoserien vergleichen und gezielt aussortieren
Nutzer können einzelne Monate, Alben oder frei gewählte Zeiträume untersuchen lassen. Selects gruppiert darin ähnliche Aufnahmen und markiert automatisch eine Auswahl zum Behalten. Diese Vorschläge lassen sich jederzeit ändern. Zwei Fotos können außerdem direkt nebeneinander verglichen werden.
Selects zeigt ähnliche Fotos an
Alternativ bietet die App eine Wischsteuerung. Nach links sortiert man ein Bild aus, nach rechts behält man es und nach oben wird es als Favorit markiert. Eine dritte Ansicht bündelt große Videos, doppelte Bilder, Screenshots, Serienaufnahmen und unscharfe Fotos. Letztere werden bewusst nicht automatisch zum Löschen vorgeschlagen.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die bereits vorgestellte App Undolly und das ebenfalls kostenlose Reclean. Selects unterscheidet sich vor allem durch die Kombination aus automatischer Vorauswahl, manueller Sichtung und Videokomprimierung.
Große Videos verkleinern statt löschen
Videos lassen sich mit Selects auch platzsparender speichern. Die App erstellt dazu eine komprimierte Kopie und zeigt vorab eine Vorschau, anhand derer sich mögliche Qualitätsverluste beurteilen lassen. Das Original bleibt zunächst erhalten. Erst wenn Nutzer dessen Löschung bestätigen, wird tatsächlich Speicherplatz frei.
Selects: Wer will kann Inhalte auch komprimieren
Auch Videos aus iCloud können verarbeitet werden. HDR-Aufnahmen behalten ihren erweiterten Helligkeitsumfang, während Videos im Kinomodus und räumliche Videos von der Komprimierung ausgeschlossen sind.
Gelöscht wird grundsätzlich erst nach einer ausdrücklichen Bestätigung. Die entfernten Dateien bleiben anschließend 30 Tage im Album „Zuletzt gelöscht“ und können wiederhergestellt werden. Bereits als Favoriten markierte Bilder nimmt Selects von seinen Löschvorschlägen aus.
Die App benötigt mindestens iOS 26 und kommt ohne Werbung, Benutzerkonto und Abonnement aus. Sämtliche Funktionen stehen kostenlos zur Verfügung. Wer den Entwickler unterstützen möchte, kann freiwillig ein Trinkgeld hinterlassen.
Entwickler: VACLAV TRNKA
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Sehr gut. So etwas habe ich gesucht. Wenn es das auch noch für die Mac-Fotomediathek geben würde wäre das super.
Wenn ich das richtig sehe gibt es etwas vergleichbares vom gleichen Entwickler auch für den Mac:
https://vaclavtrnka.cz/library-cleanup/
Hallo, hier ist Vaclav – ich bin der Entwickler dieser beiden Apps. Ja, es gibt eine App für den Mac, aber sie ist aktuell noch deutlich weniger ausgereift als die mobile Version. Sie entstand als erster Versuch, bevor ich mit der Entwicklung der iOS-App begann, und ich hatte bisher noch keine Zeit, sie weiter zu verbessern.
Schmeißt die Foto App nicht auch doppelte Fotos raus? Kann die App mehr als Fotos oder kann Fotos weniger als diese App ?
Mehrfache ja, aber nicht ähnliche
Ja, Apple kriegt es aber nicht hin aus mehreren ähnlichen den Nutzer entscheiden zu lassen, welches das beste ist.
Selbst unscharf + scharf vom ähnlichen Motiv hat er bei mir nicht aussortiert.
Habt ihr das getestet? Ich habe schon einige solcher Apps durch, mit sehr zwiespältiger Erfahrung. Oft werden Fotos erkannt, die gar nicht so ähnlich sind, oder es dauert ewig – bzw. habe ich immer das Gefühl, dass ist dann auf 500 Fotos ausgelegt, aber eben nicht auf 50.000 ;-)
Hallo, hier ist Vaclav, der Entwickler der App. Viele Nutzer von Selects haben mehr als 150.000 Fotos in ihren Galerien, und bisher gab es keinerlei Beschwerden – probiere es also gerne einfach aus. Solltest du dennoch auf Performance-Probleme stoßen, melde dich bitte bei mir unter vaclavtrnkaproductsupport@gmail.com; ich werde mein Bestes tun, um das Problem im nächsten Update zu beheben.
Läuft alles lokal auf dem Gerät ab, oder wird etwas übertragen?
Laut App: Nichts verlässt dein iPhone.
Kein Konto. Selects erledigt alles direkt
hier.
… aber auch …
Laut App: Anonyme Nutzungsstatistiken helfen, die App zu verbessern. Du kannst sie jederzeit in den Einstellungen von Selects ausschalten.
Hallo, hier ist Vaclav, der Entwickler der App. Die App übermittelt lediglich anonyme Analysedaten, damit ich nachvollziehen kann, wie sie genutzt wird und welche Funktionen ich verbessern oder als Nächstes weiterentwickeln sollte. Deine Fotos werden zu 100 % direkt auf deinem Smartphone verarbeitet; es werden keinerlei Daten nach außen übertragen.
Falls du Fragen hast, melde dich gerne bei mir oder wirf einen Blick in die Datenschutzerklärung: https://vaclavtrnka.cz/selects/privacy/
Wo ist der Unterschied zur Funktion in der Fotos App?
Einfach den Artikel lesen. Die ganzen Funktionen bietet die Fotos-App nicht an.
Hallo zusammen, ich bin Vaclav, der Entwickler dieser App. Bei Fragen könnt ihr euch gerne unten melden. Ich habe diesen Artikel erst entdeckt, nachdem die Nutzerzahlen bei Selects explodiert sind! :D Vielen Dank an alle, die die App ausprobiert haben.
(Entschuldigt bitte mein schlechtes Deutsch. Ich habe es mit Google Translate übersetzt.)
Cool. Danke!